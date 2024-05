'SVI ZAJEDNO DA SE MOLIMO ZA OPORAVAK NAŠEG BRATA I PRIJATELJA' Vučić o Ficu: Jedan od malobrojnih slobodarskih lidera u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Ruskom domu u Beogradu drži govor na temu "Revizija istorijskih činjenica i otpor slobodarskih naroda".

Predsednik Vučić obratio se okupljenima i zamolio da se svi zajedno mole za zdravlje i oporavak našeg prijatelja Roberta Fica.

- Želeo bih na početku vaša svetosti da vas zamolim da se svi zajedno molimo za zdravlje i oporavak brata i prijatelja Roberta Fica. Da mu Bog podari dug život nakon mučkog napada. Reč je o jednom od malobrojnih slobodarskih lidera u Evropi. Imao je ogromnu snagu čak i kad je tako brutalno napad, da niko nije ni sanjao da će se na velika vrata vratiti na političku poziciju Slovačke. Bio je nepokolebljivi, a i danas je, prijatelj Srbije i verujem da će to ostati. On i Slovačka su u našim srcima, uvek su bivali na strani Srbije i nikada to nećemo zaboraviti. Nadam se da ćemo uskoro imati prilike da razgovaramo, kao i pre nekoliko dana - kazao je Vučić.