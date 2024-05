Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati predlog rezolucije o Srebrenici.

Sednica je počela u 16 časova po srednjoevropskom vremenu.

U Njujorku se danas bije odlučujuća bitka za sudbinu naše zemlje i naroda, a usvajanje rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici imalo bi opasne i teške posledice po ceo srpski narod, kome pojedini strani centri moći žele da nalepe etiketu "genocidnog", s krajnjim ciljem ukidanja Republike Srpske, te zahtevima za takozvanu ratnu odštetu.

17.07 - UAE uzdržani na glasanju o rezoluciji

- Genocid u Srebrenici je dokumentovan i služi kao podsetnik strahota koje nijedna zajednica ne bi trebalo da preživi. UAE su uz našu braću i sestre koji su proživeli strahote u BiH. Podržavamo sve na Balkanu na putu ka povratku i pomirenju. Podržavamo sadržaj ove rezolucije - rekao je.

- Mir na Balkanu jeste krhk i napori da se reše sporovi su u zastoju i nekada se neke stvari preokreću. Od suštinskog je značaja da promovišemo jedinstvo i pomirenje koje je očajnički potrebno regionu. Ozbiljnost zločina koji su ovde u pitanju iziskuje da politička hitnost ne sme da zaseni to.

- Ostajemo uzdržani i naša uzdržanost je usmerena ka tome da se podvuče podrška ka smanjenju tenzija i eskalacije. Pozivamo i ohrabrujemo sve strane da rade u skladu sa svojim odgovornostima i da se ulože napori ka pomirenju na Balkanu.

17.03 - Obraćanje predstavnika Egipta

- Egipat se protivi postupcima i ishitrenom procesu da se predstavi nacrt rezolucije. Ovo baca sumnju na pravu nameru iza koje se krije nacrt ove rezolucije. Okruženje nije bilo uključeno u debatu i dijalog, ovo rizikuje da se ponovo ožive svi sukobi i nesuglasice.

- Naša zalaganja trebalo bi da vode ka dijalogu, da bi se očuvao međusobni interes. Egipat nije zadovoljan zato što su neke zemlje uključujući sponzore ov rezolucije, ovaj nacrt iskoristili kao izgovor za neku političku retoriku. Ovo ne pomaže zemljama na Balkanu. Ne mogu da se podrže kršenja Međunarodnog i humanitarnog prava, s obzirom na konflikte koji se dešavaju u drugim delovima sveta. Čvrsto verujemo da rešenja ne mogu da budu nametnuta spolja, kroz jednostrane naloge.

- Egipat namerava da glasa za nacrt rezolucije kojim se obeležava genocid u Srebrenici. Naš glas oslikava našu posvećenost ljudskim i moralnim vrednostima i u skladu je s usvojenom rezolucijom i odlukama i principima iste.

16.59 - Nikaragva će glasati protiv rezolucije

- Promovisanje uvođenja inicijativa jednostrano, a koja ne uživa konsenzus u BiH, ne podržava pomirenje u toj zemlji, s obzirom da ona ne predstavlja sva stanovišta svih onih koji žive u toj zemlji. NATO je bombardovao ovu teritoriju i prouzrokovao na hiljade ranjenih i mrtvih u bivšoj Jugoslaviji, ostavljajući za sobom razorenost usled te mašinerije koja se obrušila od strane NATO-a. Ne može da se ignoriše najveći genocid koji je učinjen protiv naših naroda u Americi kao i naše braće u Africi prilikom kolonizacije i porobljavanja naših predaka. Uništavali su našu kulturu, brišući milione ljudskih bića sa lica zemlje i uzimajući njihove minerale da bi se na Zapadu bogatili - rekla je predstavnica Nikaragve.

- I dalje se obezbeđuju novac i resursi da se zločini u Palestini nastave. Vreme je da se pravda iznese pred ljude, da se oni približe UN. Nikaragva se zalaže za svet mira, solidarnosti, bratstva, kako bismo prevazišli probleme.

- Nikaragva će glasati protiv rezolucije koju je predstavila Nemačka jer ona neće doprineti miru, već će samo da pogorša situaciju - naglasila je.

16.55 - Obraćanje predstavnika Venecuele

- Mi smo za nacionalno pomirenje, izgradnju poverenja i ponovnu izgradnju mira ukoliko je to potrebno. Ovo, gospodine predsedniče, nije prvi put da pred sobom imamo težak zadatak razmatranja rezolucije. U prošlosti je bila slična inicijativa koja je izneta pred Savet bezbednosti. U to vreme Venecuela se uzdržala od glasanja. Istakli smo takođe da je taj nacrt rezolucije pre nego da doprinese pomirenju zapravo produbio jaz između naroda u BiH koji žive u toj zemlji. Oni moraju da izgrade zajedničku budućnost koja je zasnovana na međusobnom dijalogu. Žrtve Srebrenice zaslužuju obeležavanje na osnovu konsenzusa koji prihvataju uključene strane pri čemu cela Međunarodna zajednica to pozdravlja. Zagovaramo pomirenje i mir na Balkanu. Funkcija UN jeste da promoviše razumevanje naroda i s tim u vezi mi apelujemo da nastavimo posao koji je počet u Dejtonu, primenom sporazuma koji je bio rezultat političkog konsenzusa. Na kraju mi poštujemo poziv na razmatranje svih ovih ideja pri donošenju odluke.

16.52 - Obraćanje predstavnika Kube

- Nismo za inicijative koje vode ka eskalacijama tenzija i etničkim podelama. Kuba odbacuje tekst koji usvaja doktrine za nedostatkom konsenzusa i kojima se u prošlosti manipulisalo iz političkih razloga.

- Zalažemo se za dijalog, međusobno poštovanje i razumevanje - dodao je predstavnik Kube.

16.51 - Obraćanje predstavnika Azerbejdžana

- Azerbejdžan dobro zna koliko su bolne ratne rane i koliko je važna odgovornost da bi se postigli mir i pravda. Pružamo podršku teritorijalnom integritetu svih balkanskih država i protivimo se bilo kakvom mešanju svih drugih država.

- Azerbejdžan neće biti u mogućnosti da glasa ukoliko bude dat predlog na glasanje - rekao je predstavnik ove zemlje.

16.48 - Namibija će biti uzdržana.

Predstavnik Namibije rekao je da će Namibija biti uzdržana.

- Genocid je samo ono što mi pojedinačno odlučimo da je genocid. Kada mi i naši saveznici uradimo isto to, onda to nije genocid. Ono što se desilo Srebrenici, bio je genocid. Ono što se desilo u Ruandi bio je genocid, ono što se desilo u Nemačkoj sa holokaustom, bio je genocid. Ono što se danas dešava sa Gazom bio je genocid. Ono što se desilo u Namibiji bio je genocid. Mnogi su genocidi koji se danas odvijaju širom sveta. Dešavaju se najveći zločini protiv čovečnosti. Moramo kao međunarodna zajednica potpuno da se posvetimo cilju okončanja genocida bez izuzetka - rekao je predstavnik Namibije.

16.40 - Kina će glasati protiv sramne rezolucije

On je istakao da će Kina glasati protiv rezolucije.

- Kina nema drugu alternativu osim da glasa protiv ove rezolucije. Kina je uvek poštovala nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i nezavisni izbor naroda BiH u vezi sa budućnošću njihove zemlje - rekao je predstavnik Kine.

14.28 - Obraćanje predsednika Vučiča

- Govoriti posle Nemačke nije lako iz nekoliko razloga. Bez obzira šta uradite, optužiće vas za poricanje zločina koji se zaista desio. Optužiće vas da potcenjujete i minimizirate i usuđujete se da dignete glas - rekao je Vučić na početku obraćanja.

- Zašto pozivam sve koji se nalaze u ovoj sali da glasaju protiv rezolucije? Ovo je visoko politizovana rezolucija. Zašto se donosi ova rezolucija? Pod broj jedan govorili su o individualnoj pravnoj odgovornosti, pominjući ovde crnogorske amandmane. Zašto se ova rezolucija i donosi kada je reč o individualnoj pravnoj odgovornosti? Ona je već sprovedena jer su svi oni osuđeni na zatvorske kazne. Nema nikakvih pojedinačnih imena u ovoj rezoluciji, to se uopšte ne pominje. Zašto ako smo takvu rezoluciju doneli već 2015. godine? Zašto samo ovaj slučaj i ovaj primer?

- Pitanje broj 2, govorili su o pomirenju. Da li ova rezolucija donosi ikakvo pomirenje? Ne, to uopšte nije slučaj. Da li donosi pomirenje u region? Uopšte ne. Pitam stalnog predstavnika Nemačke zašto su krili sve pripreme za ovu rezoluciju?

- Znate šta se zarpavo desilo 24. marta u Savetu bezbednosti? Rekli su nam da ne gledamo u prošlost, a dva dana posle toga otkrili smo da su pripremali ovakvu rezoluciju ali koja se odnosila na događaje koji su bili pre 29 godina. Kad oni imaju političke potrebe mogu, a kad se neko drugi pominje u tom slučaju činjenice nisu važne. Kome je potrebna ova rezolucija i zašto baš u ovom trenutku? Zašto ti ljudi nisu govorili o genocidu koji su počinile njihove zemlje. Govorili su o holokaustu a to je jedini genocid koji su priznale UN.

- Samo se nadam da će svi drugi genocidi u skladu sa rezolucijom iz 2015. biti priznati, uključujući genocid nad Srbima u Prvom svetskom ratu. Srbija je bila broj jedan u svetu po broju žrtava, proporcionalno svojoj veličini i broju stanovništva, sa 28 odsto mrtvih, druga je bila Francuska - naglasio je predsednik Vučić.

- Bili smo među retkima u jugoistočnoj Evropi, platili smo veliku cenu, više od pola miliona Srba je bilo ubijeno. Što nisu počeli sa tom rezolucijom? Zato što im je baš ovo bilo potrebno u ovom trenutku.

- Nemačka predstavnica je rekla "mi podjednako žalimo sve žrtve", a zašto te rečenice nema u ovoj rezoluciji? Da li će ovo da napravi podele u regionu? Da, podele će biti sve dublje. Da li će ova rezolucija da uspsotavi mir u budućnosti, imam dosta sumnje u to. Moraćemo naporno da radimo da bismo održali mir i stabilnost. I znam koji bi bio konačan rezultat našeg današnjeg rada. Ali čekam odgovor onih moćnih i velikih, i neko bi rekao arogantnih, zašto vršite toliki pritisak na zemlje članice u poslednjih sedam dana protiv jedne male zemlje kao što je Srbija?

- I dalje kao što vidite ima jedna mala zemlja sa Balkana koja se ne plaši da kaže glasno da ćemo da glasamo protiv ove rezolucije jer će ona da otvori pandorinu kutiju.

- Kako ćete da objasnite da je užasno ubijanje strašan masakr i strašan zločin, u kojem je ubijeno 8.000 ljudi veći od recimo ubijanja 20 miliona ljudi u Drugom svetskom ratu?

- Zašto ste usvajali te amandmane? Samo da pokušate da prikrijete pravu istinu koja stoji iza ove rezolucije? Ali, već smo imali sve osude, presude, sve je gotovo i završeno, a sada ponovo otvarate rane. Nema nikakvih drugih razloga, sem političkih.

- Ja lično sam otišao u Srebrenicu da se poklonim i položim svet, gotovo sam bio linčovan a dan kasnije sam pružio ruku onima koji su to organizovali. Ovde se ne radi o pomirenju, ovde nije reč o sećanjima, ovo je nešto što će samo da otvori stare rane i napravi potpuni politički haos, ne samo u našem regionu već i ovoj sali.

- Na kraju želeo sam da vam dam jedan poklon, gospodine pšredsedniče. Znam da ne smem da raširim svoju zastavu - zastavu hrabrih. Doneću je vama jer mi pripadamo jednom hrabrom narodu koji je uvek umeo da se brani - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je na kraju pozvao države članice da glasaju protiv ove rezolucije.

Nemačka predstavlja nacrt

Sednica je počela govorom stalne predstavnice Nemačke u UN, Antje Lendertse, koja je bila najglasnija u antisrpskoj kampanji i prikupljanju glasova za rezoluciju.

16:16 - Upravo je počela sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Sednica je počela minutom ćutanja za tragično nastradalog predsednika Irana.

Ima li nade?

Vanuatu, Antigva i Bardbuda i Malavi povukli koosponzorstvo!

15.59 - Snimci sale pred početak sednice.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

15.56 - Skandal! Obezbeđenje UN pokušalo da otme zastavu Srbije srpskim žrtvama iz BiH

Pred početak sednice Generalne Skupštine UN dogodio se skandal.

Kako saznajemo, obezbeđenje na ulasku u zgradu pokušalo je da otme zastavu Srbije koju je sa sobom nosila delegacija srpskih žrtava iz BiH.

Odbili su da daju zastavu uz komentar:

"Ni za živu glavu!"

15.44 - Mali: Nismo genocidan narod, to zna i svet, a politika žmuri pred tom činjenicom

Ministar finansija Srbije Siniša Mali oglasio se pred početak Generalne Skupštine UN.

"Srbija je u svojoj istoriji imala i previše teških trenutaka. Danas, sa kolegama iz Ministarstva finansija, pratimo još jedan takav i podržavamo našeg predsednika Aleksandra Vučića u dostojanstvenoj odbrani ugleda Srbije!", naveo je Mali na Instagramu i dodao:

"Nismo genocidan narod, to zna i svet, a politika žmuri pred tom činjenicom. Mi gledamo ka Njujorku i znamo koliko je u ovim satima važno da se držimo zajedno i pokažemo jedinstvo i slogu i podržimo našeg predsednika. Živela Srbija"!

15.38 - Đurić: Većina čovečanstva ne podržava rezoluciju

Ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić na nalogu na mreži "X" napisao je:

"Danas će za Srbiju biti težak i tužan dan zato što će rezolucija o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN sakupiti prostu većinu glasova onih zemalja koje glasaju. Iako većina čovečanstva, pa ni većina država sveta za rezoluciju verovatno neće glasati", napisao je Đurić i dodao:

"Istovremeno, danas će za Srbiju biti i veliki dan ponosa, zato što ćemo danas pokazati da jesmo država, država koja hoće i ima snage da brani sebe, država koja hoće da se pita o sopstvenim interesima i da nezavisno i slobodno donosi svoje odluke".

15.36 - Srbi na balkonu u sali Generalne Skupštine UN

Delegacija Srba razvila je zastavu Srbije na balkonu sale u Ujedinjenim nacijama, u kojoj će u 16 časova po srednjeevropskom vremenu početi sednica Generalne Skupštine.

15.34 - Srbi iz Boke Kotorske: Da li ste čuli za zločine u Pivi i Velici, za genocid u Jasenovcu, za žutu kuću na KiM...

Povodom sramne rezolucije o Srebrenici i još jednog pokušaja zlokobnog etiketiranja srpskog naroda, oglasili su se Srbi iz Boke Kotorske.

"Svedoci smo poslednjih dana da je počela još jedna u nizu licemernih kampanja protiv srpskog naroda. Pitamo se dokle sve ovo ide? Ovim saopštenjem želimo da se mi Srbi iz Boke Kotorske, Grbljani ogradimo od stava Vlade Crne Gore i ovih naših velikih evropejaca. Mi Grbljani smo Crpsko pleme u Boki Kotorskoj i dobro znamo što je zločin i genocid. U svakom veku i u svakom ratu baš mi smo preživeli zločine i genocide! Udarali su na nas baš svi ovi današnji inicijatori ove famozne deklaracije. A njihovo licemerje je toliko da niko neće ni da spomene stradanja srpskog naroda kroz vekove", navodi se u saopštenju u kome se dodaje:

"Gospodo iz 'Evropske unije' je li iko od vas čuo ikad za zločin u Pivi, za zločin u Velici, za genocid u Jasenovcu, za žutu kuću na Kosovu i Metohiji? Znate li gospodo ko je streljao đake i narod u Kragujevcu? Ove zločine ste izgleda zaboravili! Gospodo, upravo vaš 'Milosrdni anđeo' je onaj anđeo što je nemilosrdno ubijao našu decu, uništavao fabrike i sejao uranijum"!

15.14 - Selaković: Ubijali su 100 Srba za jednog okupatora, a sada nama hoće da slome kičmu

Država Srbija i čitav srpski narod izložen je ogromnim pritiscima, rekao je tokom svoje posete Čačku Nikola Selaković, ministar kulture.

On ističe da svi ti pritisci traju jako dugo i nisu od juče.

"Vi vidite šta se na državu Srbiju sručilo poslednjih meseci i nedelja, naš narod na Kosovu i Metohiji svedoči godinama. Danas postoji pretnja da nas proglase genocidnim narodom, ko to radi? To rade, verovali ili ne isti oni koji su baš u Srbiji jedini put i istoriji smislili naredbu 'sto za jednog' i sto Srba ubijali za jednog ubijenog okupatorskog vojnika. Baš oni koji su kumovali genocidu koji je nad srpskim narodom izvršen u nezavnsoj državi Hrvatskoj i baš oni koji su nas u logore smeštali, tamo tlačili i ubijali tokom čitavog prvog svetskog rata i oni prednjače u tome da se Srbi proglase za genocidni narod, sa kojim ciljem, cilj je jasan da se oljaga naš narod i obraz", rekao je Selaković

15.00 - Predsednik Vučić ušao u salu Generalne Skupštine UN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upravo je ušao u salu Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku gde se uskoro očekuje glasanje o sramnoj, nametnutoj rezoluciji o navodnom genocidu u Srebrenici.