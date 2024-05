Grčko NE neprijateljima Srbije: Bakojani Aleksopulosu-Atina neće stati na stranu revizije istorije!

Nepravedni pokušaj onih koji su činili genocid u prošlosti da za to optuže Srbe i Srbiju ovih dana su u punom jeku. Zvanični Beograd se lavovski bori u borbi za istinu u međunarodnoj areni, a mnogi su mislili da je Grčka zahladila svoj odnos prema zvaničnom Beogradu zbog izjave Dore Bakojani u Savetu Evrope.

Međutim, činjenica je da su Srbi i Grci vekovima gajili bratsvo i prijateljstvo, zajedno čuvajući pravoslavnu kulturu i tradiciju u ovom delu Evrope.

Najugledniji Grk u Srbiji-prof. dr Hristos Aleksopulos je, u svom nedavnom boravku u Atini imao priliku da se, između ostalog sretne i sa toliko u našoj javnosti negativno pominjanom Dorom Bakojani. Kako ističe, razgovor je protekao u prijateljskom maniru i čvrstom stavu sa njene strane da Grčka nikada neće stati na stranu revizije istorije i da ova zemlja u UN neće glasati za sramnu rezoluciju o Srebrenici kojoj je namera da celokupnom srpskom narodu stavi žig genocida i čije usvajanje bi imao nesagledive posledice, ne samo u smislu narušavanja istine nego i očuvanju ionako krhkog međunarodnog poretka zasnovanog na pravu, a poznato je da je Srbija danas jedna od retkih zemalja koja čvrsto stoji u odbrani međunarodnog prava i zdravorazumskih principa vođenja međudržavne politike.

U Saopštenju za mediji prof. dr Hristos Aleksopulos koji je i predsednik Matice Grka u Srbiji istakao je:

"Prilikom našeg susreta, Dora Bakojani mi je obrazložila stanje stvari oko njenog izveštaja Savetu Evrope i osetljivosti pitanja južne srpske pokrajine i kako se na to gleda u Grčkoj. Rekla mi je da postoji dva mita po ovom pitanju o zaključku Saveta Evrope", kaže Aleksopulos.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (SE) je 16. aprila velikom većinom (82,9%) glasala za moje mišljenje za pristupanje Kosova Savetu Evrope. Bio je to važan dan i za odbranu ljudskih prava i za stabilizaciju Zapadnog Balkana.

Međutim, pošto za nas Grke pitanje Kosova ostaje izuzetno osetljivo, zbog grčko-srpske kulturne blizine ali i očiglednih sličnosti sa kiparskim pitanjem, smatram da je neophodno da se osvrnem na neke mitove oko odluke, kako bi ona u potpunosti bila razumeo šta jeste i – što je još važnije – šta nije'', rekla je Bakojani Aleksopulosu.

Naveo je koji su to ''mitovi'' koje mu je predočila Bakojani.

Prvo, Grčka (grčki poslanici koji su glasali) priznala je Kosovo.

Savet Evrope je međunarodna organizacija – različita od EU. – koji ima jedini cilj da brani demokratiju, vladavinu prava i ljudska prava u Evropi.

Dakle, za razliku od drugih međunarodnih organizacija, članstvo u SE je istorijski bio jednostavan proces (46 od 49 evropskih zemalja su već članice), tako da što više evropskih građana ima pristup demokratskim „alatima“ koje nudi.

Kao iu svim slučajevima, zahtev za sastavljanje mišljenja stigao je od vlada članica SE. Dana 19. juna 2023. god. Parlamentarna skupština mi je poverila odgovornost zaključka, pitanje da li Kosovo ispunjava neke osnovne uslove za ulazak u organizaciju. Nije tražena procena da li je Kosovo država ili nije. Niti bi se to moglo zahtevati iz prostog razloga što je to isključivo pravo vlada država članica.



Parlamentarna skupština me je imenovala za izvestioca ovog zaključka znajući da dolazim iz države koja ne priznaje Kosovo. Na taj način je garantovao najstrože upravljanje pitanjem'', navela je Bakojani Aleksopulosu.

Drugo, Grčki poslanici dali su blanko ček Kosovarima

Za postizanje pozitivnog zaključka bilo je potrebno 300 dana, misije u Prištini i Briselu, tim specijalizovanih pravnika i desetine sastanaka sa vladama, ambasadorima, srpskim gradonačelnicima, predstavnicima Srpske crkve, nevladinih i međunarodnih organizacija.

Vlastima u Prištini je bilo potrebno i da, posle 25 godina, obnove imovinu najznačajnijeg srpskog manastira u regionu, da povuku predlog zakona o eksproprijaciji srpske imovine i da potpišu dugačku listu konvencija o ljudskim pravima, koje , između ostalih, srpska manjina pod međunarodnom zaštitom.

Ni od jednog potencijalnog člana nije zatraženo da izvrši toliko reformi pre nego što se uopšte razmatra za članstvo u Organizaciji'', zaključila je Bakojani prilikom razgovora sa Aleksopulosom.

Predsednik Matice Grka u Srbiji koristi svaku priliku da na međunarodnom planu promoviše Srbiju i vekovno prijateljstvo Srba i Grka koje je ovih dana na ispitu, ali je neminovno da je grčki narod bio, jeste i uvek će biti uz Srbe u dobru i zlu.

Na kraju, Aleksopulos je snažno poručio: ''Grčki predstavnik sutra u UN neće glasati za sramnu rezoluciju, da se zna da je narod taj koji daje zadnju reč, a grčki narod je jasan: Na nebu Bog, na zemlji Srbija-najiskreniji prijatelj koji nikada nije odustao od poštovanja Grčke i iskrenog bratstva prema grčkom narodu'', moćnim rečima je zaključio Saopštenje prof. dr Hristos Aleksopulos.