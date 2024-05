'POSTOJE 4 CILJA REZOLUCIJE' Vučić: Boriću se u UN do kraja - Naš otpor će biti veoma jak!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je borba oko Rezolucije o Srebrenici borba neravnopravnih, ali da ćemo u sledeći četvrtak u UN, kako je rekao, videti da se rađa drugačiji i novi svetski poredak.

Predsednik Vučić je prvo govorio o pokušaju atentata na slovačkog premijera Roberta Fica:

- U savremenom dobu prosto je nezamislivo da se ovako našto desi, ali jasno govori o toj velikoj što medijskoj podeli, što podeli u slovačkom društvu, koja je na kraju stvorila tu atmosferu koja je postala normalna da neko puca u slovačkog premijera, kojeg izuzetno cenim. On je veliki prijatelj Srbije, iskreni prijatelj Srbije, on je takav prijatelj Srbije da na njega ne možete da izvršite pritisak. Govorimo o većim zemljama i Evropske uniji i Sjedinjenim Američkim Državama i svim drugima. Jednim delom je to, osim tradicionalnog prijateljstva koje imamo sa Slovacima, i zbog činjenica da smo nas dvojice lični prijatelji. Iskreni, dugogodišnji lični prijatelj, i kada je on u opoziciji, i kada nije, i videli smo se i u jednim, i u drugim, i u teškim, i u lepim trenucima. I to me, iskreno, potreslo, a on je... Hteo sam da podsetim kakav je on čovek i kakav je on političar. On je jedan veliki lider nesalomive volje koji se retko pronalaze - istakao je Vučić i dodao:

On je čovek koji ima svoj mozak. Ja ne mogu da se poredim sa njim, ali danas su se mnogi začudili u Crnoj Gori odakle Vučiću hrabrost, da sve ono onako kaže i o velikim silama, došao je u NATO zemlju da sve to kaže o njima, da kaže o domaćinu, da kaže o nekom drugom, trećem, petom iako sam ja naravno vodio računa kako i na koji način da govorim. Ali sam čvrsto držao stavova Republike Srbije. Fico je takav čovek, tvrdo i čvrsto se drži svojih stavova i niko ne može da ospori to, ali njega da ubedite, veoma teško. Sasvim je izvesno da ću ga posetiti, samo je pitanje kada. Verovatno ću otići po Orbana, pa ćemo zajedno otići u Bratislavu. Orban se čuje sa njegovom porodicom. Ja verujem u njegovu mentalnu snagu Ja se ne razumem u to, da li se ljudi sad plaše infekcije neke Ima li su problema sa zaustavljanjem krvarenje, to znam, ali ja se uzdam u njegovu snagu, njegovog uma, njegovu mentalnu snagu i verujem da je kada je čovek mentalno jak da i najteže fizičke povrede, ne uvek, ali može da prebrodi.

Izbori u Beogradu

Govoreći o predstojećim izborima i SNS-u, Vučić kaže da će biti mnogo teško i da su se svi ujedinili.

- Molim ljude iz SNS-a koje mnogo volim, moram da im se izvinim jer moram da obavljam veliki državni posao. Biću u Novom Sadu na velikom skupu u nedelju i neće me više biti. Ljudi misle da je svejedno za koga glasaju. Izbori nisu igra i igračka. Imamo EKSPO, imamo ciljeve, prosečna plata 1.400 evra, u Beogradu 1.800 evra. Mi ćemo tada biti na nivou današnjeg proseka EU ili iznad, za to je potrebno da radimo vredno, da ne pravimo esksperimente - navodi Vučić i kaže da će se svi ujediniti u jednom danu.

Vučić je pozvao ljude da izađu na izbore i istakao njihovu važnost.

Na konstataciju da Đilas bojkotuje izbore i da mu nedostaje kao poltiički takmac, Vučić kaže da po tom pitanju nije u fokusu.

- Ako sam dobro pratio šta ste hteli da kažete - "Lako ti je Vučiću kad su skinuli Đilasa, sada će ti biti teže". Ja ne mogu da biram protivnike, ponekad biraju stranci, ponekad ljudi ovde ili situacija i stanje u zemlji. Uz sve ono što bih imao da kažem o Đilasu, a to nisu lepe stvari i neću da govorim o tome jer on ne učestvuje, ali oni koji bi da ga zamene nisam siguran da znaju taj posao i da su ozbiljniji i pismeniji - kazao je Vučić i dodao:

Izbori su najvažniji. Nisu izbori i igračka, ponoviću. Nemojte samo jednu stvar sa uma da smetnete, mi danas imamo 550.000 zaposlenih formalno više nego pre 12 godina. A imamo i najmanje i zbog migracija do 2017. i prirodnog priraštaja oko 400.000 ljudi manje. Sad se vraćaju i ta razlika se smanjuje ali i dalje imamo manji prirodni priraštaj. Kada to sagledate onda vidite razliku u rezultatima. Zamislite tu vlast u kojoj bi Marsovci vladali sa ovima što bi svaki dan da protestuju zbog nekog investitora, sa onima trećima, ako ne znam čega, kako bi to izgledalo? I ozbiljno to pitanje postavljam. I kada ljudi misle, pa ja ću za ove, zato što su slični, a neće ići protiv, svi će se oni ujediniti u jednom danu, i to smo i danas videli kada je Nestorović rekao, ako ovi ne izađu na izbore, nećemo ni mi, uostalom mi ne bismo imali sve ove probleme kao država danas oko izbora, samo da je bilo malo odgovornosti baš u toj stranci kao što je nije bilo. I ja mislim da ljudi samo treba da procene, znam ja koliko ima oni koji misle da sam i antipatičan i odvratan i za neke druge ljude, i nije to problem.

Glasanje o rezoluciji

Vučić je otkrio da se vrši veliki pritisak oko glasanja i da će neki biti uzdržani.

- Zašto sam izabrao ovakav put? Za sedam dana vi ćete ovde u studiju sa nekim da pričate, a ja ću biti u Njujorku. Oni će formalno da pobede, ali mislim da će svaki Srbin ponosno da se oseća. I večeras smo se borili i dobili potvrdu da će neki biti uzdržani. Dakle svi oni koji ne uđu u salu ili kako se to kolokvijalno kaže "budu u toaletu" su oni koji nisu hteli da glasaju za Rezoluciju. Veliki pritisak vrše i na islamske zemlje, naši protivnici su Berlin, Vaington, London. Mađarska će sigurno glasati protiv, siguran sam da Slovačka neće glasati za. Siguran sam da moj prijatelj sa Kipra neće glasati za, i moji prijatelji lični i ove zemlje, iz Emirata i Bahreina neće glasati za. Razgovarao sam sa predsedniko Sijem lično i on je meni ukazao koliko mu je odvratno šta rade protiv Srbije i beskrajno mu hvala na tome. To je fantastično odgovoran i ozbiljan čovek i video koliko mu smeta to što rade Srbiji. Radimo sa svima, sve što možemo radimo, ali mi smo mala Srbija ne zaboravite. Za dve zemlje smo postigli važan rezultat večeras. - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da Srbija radi sve što može, ali da je mala zemlja.

- Berlin-London-Vašington, ali suviše smo mali da se suprotstavljamo. Ali ćemo se suprotstaviti. Insistirao sam da se borimo zato što smo naučili da stalno budemo udarani, da gubimo, a da se pravimo da se to nije dogodilo. Ako školarcu od 12 godina, dođe baraba pa ga tuče, a čega to ima da se stidi dečak od 12 godina, zašto bi to krio od drugara i roditelja? Lažu nas sve vreme, to je najmanje što ću im u liće reci. Šta god neko danas govorio, lažu sve vreme. Kažu nema kolektivne krivice, krivica je individualna. Koga to Srbije nije isporučila, sve je isporučila. Sve što ste mogli da uradite, uradili ste. Što lažete da je u pitanju individualna odgovornost? Ja ne kiptim od besa, nego od časti i ponosa. To je razlika među nama - izjavio je Vučić i dodao:

Ušao sam u ring protiv nekoga ko je teži, znajući da ću izgubiti ali ću se boriti. Srbi ne smeju da kažu da sa nečim nisu saglasni. Nego moraju da pognu glavu, da ćute i da trpe udarce po glavi. Treba da uvedemo udžbenike da u Jasenovcu su Srbi ubijali Hrvate, a ne Hrvati Srbe. I Nemci su bili samo nacisti, oni nisu bili Nemci. A samo su Srbi uvek Srbi. I u Sarajevu i dalje stoji srpski zločinci. Po celom gradu. Pa samo su Srbi zločinci. Uvek su samo Srbi zločinci. A ovde su ustaše, a ovde su nacisti, a ovamo su fašisti, a ovamo su ovi ali oni. Samo su Srbi uvek zločinci. Oni nemaju drugi cilj. Ništa drugo ih ne interesuje. Amo baš ništa drugo ih ne interesuje. I nemojte da se lažemo da postoji neki drugi cilj. Što stalo im do pijeteta? Što nisam lepo pognuo glavu 2015. godine kada sam otišao u Srebrenicu? Nije bio lep cvet koji sam položio. Šta sam uradio? Naš otpor će biti veoma jak. Podelili su svet, na stranu što su podigli tenzije u regionu. Oni ovo izazivaju uvek. Misle da samo Srbija nema pravo ništa da kaže. Za nas je od suštinskog značaja da održavamo dobre odnose sa istočnim zemljama, afričkim, latino-američkim i tako dalje.

Mnoga koplja se lome na našim leđima

- Gradili smo Srbiju brže nego ikada u svakom smislu. Od trenutka sukoba u Ukrajini, mnoga koplja se lome na našim leđima. Znali smo to. Teška pozicija za Srbiju, posebno u uslovima u kojima kolektivni zapad neće dozvoliti ništa što može da se čuje sa ruske strane. Kod nas možete čuti sve, i to govori o našem demokratskom kapacitetu. Mi smo jedna nezavisna, odgovorna i ozbiljna zemlja. Moj politički instinkt je takav da znam da je rezolucija o Srebrenici važna, važnija od svega. Da su hteli nešto lepo da učine seli bi sa nama da se dogovore nešto, a ne sa Nemcima. Rekli bi Turcima da dođu da posreduju. Imaju 4 cilja, prvi u krajnjoj instanci ukidanje Republike Srpske. Pod dva, podizanje revizija/presude za odgovornost Srbije i pod tri, neko bi malo para da dobije od Srbije i da je tuži za naknadu ratne štete. Četvrti cilj je dodatno dodatno opterećivanje Srbije, a nije im cilj da grade bliže odnose već želja da unište svaku vrstu otpora njihovoj centralističkoj nakani, suprotno Dejtonskom sporazumu. Pokazali su sada šta je to što im znači i hvala im na tome - kazao je Vučić.

Odnosi sa Sarajevom

Osvrnuvši se na ovu temu Vučić kaže da odnosi sa Sarajevom konstantno idu nizbrdo.

- Jedina vrsta napretka je išla u onim trenucima kada smo u crnim vrećama slali ljude koje smo hapsili u Haški tribunal. Ja želim najbolje odnose sa bošnjacima. Svaki put ćemo pružiti pijetet žrtvama bošnjačkim. Mi smo predsednika svoje zemlje isporučili na Vidovdan, kud ćete veću sramotu. Ja želim najbolje odnose sa Bošnjacima. Ulažemo veći novac nego u druge delove Srbije, upravo u onim opštinama gde su Bošnjaci većina. Nemojte da očekujete od nas da prihvatimo dobrobvoljno gaženje sopstvenog naroda. Njihov glavni protagonista Bećirović je napisao knjigu o četiri genocida koji su Srbi sproveli nad njima od Prvo srpskog ustanka. O čemu da pričam sa njim? Kad ne mogu da pričam o putevima, fabrikama... Njih to ne interesuje. Bili su ispred po pitanju plata i penzija. Sada imamo za 150 evra veće plate od njih, razlika za samo 10 godina - naveo je Vučić.

Meksiko uzdržan

- Postoji jedan značajn deo zemalja koji može da se suprotstavi njihovom teroru, koji se više ne libi da govori slobodno. Da mi pretite? Možete. Mađarska je sasvim sigurno slobodna zemlja, ali i mnoge druge. Makedonci su naša braća i prijatelji. Kada vodite zemlju i kada znate da imate bratski narod, morate da nastavite da radite na najbliži način. Šta hoćete da kažem za Crnu Goru? Da jedan Meksiko bude uzdržan ili Nikaragkva protiv, za to mogu da vam kažem jer su to čvrsti ljudi, a Crna Gora da bude za? ALi vam i to govori koliko se poredak u svetu menja. Meni su najsmešniji njihovi izvinjavajući razlozi za javnost - rekao je Vučić.

- Ja sam se pomirio sa svojom političkom sudbinom. Ja sam izabrani predsednik male, slobodarske zemlje. Nikada mi neće oprostiti što sam ih o jadu zabavio. Srbiju nikada nisu i neće pregaziti. Za mene ima budućnosti u čitankama i istorijskim udžbenicima. Sačuvaću čast i obraz ove naše jedine Srbije. Mi smo jedina zemlja kojoj otimaju teritoriju. Garnatujem narodu, da ću uraditi sve i dati sve da sačuvam čast i obraz ove naše jedine Srbije. Mi nemamo rezervnu otadžbinu. Zemlja nam je na odvratan način napadnuta. Mi nemamo izbor hoćemo li da pokunjimo glavu i da razmiljamo o sebi. Suviše je velika svetinja koju branimo. Šta smo mi? Srbija nam je sve, ona nam je sve dala. Da se odreknem svog naroda zbog stolice, da glumim nešto, šta će mi to u životu - naglasio je Vučić.

Zabrana za patrijarha Porfirija

Na pitanje o zabrani ulaska patrijarhu Porfiriju na KiM, Vučić kaže da je to pitanje za EU.

- Za njih to nije važno. Jedanput je neko zadržao Radu Trajković 2 sata i 10 minuta , a dozboljeno je 4 sata. Posle pola sata, sat, ne postoji predstavnik Kvinte, EU, koji nije pozvao naših funkcionera da intervenišu i da hitno bude puštena. Nit je ona zadržavana, privtorena, uhapšena, svi su intevernisali istog sekuda. Mene nisu smel ida zovu, ali su sve druge zvali. Onda su rekli da smo zaustavili promet kosovskim ALbancima, a nigde nije vest da srpskom patrijarhu nije omogućen ulazak na KiM. I danas sam to postavljao kao ptianje i jel vas sramota? Oni mi kažu da to prate, i ja počnem da se smejem - kazao je Vučić.

Savet Evrope

Govoreći o članstvu tzv. Kosova u Savet Evrope, Vučić je rekao da može da bude svašta ali da im to neće lako ići.

- Nemci bi onda pokazili sve svoje pricnipe. Sada rade na jednom drugom triku, Britanci, a to je da se vratimo na Ahtisarijev plan da u skladu sa kosovskim ustavom i zakonom. Ali tu su nam ruke vezane jer oni svi po komandu glasaju. Ono prijatelja što imamo, to ih imamo, više od toga da ih imamo, nećemo ih imati. Borimo se, radimo sve što možemo, ali su to prilično ograničene mogućnosti. Mađari i Slovaci, dok je Orbana i Fica neće promenti svoj stav. Španija i Kipar neće promeniti svoj stav. Plašim se španskog stava po pitanju Srebrenice. Nadam se da Grčka neće promeniti svoj stav.

Hrvatska

Govoreći o sastavu Vlade u Hrvatskoj, Vučić kaže da se Domovinski pokret diči i hvali da su ustaše.

- Nisam siguran da neće sa Srbima i Pupovcem da nastave saradnju, ali je interesantno da niko iz Evrope neće da reaguje. Ako vam je glavni princip pri sastavljanju vlade da ne bude Srba, šta da vam kažem - upitao je Vučić.

Komentarišući to što je u Osijeku na 14 godina zatvora, pod čudnim okolnostima, za ratne zličine osuđen sudija Vojnog suda Vojislav Medić, Vučić je istakao da tom čoveku država sada ne može pomoći.

U našoj zemlji kad dođe Gnjilanska grupa, pojavi se američka i još neka ambasada i narede bivšim liderima da ih oslobode sve - “džaba što su ubijani Srbi i silovane Srpkinje“.

- Kad ne znaju kako da presude nekom Srbinu, nije važno kako i šta, ali će mu presuditi po svaku cenu. Sami smo učestvovali u takvom ambijentu, takva nam je kvazi elita, takvi smo i mi postali - rekao je Vučić i dodao da se ne usuđujemo da kažemo šta mislimo.