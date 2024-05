PETAR PETKOVIĆ PORUČIO IZ BRISELA: Izašli smo sa šet novih konstruktivnih predloga, a Priština je sve odbila!

U Briselu je danas održana sedma runda dijaloga u okviru kojeg se tražilo rešenje za jednostranu odluku Prištine da na Kosovu i Metohiji ukine platni promet u dinarima.

- Još jedan dug i mučan dan ovde u Briselu- rekao je na početku obraćanja Petković.

- Razgovarali smo o upotrebi dinara i jednostranoj odluci Aljbina Kurtija koji je ukinuo taj isti dinar i onemogućio Srbima koji žive na KiM da primaju svoje plate i penzije i ostala davanja Republike Srbije. - rekao je Petković.

- Reč je o sedmom sastanku, izašli smo sa šet novih konstruktivnih predloga, a Priština je sve odbila! Vtara za razgovore nismo zatvorili, jer hoćemo da pronađemo rešpenje jer smo odgovorni. Sve je teže i teže Srbima na Kosovu i mi ćemo ostati u Briselu koliko god je potrebno- rekao je Petković.

- Kada je gospodin Lajčak predložio neka tri pitanja koja je ocenio kao ključna oko kojih treba da se saglasimo da bi nastavili dalje, gospodin Bisimlji je ta pitanja ocenio kao trivijalna. Kada smo mi sa naše strane ponudili modele rešenja iz prethodnih sporazuma i to je odbijeno, dakle oni sve živo odbijaju - rekao je Petković obraćajući se iz Brisela.

- Oni nama nude i manje u odnosu na ono što je dogovoreno i ono što je njihov legalni sistem dopustio. Hoću da vam kažamem dokle sve to ide. Kada pitamo Lajčaka do kada ćemo da pregovaramo ako oni sve odbijaju, on sleže ramenimo. Mi nećemo odustati, nećemo zatvoriti vrata, borićemo se za sihgurnu budućnost za naš narod na Kosovu i Metohiji- rekao je Petković.

- Dijalog nam služi da obezbedimo opstanak, za razliku od Kurtija koji želi da protera Srbe - rekao je direktor Kancelarije.

On je rekao i da su na sastanku snažno protestvovali zbog zabrane posete patrijarha Porfirija Pećkoj patrijaršiji, kao i zbog zabrane predstave i ulaska na KiM glumcu Nenadu Jezdiću.

Istaknuto je i šta prištinska vlast radi srpskim novinarima istakavši slučaj lista Jedinstvo i novinara koji se suočavaju sa proterivanjem iz njihovog sedišta u severnom delu Kosovske Mitrovice.

- To rade drugi put - prvi put su ih proterali iz Prištine 1999. godine, a sada iz Kosovske Mitrovice - rekao je Petković.

On je naglasio i da je tema dijaloga bilo "pitanje nad pitanjima", odnosno osnivanje Zajednice srpskih opština koje čini okvir za opstanak srpskog naroda i što Priština drži embargo nad srpskom robom čime krši najosnovnije vrednosti.



- Očekujemo poziv Lajčaka za nastavak dijaloga, a kada će to biti to je na njemu. U međuvremenu ćemo pripremiti dodatne komentare - rekao je Petković.

Na pitanje albanskog novinara zašto je za Beograd Lajčakov predlog neprihvatljiv, Petković je istakao da ga nije odbio Beograd već druga strana.

- Lajčak je izašao sa tri modela EU. Ako u njemu stoji da se formira novi entitet da Poštanska štedionica dobije licencu, da svi Srbi imaju pravo da podižu primanja na KiM, nismo to odbili mi već druga strana. Pitajte Bisljimija zašto neće da dozvoli da Srbi primaju plate i penzije. Mi želimo rešenje, stvari su suprotne u odnosu kako ih vi vidite - rekao je Petković i podvukao da su naše predloge videli međunarodni partneri.

Delegaciju Beograda predvodio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač Srbije Petar Petković, a u njoj su bili brojni finansijski eksperti.

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izrazio je ranije uverenje da se privremeno održivo rešenje za pitanje dinara na KiM može postići uz, kako je naveo, fleksibilnost i kompromis obe strane.

I portparol EU Peter Stano poručio je ranije da se nada postizanju kompromisnog rešenja i dodao da očekuje da ovo bude poslednji sastanak na temu dinara.

Nastavak dijaloga dolazi nakon odluke tzv. kosovskih vlasti da 12. maja završi tranzicioni period i potpuno zabrani upotrebu dinara na KiM.

Pored toga, prištinske vlasti su pre dva dana zabranile patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju da poseti Kosovo gde je trebalo da liturgijom u Pećkoj patrijaršiji počne Sabor SPC.