'HOĆEMO JOŠ TRI MOSTA U NOVOM SADU I 30 U CELOJ VOJVODINI' Vučić: Tražimo od naroda dozvolu da gradimo!

Izborna lista "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra" održava u Novom Sadu miting u hali JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina.

Na mitingu će se obratiti Alaksandar Vučić, predsednik Srbije, mnogi zvaničnici i funkcioneri kao i veliki broj simpatizera Srpske napredne stranke.

13.50 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Gromoglasnim aplauzom dočekan je na bini predsednik Srbije.

- Mislim da su izbori 2. juna od ogromnog značaja za našu zemlju i verno su to i dobro rekli svi oni koji su govorili premene, ponosan sam na sveo no što samo uradili i kada je u pitanju opstanak naše zemlje možemo da radmimo svi zajedno, hvala našim koalicionim partnerima i želim da iz SNS-a pozdravimo naše koalicione partnere nije važno ko odakle dolazi važno je da obavim zajedno veliki posao- rekao je predsednik na početku obraćanja.

- Spremamo se da budemo domaćini EXPO 2027 i to nije pitanje EXPO koji će se održati u Beogradu, to je pitanje hoćemo li imati najbolju brzu saobraćajnicu i od Bačkog Brega, o auto-putu Beograd-Zrenjanin, hoćemo da uradimo i od Niša preko Prokuplja, Kuršumlije, Merdara. Hoćemo da razvijamo celu Srbiju. Pre 10 godina prosečna plata u Novom Sadu bila je 452 evra, danas je 960 evra, moraće da bude i viša - rekao je Vučić.

- Nije problem "Vučiću završićeš u zatvoru", ali nikako da čujem koju će fabriku da urade, da pomognu penzionerima, ženama, šta će da urade, to ne čujem. Doveli smo 10 fabrika u Novi Sad, kao i u Nišu. Koju su pre toga fabriku doveli u Novi Sad? Čujem one koji kažu da daju i drugima šansu, mi ćemo svaki rezultat da prihvatimo, a setite se da li ima neke fabrike koju nisu uništili, šta su doveli u Novi Sad? Sve su uništili, ako pobede opet će da nam katanče fabrike, ljudi će da čekaju na birou. Oni su podeljeni, nisu sposobni da pokažu plan i program, u stanju su da budu protiv svega. Oni nisu dali da se grade mostovi, to je njihov plan i program. Pa mi hoćemo mostove, hoćemo još 3 mosta u Novom Sadu, hoćemo još 35 mostova u Vojvodini. Šta god krenemo da radimo, kažu "ne damo im da to grade", a mi tražimo dozvolu od naroda, da nam cela zemlja ide napred- reako je Vučić.

Kako je rekao ovaj tim je kao Real Madrid u odnosu na sve druge, ponosan sam na vas dragi prijatelji.

-Svake godine neko novi misli kako je vreme da izbace Real, tako i ovi naši. Svake godine bi da me hapse, da me pobede. Moja molba je da se borite za ljude, da probate da im rešavate probleme, to možete i to morate da uradite. Od vas ovde, na severu Srbije u Vojvodini, u 43 lokalne samouprave se doržavaju izbori, u tri ili četiri pobediće iz Saveza vojvođanskih Mađara, u svim ostalim od vas tražim i očekujem pobedu. To je dokaz i to je najbolji pokazatelj da će ti ljudi da imaju dobru budućnost. Da se borite i da ih pobedimo najubedljivije - rekao je Vučić.

13.42 - Premijer Srbije i predsednik SNS Vučević

- Prethodnih dana i nedelja deo javnosti se bavio time koja stranka izlazi, a ko bojkotuje izbore, a onda negde preda listu, negde predaju listu koja ne ispunjava uslove. Da im malo olakšamo, naša lista predvođenja predsednikom Republike izlazi na izbore u svim gradovima i opštinama i siguran sam da će doneti pobedu. Pobeda nije najvažnija, ta pobeda u svakom gradu i opštini je samo početak i uvodni deo onog što nas čeka narednih godina. Jedino merilo uspeha i sistem vrednosti koji priznajemo je šta smo uradili, koliko smo problema rešili, to mora da bude ideja vodilja za sve liste u svakom gradu koja nosi ime "Aleksandar Vučić - Srbija sutra".

13.40 Predsednik Socijal demokratkse partije Srbije Rasim Ljajić.

- Dragi prijatelji ovde je mnogo toplo i sve vri od ogromne energije koju odavno nisam osetio mi molim vas da ovu energiju zadržite do 2. juna, važnog dadna za građane Srbije jer tog dana se odlučuje jel idemo daelji i li u novu neizvesnost. U ovoj kampanji smo celo vreme govorili o planiranim projektima a ne o našim poolitičkim protivnicima, celo vreme smo bili na udaru, i zato dragi prijatelji treba da vodimo i dalje pozitivnu kampanju i ostvarimo čistu pobedu , ali pozitivna kampanja zanači da mora da bude još intezivnija nego do sada koja će nam doneti pobedu koju nam niko osporiti nemo že. I zato će ova pobeda biti još slađa i morada bude izražena sa velikim procentima razlike. Treba nam pobeda da smnjimo tenzije uzemlji - reako je Ljajić.

On je dodao da m une treba ništa i da mu ne treba nikakva funkcija i da samo želi da pomogne predsedniklu Aleksandru Vučiću i da Srbija bude bolja, bogatija i da ima više fabrika i dobrih puteva i da bude međunarodno uvažena.

13.28 - Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić

- Samo jasnu poruku da pošaljem, svima je jasno, još 1999. godine, sećate se da smo svi nosili nacrtanu metu kao simbol agresije na našu zemlju i ubistava nedužnih. Ta meta i dalje stoji, Srbija je meta. Srbija i njen narod. Naša je obaveza da branimo interese našeg naroda, da branimo KiM i pravo Srba i u celom regionu. Nikad tuđe nismo tražili, ali ne damo svoju Srbiju. Oni koji su predložili Rezoluciju o Srebrenici su počinioci genocida. Od Nemačke, Turske pa na dalje. Kada je Srbija ugrožena svi moramo da budemo zajedno, rame uz rame. Samo jaka Srbija može da se odupre svim pritiscima i neprijateljima. Zato smo u koaliciji i nastupamo zajedno. Pozivam sve članove Socijalističke partije, simpatizere, sve one koji su glasali za nas u prošlosti da izađu na izbore i glasaju za našu zajedničku listu "Aleksandar Vučić - Srbija sutra" To će biti pobeda Srbije, pobeda srpskog naroda. Partija ima mnogo, Srbija je samo jedna! Živela Srbija - poručio je Dačić.

13.21 - Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin

- Ovo je borba da se našim porazom na izborima izazovu parlametarni pa predsednički izbori, da se slomi politika slobode, da se izazove predsednik Vučić. Ovo su izbori koje Srbija ne sme da izgubi, izbore koje Srbija mora da dobije. Ovo su izbori za pravo da ne odustanemo do RS, da nikad ne priznamo lažnu državu Kosovo, da ostanemo vojno neutralni. Ovo su izbori za našu odluku i pravo da ne uvedemo sankcije Rusiji, da ostanemo slobodni. Poštovani predsedniče idete u Njujork, idete tamo gde vas čekaju moćni neprijatelji, tamo gde vas pratimo sa malo nade, a sa puno ponosa. Kad Vam bude najteže, kad vam budu pretili, govorili kroz zube kao da Vam savetuju i brinu za Vas, setite se ove sale, ovih ljudi kada Vam bude najteže gospodine predsedniče, ispunite misli ovim zvucima pobede, ljudi koji vas vole - rekao je Vulin.

13.14 - Infektolog prof. dr Vesna Turkulov nosilac liste "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra"

Prva se obratila lekarka Vesna Turkulov, bivša načelnica Infektivne klinike u Novom Sadu i nosilac liste SNS-a u Novom Sadu.

- Ja sam se rodila u Novom Sadu tu sam odrasal, školovala se i ostala sam da lečim i služim svom narodu. Ako se osvrnemo oko sebe vbidimo da se Novi Sad ubrzano razvioja. Mi smo zaista sedište IT industirje, Novi Sad je prestonica kulture ja mogu sa ponosom da kažem da je Novi Sad jedan od retkih gradova uzemlji koji ima poziotivan prirodni priraštaj - rkla je ona.

Ona je dodala da je zdravstvo u fokusu njenog interosevanja je izgradnja gradsek bolnice, Novi Sad je grad budućnosti a zdravstveni radnici su heroji naše zemlje.

Ona je rekla da ja budućnost građana i njihovih porodica u njihovima rukama i zato poziva sve da 2. juna budu odgovorni i glasaju za izbornu listu "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra!".

Potpredsednik Vlade Republike Srbije I predsenik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je da nije ovo borba za uređenje ulica i mostova jer da jeste tu borbu smo već odavno dobili ali nije ovo borba za to ovo je borba da se našim porazom na izborima izazove parlamentarna kriza i da se slomi politika slobode, da se izazove predsednik ALeksandar Vučić i da se slomi politikja slobodne Srbije.