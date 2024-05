'NEKO NE ŽELI JAKU SRBIJU' Predrag Jeremić za Pink: Rezolucija o Srebrenici veliki udarac na Srbiju upravo zbog toga da bi se zaustavio naš razvoj!

Predstojeći EXPO koji će biti održan 2027. godine u Beogradu će biti zasigurno jedna motor razvoja za našu zemlju, reako je Predrag Jeremić urednik informativne rubrike portala Pink.rs.

- Sasvim realno ako vidimo da je motor razvoja bio Beograd na vodi koji svi kritikuju ali Beograd na vodi je podigao našu građevinu neko je tu dobijao novac plaćali su se porezi koji su se slivali u budžet građana Srbije, tako i izgradnja autoputeva i svih saobraćajnica oje Srbiji donose prosperitet - reako je Jeremić.

- Normalno je očekivati za ovo što se ulaže u EXPO da će pokrenuti ne samo građevinu nego i mnoge druge struke. Gde će ljudi moći da se zaposle i gde će dobijati veća primanja - dodaje Jeremić.

On je rekao da je rezolucija o Srebrenici veliki udarac na Srbiju upravo zbog toga da bi se zaustavio naš razvoj jer neko ne želi jaku Srbiju i da gleda na sve načine da zaustavi naš razvoj.

- Videli smo i svedoci smo da jaka diplomatija predsednika Srbije je zaustavila Prištinu ka Savetu Evrope tako da će doći u Ujedinjenim nacijama i do odbacivanja ove rezolucije i da se neće ići na glasanje. Oni su to spremali sedam, osam meseci i ćutali su o tome ali predsednik je to dočekao sasvim spremno, bilo mi je naporno ali je svojim aktivnim učešćem i razgovorima sa svetskim državnicima uspeo negde da ostvari za sada dobar rezultat. Kakav god da bude rezultat ovo što je do sada urađeno teško da ijedna zmlja i jedna predsednik bi mogao da postigne - navodi Jeremić.

Branko Radun, politički analitičar gostujući u emisji Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink govoreći o značju koji EXPO ima za običnog čoveka Radun je rekao da to znači prosperitet.

- Ako smo mi uspeli da dobijemo EXPO očigledno je da i naš uticaj raste i da je i Srbija lokomotiva razvoja u ovom delu Evrope. Eve ono što ide ka EXPO-u i ono što sledi nakon njega to će biti jedan grad u gradu.

- Nije sada samo poenta grada Beograda poenta je u onome što sledi nakon toga. Idmeo ka EXPO-u, mnogo je toga što se nagomilalo i što je u rancu predsednika Vučića prevashodno. Ono što želim da kažem je da mi na čelu države imamo patriotu, čoveka domaćina - kaže Radun.

Andrija Jorgić, direktor Borbe rekao ju u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je rezolucija o Srebrenici bacila je u određenoj meri u zasenak izbore u Srbiji koji se održavaju 2. juna.

- To je zapravo glavna tema u Srbiji, izbori su došli nekako na drugo mesto. Na žalost mi vrlo često imamo tako neke događaje koje bacaju u zasenak aktuelne teme - kaže Jorgić.

Govoreći o Srebrenici Jorgić je naveo da i mi imamo pravo na to da se setimo naših žrtava u Bratuncu, Skelanima, Kravici isto tako i Hrvati svojih žrtava.

- 30 godina od kako je prestao rat i pokazali smo kako možemo da živimo jedan pored drugog, dešavaju se mešoviti brakovi i sve ono što se tri naroda dogovorila to je i dan danas na snazi - dodao je Jorgić.