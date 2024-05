DAČIĆ PORUČIO: Daleko od istine da predlagači rezolucije imaju obezbeđenu dvotrećinsku većinu!

Dačić je naveo da se prilikom usvajanja rezolucije računaju samo glasovi za i protiv, a ne i uzdržani.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova SrbijeIvica Dačićizjavio je danas da je daleko od istine da podnosioci predloga rezolucije o Srebrenici u UN imaju obezbeđenu dvotećinsku većinu.

"Oni su nama prvog dana rekli da imaju osiguranu dvotrećinsku većinu, ali to je daleko od istine. Možda su i imali u određenom momentu, ali oni sada svakako to nemaju", rekao je on.

Dačić je naveo da se prilikom usvajanja rezolucije računaju samo glasovi za i protiv, a ne i uzdržani.

Naglasio je da je Srbija i mnogi prijatelji naše zemlje pokušali da skinu rezoluciju sa dnevnog reda, i da bi, pošto je to nemoguće sada skinuti sa dnevnog reda, oni koji su predložili rezoluciju bili izuzetno nezadovoljni ukoliko ne bi imali broj koji pokazuje da njihov predlog većina podržava.

Dačić je rekao da Srbija ima mnoge prijateljske zemlje sa kojima ima izuzetno dobre odnose, a koje se sad nalaze u veoma teškoj situaciji, odnosno izložene su pritiscima zapadnih zemalja, čak ne i od onih koje su formalno predložile rezoluciju, već koje stoje negde iza, a koje imaju takav pristup da neće da tolerišu da sada neko pokušava da obara tu rezoluciju.

"Da je, na primer, pitanje Kosova i Metohije na dnevnom redu Generalne skupštine, onda bi mogli da kažemo da bi oni tu imali fijasko, zato to i nije na dnevnom redu, zato što oni znaju da ne mogu da prođu Generalnu skupštinu", istakao je Dačić.

Ukazao je da se, kada je reč o rezoluciji o Srebrenici, pod plaštom borbe protiv genocida vrši politizacija jedne teme i da je to nelegalno i nezakonito po dva osnova.

Naveo je da je to suprotno Dejtonskom sporazumu jer Predsedništvo BiH nije predložilo pristupanje BiH toj rezoluciji, niti je predložilo tu temu, a drugi osnov je da ovo ne može da se razmatra na Generalnoj skupštini zato što se razmatra na Savetu bezbednosti.

Dačić je objasnio da teme koje se raspravljaju na Savetu bezbednosti ne mogu da se raspravljaju u Generalnoj skupštini, po Povelji UN, osim ako Savet bezbednosti to ne odobri.

"Ljudi moraju da razumeju da, kada predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić govori o tome kakvu borbu mi vodimo, da razumeju u kakvim uslovima mi vodimo tu borbu, mi ne vodimo tu borbu u belim rukavicama, pa se svi ponašaju u skladu sa propisima i pravilima, već vodimo jednu bespoštednu borbu koja je daleko od svih propisa, od svih pravila", ukazao je Dačić.

Dačić je istakao da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić od početka uključio u tu borbu i ukazao da se rezolucijom ruši međunarodno pravo i otvara Pandorina kutija gde će svako "da predloži svoj genocid".