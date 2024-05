VUČIĆ JE NA OVO UPOZORAVAO! Simpatizerka beogradske opozicije za islamističku Slobodnu Bosnu: Narod ne oslobađamo od odgovornosti ovom rezolucijom!

Aktivistkinja i simpatizerka beogradske opozicije Staša Zajović iz Žena u crnompotvrdila je za islamističku "Slobodnu Bosnu" ono na šta predsednik Srbije nedeljama unazad upozorava - da će se našem narodu prišiti žig genocidnog, iako svetski moćnici i EU tvrde da je u pitanju "individualna odgovornost".

- Ne lišavam odgovornosti ni narod, jer ako je mogao da glasa i stalno glasa većinski za onog koji je ugrađen u politike 90-ih, u pitanju je Aleksandar Vučić i ne samo on. Pitanje je samo da li narod ima tu moć i informacije kojima raspolaže, ali to je jedna politika straha, ucena itd. Mnogo je odgovornija intelektualna elita, ista ona koja je podržavala i ratne zločine i genocid. To su duhovnici genocida i etničkog čišćenja - rekla je Zajović.