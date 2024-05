PAD HELIKOPTERA IRANSKOG PREDSENIKA JE 'BOŽIJA RUKA', ALI POTPOMOGNUTA? Tanasić za Pink ne isključuje OVU OPCIJU, pomenula i Mosad

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Azin Haghighi/Moj News Agency via AP, Tanjug AP/Ali Hamed Haghdoust/IRNA via AP, Tanjug AP/Mert Gokhan Koc/Dia Images via AP ||