UŽIVO NA TV PINK Vujičić u specijanlnoj emisiji o rezoluciji i Srebrenici: Ovde je reč o strašnoj prevari

Na TV Pink u toku je specijalna emisija čija je tema predstojeće glasanje u Un o rezoluciji o Srebrenici.

Gosti emisije su Aleksandar Raković, istoričar, Dragan Vujičić iz Novosti, Marko Lakić iz Politike i Dejan Vuk Stankovic, analitičar, Aleksandar Apostolovski, kolumnista Politike, Dragan Vujičić, novinar Novosti.

Aleksandar Apostolovski, kolumnista Politike je rekao da u politici prijateljstva ne postoje.

- Kada je u pitanju Grčka ja ne znam kako će oni sutra glasati - naveo je Apostolovski.

Analitičar Dejan Vuk Stanković rekao je da genocid predstalvja težnju da se uništi čitava nacija ako govorimo o Srebrenici do sada je iskopano tela negde oko 4.500 to je jezivi zločin - rekao je Stanković.

- Kada govorimo o genocidu mi moramo da govorimo i o brojevima ne možete reći samo to je bila samo namera - dodao je on.

On je naveo prvi slučaj nacističke Nemačke koja je ubijala nekog sama zato što ih je smatrala nižim bićima, najviše su ubijani Jevreji.

Drugi slučaj je Ruanda građanski rat gde je ubijeno oko 800 hiljada ljudi taj broj je sto puta veći od borja sa kojim se barata kada je u pitanju Srebrenica .

Kako je naveo ako nas stave u isti nivo sa Nemačkom i Ruandom to znači tada oni hoće da oni hoće da se oslobode bremena svoje krivice.

On je naveo i da Republika srpska ne mora da postoji jer je genocidna tvorevina.

U program se uključio Vladislav Dajković koji je govorio o protestima koji se održavaju u Podgorici povodom amandmana koji je Crna gora dala u vezi sa rezolucijom o Srebrenici.

On je rekao ako sutra Crna Gora glasa za rezoluciju o Srebrenici, glasaće protiv svog naroda.

Govoreći o odnosima naroda Srbije i Crne Gore ti odnosi su na ivsokom nivou ako gospoda koja forsiraju priču o Srebrenici istraju u tome oni nemaju šta da traže ni u Crnoj gori ni u Srbiji, rekao je Dajković.

Rakić je naveo da različite interese imaju zemlje Kvinte i da ne može da se govori o kolektivnom zapadu.

- U ovako složenim okolnostima ko što je trenutno u Crnoj Gori čini mi se da je mnogo bolje za odnose u regionu da se pre svega izvrši pritisak jer to im sigurno na nekim narednim izborima neće oprostitit, ali svakako moramo da budemo pošteni nije Crna Gora ključni igrač u ovoj velikoj farsi- rekoa je Raković.

Nenad Stevandić ministar predsednik Skupštine Republike Srpske u uključenju u emisiju je rekao da su danas imali sednicu i usvojili formalni protest koji su prosledili UN.

- Radi se o tome da se upozoravaju na kršenje ustava ne samo ustava Bosne i Hercegovine već i međunarodnog ugovora jer ova rezolucija je poslata bez te saglasnosti i kršenje je međunarodnog ugovora tkoa da svi oni koji glasaju krše utav BiH i krše međunarodne ugovore - rekao je Stevandić.

Kako je rekao još uvek se nadaju da će preovladati razum kada je stav u Crnoj Gori, bila bi normalna rekacija da nađu srednje rešenje i budu neutralni, ja se nadam toj vrsti pameti.

Dragan J. Vučićević glavni i odgovornik urednik Informera priključio se emisiji, on je govorio o razgovoru koji je imao sa predsednikom Vučićem.

On je naveo da se na mnoge zemlje vrše pritisci da glasaju za rezoluciju, i dodao da je to međunarodni kriminal i da ne mogu oni da prete povlačenjem investicija, to neće biti njihova poberda već sila i to nema veze sa međunarodnom pravdom.

- To svakako neće pokazati da su oni u pravu i neće oni dobiti većinu, odonekad je bila potrebna prosta većina oni su to pravo ukinuli kako bi osudili Srbe , sada možemo da dođemo u situaciju da manjina izglasa rezoluciju - naveo je Vučićević.

Kako je rekao on je ponosan na predsednika Vučića koji se bori kao lav, sutra će Narodna Republika Kina glasati protiv to je potvrdio i predsednik Vučić.

- Ovo je čisto nasilje gde se pokušava da se ceo jedan narod žigoše kao genocidan - kaže Vučićević dodajuće da će sutra uvodnu reč dati Nemci koji će govoriti o genocidu zaboravljajući šta su radili u drugom svetskom ratu.

- Ideja ove rezolucije je lomljenje kičme Srbije - dodaje Vučićević

On je rekao da oni hoće da ukinu Republiku Srpsku, da naplate ratnu odšetu.

Dragan Vujičić, novinar Novosti govorio je o vrojkci koja figuriše u haškom tribunalu.

- Naravno da je 90 odsto ljudi stradao u borbama, njamanje 11 bojeva je bilo u njima je izginuo je gro ljudi - navodi Vujičić.

Kako je rekao ovde je reč o strašnoj prevari.

- Mi govorimo o jednoj grandioznoj laži imao situaciju da se pravi Haški tribunal koji je nelegitiman, da su normalne okolnosti to ne bi moglo da prođe u UN. Generalna skupština nije u stanju da izglasa robavezujuću rezoluciju već Svet bezbednosti. Ovo nije međunarodno pravo ovo je klasično nasilje - kaže Vujičić.

Sutra u 10 sati po lokalnom vremeu a u 16 po srpskom treba da počne rezolucija o Srebrenici,rekla je Gordana Uzelac u uključenju iz Njujorka.

Kako je rekla Nemačka će biti uvodničar i tražiće podršku za usvajanje rezolucije.

Ona je dodala da je otežana diplomatska borba naše zemlje ali da mi nismo odustali od toga da se čuje istina.

Na sutrašnjoj sednici govoriće i predsednik Srbije dodala je ona i rekla da će Kina biti protiv rezolucije.

- Govoriće i ostale zemlje i one koje su protivi one koje su za, a ve to moći ćete da pratite uživo na Pink televiziji.

- Ovde se radi o političkoj instrumentalizaciji žrtava- dodao je Stanković.

On je rekao da sve ovo treba da razlabavi odnos u bosanskoj federaciji.