Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev, izneo je svoja očekivanja u vezi sa spoljnom politikom nove Vlade, Ističući potrebu za jačim angažmanom Vlade, diplomata i konzula u podršci predsedniku Vučiću. Đurđev naglašava da će premijer Vućević biti ključna figura u tom procesu, zahvaljujući svojoj sposobnosti da prati predsednika u političkim izazovima.

- Mislim da će pre svega novi premijar, gospodin Vučević, biti velika podrška predsedniku Vučiću kada su predstojeći politički izazovi u pitanju. Ako je neko spreman i sposoban da trči tu trku zajedno sa predsednikom Vučićem i ima tu snagu da može da ga prati, to je onda zaista premijar Vučević – rekao je Đurđev za TV Informer.

Đurđev takođe ističe važnost ministarstva spoljnih poslova, naglašavajući da su smelost i patriotizam ključni faktori za uspeh u savremenoj diplomatiji. Poziva na transformaciju i modernizaciju sistema spoljnih poslova kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove današnjice, uz primer Izraela kao modela za rešavanje problema i improvizaciju u vremenu. Kritikuje nedavne propuste u diplomatskim odnosima, naglašavajući potrebu za većim zalaganjem i odgovornošću u obavljanju diplomatskih zadataka.

- Novi minister spoljnih poslova nema iskustva. Ne bih rekao d mu je to mana, pre bih rekao da mu je to prednost, jer vidimo da razna iskustva mnogim starijim kadrovima više smetaju nego što doprinose… Mislim da je neophodno da u odnosu na sve ove izazove koje imamo, a vidimo da je većina diplomatskog i međunarodnog karaktera i statusa, da su potrebni mnogo smeliji ljudi, mnogo veći broj ljudi koji je spreman da rizikuje i da nema strah da li će doživeti poraz. Daleko je pogrešan pristup oslanjati se na one kadrove koji će da vataju krivine, koji će da se plaše poraza i onda na taj način da izbegavaju ono što, one prilike koje bi manje iskusni kadrovi hrlili ka tim izazovima – kazao je Đurđev i dodao:

- Mislim da je to veliki ispit za generalno našu državu, naše diplomate, čitavu tu misiju. Kada je država Srbija u pitanju je neophodno transformisati sistem spoljnih poslova, značajno ga modernizovati u skladu sa izazovima vremena u komu živimo i u skladu sa izazovima koje mi kao država i nacija imamo, jer oni ne mogu da se naprave paralele sa većinom drugih država. Eventualno možemo sa Izraelom kao državom i jevrejskim narodom da napravimo određenu paralelu i da u njima potržimo uzor za rešavanje problema koje mi imamo. Dobar deo toga mi moramo da improvizujemo, da se snalazimo u vremenu i da pobeđujemo i u onim bitkama gde su male šanse za pobedu. To mogu samo ljudi, kadrovi koji nemaju strah, koji se neće plašiti poraza, koji se neće plašiti eventualnih reperkusija po njihovu karieru, nego da smelije i slobodnije se bave svojim poslom, koji, ali pre svega, moraju da budu motivisani patriotskim razlozima, zbog čega obavljaju tu misiju.

- Na jedan takav način imaćemo mnogo više uspeha nego kako se to do sada radilo, jer evo ne tako davno, do pre samo koju nedelju, smo mislili da se prijateljstvo i savezništvo sa Grčkom podrazumeva, a određeni njihovi diplomatski predstavenici glasali su na određenim forumima mimo partnerstva koje mi i Grci imamo, mimo interesa nacionalnog koje mi kao država imamo. Tu ne bi samo krivca trebalo tražiti u tom diplomatskom predstavniku, nego i u propuštenim zadacima i na neurađenom domaćem zadatku, kada su naše diplomatski predstavenici u pitanju, jer ne možemo da samo kukamo da je neko odrugi kriv za naše neuspehe, nego da se malo više trudimo – zaključio je Đurđev.