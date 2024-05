'ON JE VELIKI I ISKRENI PRIJATELJ SRBIJE' VUČIĆ: Posetiću Fica u Bratislavi zajedno sa Orbanom

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom posetiti slovačkog premijera Roberta Fica na koga je izvršen atentat, kada budu mogli zajedno da odu u Bratislavu.

"Sasvim je izvesno da ću ga posetiti, samo je pitanje kada", rekao je Vučić.

Kaže da je sa Orbanom već razgovarao i da je njihov dogovor da kada budu mogli da odu zajedno i posete Fica.

"Da odem po Viktora i da zajedno odemo u Bratislavu, u posetu Robertu. Viktor je u kontaktu sa njegovom porodicom", rekao je Vučić.

Naveo je da veruje u metalnu snagu Fica i da će on to uspeti da prebrodi.

"Ja se uzdam u njegovu snagu, njegovog uma, njegovu mentalnu snagu. I verujem da je kada je čovek mentalno jak, da i najteže fizičke povrede, ne uvek, ali može da prebrodi", dodao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da je su u atentati vršeni na ljude od političkog integriteta, ali da je u savremenu doba prosto nezamislivo da se ovako nešto desi.

"Sve ono što imamo kao podatke, ono što je rekao i predsednik Pelegrini, ono što su govorili ministri slovački danas, što je bilo dostupno javnosti, jasno govori o toj velikoj što medijskoj podeli, što podeli u slovačkom društvu, koja je na kraju stvorila tu atmosferu koja je postala normalna da neko puca u slovačkog premijera, kojeg izuzetno cenim", rekao je Vučić.

Kaže da je Fico veliki i iskreni prijatelj Srbije.

"On je takav prijatelj Srbije da na njega ne možete da izvršite pritisak. Govorimo o većim zemljama i Evropske unije i Sjedinjenim Američkim Državama i svim drugima. Dakle, on je čovek koji će uvek da bude uz svoju Slovačku, ali moram da kažem i uz Srbiju. Jednim delom je to, osim tradicionalnog prijateljstva koje imamo sa Slovacima, i zbog činjenica da smo nas dvojica lični prijatelji. Iskreni i dugogodišnji lični prijatelji. I kada je on u opoziciji, i kada nije i videli smo se i u jednim i u drugim, u teškim i u lepim trenucima. I ovo me iskreno, potreslo", naveo je Vučić.

Naglasio je da su pojedini mediji povodom tog atentata govorili da je Fico proruski čovek i možda opravdavaju ovaj strašni događaj.

"Vi ste to videli i kod nas i vidite u svetu kako ta mantra ide. Prvo je pokušano sa tim, to je bolesnik, psihopata i tako dalje. Pa je onda, dete ovog ubice u pokušaju demantovalo i reklo da nikada nije lečen i tako dalje. A onda su krenuli druge stvari, da su se najviše zabrinuli Vučić i Orban, Dodik i tako dalje. Što će reći odmah, aha, nije loše, možda neko ima pravo da ga ubije. Iste su takve priče krenuli i u našim medijima", rekao je Vučić.

Naglasio je da je Fico veliki lider, nesalomive volje kakvi se retko pronalaze.