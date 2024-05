Đurđev: Mađarska istinski prijatelj Srbije i Srba, ako povuče priznanje tzv. Kosova Orban će za života dobiti veliki spomenik u Beogradu!

,,Da se prijatelj poznaje u nevolji najbolje pokazuje primer Mađarske koja će glasati protiv rezolucije o tzv. genocidu u Srebrenici i koja neće podržati prijem tzv. Kosova u Savet Evrope. Ovako nepokolebljiv stav Mađarske, uprkos ogromnim pritiscima koje trpi, predstavlja ogroman zalog za dalje jačanje srpsko-mađarskih odnosa - od ekonomije, preko energetike do bezbednosti" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Prema njegovim rečima, jedino što je preostalo da Mađarska uradi je da u jednom trenutku povuče priznanje tzv. Kosovo.



,,Svi mi u Srbiji to potajno i željno čekamo. Uveren sam da će zvanična Budimpešta shvatiti da je to priznanje bilo velika greška i da hrišćanska i evropska Mađarska ne može priznavati postojanje jedne radikalno islamističke kvazi države u njenom susedstvu. Ako se to povlačenje desi, budite uvereni da će Viktor Orban još za života dobiti ogroman spomenik u sred Beograda" - zaključio je Đurđev.

