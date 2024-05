Vučiću ni Amerika, ni čitava EU, nisu mogli ništa! Bosanski novinar napao tvorce rezolucije: Od 193 zemlje, 109 nije bilo 'za'! Kakav vam je to uspeh?

Novinar i voditelj sarajevske "Fejs" televizije Senad Hadžifejzović napao je tvorce sramne rezolucije.

U Njujorku je na skaradan i sramotan način izglasana Rezolucija o Srebrenici, iako su svega 84 zemlje glasale za, dok 109 država nije dalo glas.

Upravo je zbog tog rezultata Hadžifejzović napao tvorce sramne rezolucije, zapitavši se šta oni zapravo slave, kada većina planete ne podržava tu rezoluciju.

- 84 glasa za rezoluciju je malo. 19 glasova protiv je mnogo, 68 država uzdržano, to je previše. 21 država nije glasala, takođe previše. Od 193 zemlje, 109 nije bilo za rezoluciju, 84 jeste. I kakav je to uspeh!? - upitao je Hadžifejzović i dodao:

- Čak ni velika Amerika, Kanada, Australija, čak ni čitava Evropska unija, čak ni čitava organizacija islamskih država nisu uspele da skupe više od 84 glasa, a Lagumdžija se hvali da je to on. Čak 38 kosponzora i to najvažnijih, najsnažnijih država jedva je uspelo da ubedi, i to mesecima, još samo dodatnih 46, a on se hvali - konstatovao je Senad Hadžifejzović.

Autor: