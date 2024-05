IZBORI SU VAŽNI ZA ČITAVU SRBIJU! Brnabić pomenula i izmene zakona: To naiviše ide na štetu građanima, ali to je predložila opozicija

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da su izbori 2. juna važni, ne samo za lokal, nego za čitavu Srbiju i našu budućnost.

- Sada po drugi put putuje u Njujork da se bori za Srbiju. Mi smo se nadali da će od 16. maja da se uključi u kampanju, očigledno neće moći ni tada. Nadam se da će građani da cene to što je njemu i svima nama nacionalni interes na prvom mestu. Da su izbori važni, ali nam je važniji nacionalni interes. Borimo se, ali jeste hendikep kada se najveći deo vremena borite protiv ovakvih pritisaka

Odgovarajući na pitanja dotakla se i Izmene zakona prema kojima građani koji su u poslednjih 11 meseci promenili prebivalište neće moći da glasaju na novoj adresi, usvojene su na predlog opozicije, a koje u suštini najviše idu na štetu biračima.

- Građanima ovo najviše ide na štetu. Ako su promenili adresu, moraće da se vraćaju na staru. Pričala sam da to nije fer prema građanima. Najveći broj tih, fantomskih birača, kako ih oni zovu, je upravo na njihovim listama. Padaju nekima liste jer su ih predali pre stupanja zakona na snagu. Kada zakon stupi na snagu, ti ljudi ne mogu biti kandidati za odbornike ako su promenili prebivalište. Očigledno mi nismo odselili te ljude, očigledno su ih oni selili. Imate najveći broj onih koji su promenili prebivalište zato što se preselio. Porodični razlozi, prodali stan, životna okolnost. Vidite da tu nema govora o fantomskim biračima. Potpuno besmisleno. Mi smo glasali za to, opozicija je želela da mi budemo predlagači, ali ne, oni su to predložili. Mi smo glasali zarad višeg cilja, stabilnosti. Liste koje su oni predali posle stupanja zakona na snagu imaju fantomske birače.

