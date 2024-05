'JA NE KIPTIM OD BESA, NEGO OD ČASTI I PONOSA' Vučić: Boriću se u UN do kraja - Naš otpor će biti veoma jak!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom posetiti slovačkog premijera Roberta Fica na koga je izvršen atentat, kada budu mogli zajedno da odu u Bratislavu.

Predsednik Vučić je prvo govorio o pokušaju atentata na slovačkog premijera Roberta Fica:

- U savremenom dobu prosto je nezamislivo da se ovako našto desi, ali jasno govori o toj velikoj što medijskoj podeli, što podeli u slovačkom društvu, koja je na kraju stvorila tu atmosferu koja je postala normalna da neko puca u slovačkog premijera, kojeg izuzetno cenim. On je veliki prijatelj Srbije, iskreni prijatelj Srbije, on je takav prijatelj Srbije da na njega ne možete da izvršite pritisak. Govorimo o većim zemljama i Evropske uniji i Sjedinjenim Američkim Državama i svim drugima. Jednim delom je to, osim tradicionalnog prijateljstva koje imamo sa Slovacima, i zbog činjenica da smo nas dvojice lični prijatelji. Iskreni, dugogodišnji lični prijatelj, i kada je on u opoziciji, i kada nije, i videli smo se i u jednim, i u drugim, i u teškim, i u lepim trenucima. I to me, iskreno, potreslo, a on je... Hteo sam da podsetim kakav je on čovek i kakav je on političar. On je jedan veliki lider nesalomive volje koji se retko pronalaze - istakao je Vučić i dodao:

On je čovek koji ima svoj mozak. Ja ne mogu da se poredim sa njim, ali danas su se mnogi začudili u Crnoj Gori odakle Vučiću hrabrost, da sve ono onako kaže i o velikim silama, došao je u NATO zemlju da sve to kaže o njima, da kaže o domaćinu, da kaže o nekom drugom, trećem, petom iako sam ja naravno vodio računa kako i na koji način da govorim. Ali sam čvrsto držao stavova Republike Srbije. Fico je takav čovek, tvrdo i čvrsto se drži svojih stavova i niko ne može da ospori to, ali njega da ubedite, veoma teško. Sasvim je izvesno da ću ga posetiti, samo je pitanje kada. Verovatno ću otići po Orbana, pa ćemo zajedno otići u Bratislavu. Orban se čuje sa njegovom porodicom. Ja verujem u njegovu mentalnu snagu Ja se ne razumem u to, da li se ljudi sad plaše infekcije neke Ima li su problema sa zaustavljanjem krvarenje, to znam, ali ja se uzdam u njegovu snagu, njegovog uma, njegovu mentalnu snagu i verujem da je kada je čovek mentalno jak da i najteže fizičke povrede, ne uvek, ali može da prebrodi.

Izbori u Beogradu

Govoreći o predstojećim izborima i SNS-u, Vučić kaže da će biti mnogo teško i da su se svi ujedinili.

- Molim ljude iz SNS-a koje mnogo volim, moram da im se izvinim jer moram da obavljam veliki državni posao. Biću u Novom Sadu na velikom skupu u nedelju i neće me više biti. Ljudi misle da je svejedno za koga glasaju. Izbori nisu igra i igračka. Imamo EKSPO, imamo ciljeve, prosečna plata 1.400 evra, u Beogradu 1.800 evra. Mi ćemo tada biti na nivou današnjeg proseka EU ili iznad, za to je potrebno da radimo vredno, da ne pravimo esksperimente - navodi Vučić i kaže da će se svi ujediniti u jednom danu.

Vučić je pozvao ljude da izađu na izbore i istakao njihovu važnost.

Na konstataciju da Đilas bojkotuje izbore i da mu nedostaje kao poltiički takmac, Vučić kaže da po tom pitanju nije u fokusu.

- Ako sam dobro pratio šta ste hteli da kažete - "Lako ti je Vučiću kad su skinuli Đilasa, sada će ti biti teže". Ja ne mogu da biram protivnike, ponekad biraju stranci, ponekad ljudi ovde ili situacija i stanje u zemlji. Uz sve ono što bih imao da kažem o Đilasu, a to nisu lepe stvari i neću da govorim o tome jer on ne učestvuje, ali oni koji bi da ga zamene nisam siguran da znaju taj posao i da su ozbiljniji i pismeniji - kazao je Vučić i dodao:

Izbori su najvažniji. Nisu izbori i igračka, ponoviću. Nemojte samo jednu stvar sa uma da smetnete, mi danas imamo 550.000 zaposlenih formalno više nego pre 12 godina. A imamo i najmanje i zbog migracija do 2017. i prirodnog priraštaja oko 400.000 ljudi manje. Sad se vraćaju i ta razlika se smanjuje ali i dalje imamo manji prirodni priraštaj. Kada to sagledate onda vidite razliku u rezultatima. Zamislite tu vlast u kojoj bi Marsovci vladali sa ovima što bi svaki dan da protestuju zbog nekog investitora, sa onima trećima, ako ne znam čega, kako bi to izgledalo? I ozbiljno to pitanje postavljam. I kada ljudi misle, pa ja ću za ove, zato što su slični, a neće ići protiv, svi će se oni ujediniti u jednom danu, i to smo i danas videli kada je Nestorović rekao, ako ovi ne izađu na izbore, nećemo ni mi, uostalom mi ne bismo imali sve ove probleme kao država danas oko izbora, samo da je bilo malo odgovornosti baš u toj stranci kao što je nije bilo. I ja mislim da ljudi samo treba da procene, znam ja koliko ima oni koji misle da sam i antipatičan i odvratan i za neke druge ljude, i nije to problem.

Glasanje o rezoluciji

Vučić je otkrio da se vrši veliki pritisak oko glasanja i da će neki biti uzdržani.

- Zašto sam izabrao ovakav put? Za sedam dana vi ćete ovde u studiju sa nekim da pričate, a ja ću biti u Njujorku. Oni će formalno da pobede, ali mislim da će svaki Srbin ponosno da se oseća. I večeras smo se borili i dobili potvrdu da će neki biti uzdržani. Dakle svi oni koji ne uđu u salu ili kako se to kolokvijalno kaže "budu u toaletu" su oni koji nisu hteli da glasaju za Rezoluciju. Veliki pritisak vrše i na islamske zemlje, naši protivnici su Berlin, Vaington, London. Mađarska će sigurno glasati protiv, siguran sam da Slovačka neće glasati za. Siguran sam da moj prijatelj sa Kipra neće glasati za, i moji prijatelji lični i ove zemlje, iz Emirata i Bahreina neće glasati za. Razgovarao sam sa predsedniko Sijem lično i on je meni ukazao koliko mu je odvratno šta rade protiv Srbije i beskrajno mu hvala na tome. To je fantastično odgovoran i ozbiljan čovek i video koliko mu smeta to što rade Srbiji. Radimo sa svima, sve što možemo radimo, ali mi smo mala Srbija ne zaboravite. Za dve zemlje smo postigli važan rezultat večeras. - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da Srbija radi sve što može, ali da je mala zemlja.

- Berlin-London-Vašington, ali suviše smo mali da se suprotstavljamo. Ali ćemo se suprotstaviti. Insistirao sam da se borimo zato što smo naučili da stalno budemo udarani, da gubimo, a da se pravimo da se to nije dogodilo. Ako školarcu od 12 godina, dođe baraba pa ga tuče, a čega to ima da se stidi dečak od 12 godina, zašto bi to krio od drugara i roditelja? Lažu nas sve vreme, to je najmanje što ću im u liće reci. Šta god neko danas govorio, lažu sve vreme. Kažu nema kolektivne krivice, krivica je individualna. Koga to Srbije nije isporučila, sve je isporučila. Sve što ste mogli da uradite, uradili ste. Što lažete da je u pitanju individualna odgovornost? Ja ne kiptim od besa, nego od časti i ponosa. To je razlika među nama - izjavio je Vučić i dodao:

Ušao sam u ring protiv nekoga ko je teži, znajući da ću izgubiti ali ću se boriti. Srbi ne smeju da kažu da sa nečim nisu saglasni. Nego moraju da pognu glavu, da ćute i da trpe udarce po glavi. Treba da uvedemo udžbenike da u Jasenovcu su Srbi ubijali Hrvate, a ne Hrvati Srbe. I Nemci su bili samo nacisti, oni nisu bili Nemci. A samo su Srbi uvek Srbi. I u Sarajevu i dalje stoji srpski zločinci. Po celom gradu. Pa samo su Srbi zločinci. Uvek su samo Srbi zločinci. A ovde su ustaše, a ovde su nacisti, a ovamo su fašisti, a ovamo su ovi ali oni. Samo su Srbi uvek zločinci. Oni nemaju drugi cilj. Ništa drugo ih ne interesuje. Amo baš ništa drugo ih ne interesuje. I nemojte da se lažemo da postoji neki drugi cilj. Što stalo im do pijeteta? Što nisam lepo pognuo glavu 2015. godine kada sam otišao u Srebrenicu? Nije bio lep cvet koji sam položio. Šta sam uradio? Naš otpor će biti veoma jak. Podelili su svet, na stranu što su podigli tenzije u regionu. Oni ovo izazivaju uvek. Misle da samo Srbija nema pravo ništa da kaže.