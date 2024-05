'NAJVEĆI EKSPERTI ZA PITANJE GENOCIDA APSOLUTNO KAŽU DA TO NIJE GENOCID' Vučević o sramnoj rezoluciji o Srebrenici: Skandalozno je sve ono što se dešava!

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da je skandalozno sve ono što se dešava oko rezolucije o Srebrenici.

- Skandalozno je sve ono što se dešava oko ove rezolucije, od činjenice da sama BiH nije to usvojila, nego je to jednostrani akt jednog ambasadora u BiH. Direktno kršenje onog što je definisano u BiH. Dejstonski sporazum predstavlja to kako treba da donose odluke, tri entiteta, tri naroda. Ovde je sve preskočeno, sve ono što je normalno da bude uključeno je preskočeno - rekao je Vučević za TV Prva.

- Vraćamo se u period kada je sve propadalo, umesto da pričamo o budućnosti. Kako da napravimo auto-put Beograd-Sarajevo, o investicijama, neko hoće da nas vrati nazad. Nemoguće je bilo kome objasniti u Srbiji da Nemačka može da bude sponzor rezolucije o Srebrenici jer je ta država počinila najstrašnije zločine u ratovima. Niko to ne može da prihvati i doživi racionalno, da pričamo o prijateljskim odnosima, da mi imamo zajedničku budućnost. Najveći eksperti za pitanje genocida apsolutno kažu da to nije genocid. Sponzori rezolucije da shvate šta se desilo u Kragujevcu, Kraljevu.