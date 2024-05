UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS HIT TVIT Dajković: Bez jake Srbije i bez jakog Vučića nema nama spasa u regionu

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Verice Bradić večeras su Jovana Jeremić urednica i voditeljka jutarnjeg programa TV Pink, Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore, Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije.

Predlog broj 1. odnosi se na rezoluciju o Srebrenici u UN

Gospodin Šešelj ima najveće političko iskustvo on je rekao da je najvažnije od svega da rezolucija nije usvojena.

- Kako je usvojena sve najvažnije odluke donose se dvotrećinskom večinom, ovde nema ni proste većine jer zapadne sile hoće da se uzdržani glasovi ne broje - rekao je Šešelj.

On je rekao da su i uzdržani pristuplili glasanju i ti glasovi se priključuju glasovima protiv, a da bi se odluka usvojila moraju da imaju glasove više od polovine.

- Nemaju ih, ta rezolucija ne postoji - dodaje Šešelj.

On je rekao da je za njih veliko izneneađenje bio Aleksandar Vučić.

- Dve trećine čovečanstva nije glasalo za tu rezoluciju - dodao je Šešelj.

On je rekao da oni nisu ni ispitivali genocid zato što genocida nema. Ovde je reč o streljanju ratnih zarobljenika, ni je dna žena nije ubijena ni jedno dete, bez ubijanja celog naroda nema genocida, rekao je on.

- Treba pročitati konvenciju o gneocidu pa onda govoriti o tome - rekao je Šešelj.

On je rekao što se vučića tiče da postoji opasnost da mu se oni koji su bili za rezoluciju osvete.

Kako je rekao prilikom odlaska u inostranstvo mora da bude oprezan, on je najsigurniju u Srbiji i mora ovo da izdrži do kraja, do konačne pobede, dok ne povratimo i Kosovo i Metohiju.

Šešelj kaže da vučić mora da udvostruči obezbeđenje i da mora da vodi računa šta i gde jede.

U emisiji je pušten snimak sa glasanja o rezoluciji sa delom govora predsednika Srbije. Pušteni su delovi izjava aleksandra vučića i nakon održanog glasanja, kao i reakcije nekih zvaničnika iz okruženja.

Milica Đurđević Stamnekovski je rekla da joj je najupečatljiviji utisak je jedinstvo srpskog naroda.

- Veliki utisak ostavlja činjenica da su zapadni mediji prvi put bili objektivni jer su prvi put plasirali i stinu i da su sami priznali da su poraženi. Mo možda nismo svesni protiv čega smo se borili, Ozbiljna mašinerija je bila pokrenuta. Vršili su stahovite pritiske na države neke su i poklekle i nisu smele da se suprotstave tim pritiscima - rekla je ona.

- Da ponovimo 107 država nije glasalo za ovu rezoluciju , 84 država jeste glasalo za nju , oni su poraženi - rekla je Stamenkovski.

Kako je rekla ovo je rušenje međunarodnog prava i da je prvi put o genecidu odlučivano preglašavanjem, gde su pokušali da po svaku cenu usvoje rezoluciju.

- Mi nismo genocidni narod, mi smo ponosi na nažu zemlju i Republiku Srpsku - dodala je ona.

Jovana Jeremić je rekla da je pratila program Hrvatske i rekla da su i oni izveštavali objektivno.

Ona je čestitala predsedniku Srbije.

-Ponosna sam na našeg predsednika i njegovim govorom u UN, on pozicionirao kao jedan od novih lidera svetskog poretka - rekla je ona.

Ona je rekla da je razočarana glasanjem Crne Gore dodajući da je to prokkletstvo za jedan narod.

Vladislav Dajković je rekao kao otac dvoje dece,m suprug i Srbin da ga užasno boli sve ovo.

On je rekao da je Crna Gora više puta izdala Srbije i to ga užasno boli.

On je rekao da samtra i dansa da je Crna Gora srpska.

- Najveći problem što je na čelu današnje Crne Gore gospodi Spajić, bivši Srbin- rekao je on.

Kako je rekao on je bio srpski državljanin do skoro i on je glasao za samog sebe da je genocidan.

- Ja sam Milojka Spajića upoznao u Budvi o n mi je rekao da je student iz Japana i iznajmio sam sobu i bio je prosečan građanin, još je tražio da mi vidi horoskp da vidi dal isam rođeni politički lider, ja sma reako svojoj ženi tada ade da bežimo odavde, i onda posle dva meseca sam video da je taj čovek kandidat za ministra finasija, a sada je predsednik - kaže Dajković.

On je dodao da ako se u Srebrenici desio genocid onda nam treba neka nova rezolucija za Jasenovac.

Argument da rezolucija treba da donese pomirenje uopšte nije bio u pravu, došlo je do razdora.

Stamenkovski je rekla da je ova rezolucija morala da konstatuje da su postojale i srpske žrtve.

Jovan Jeremić je rekla da ne treba osuđivati Milorada Dodika koji predlaže mirno razilaženje.

Stamenkovski je dodala da treba razotriti tu opciju ukoliko neko želi da baci pod noge Dejton,

- Ako mi znamo da je Republika Srpska na meti mi miramo da izgradimo hiljade mostova sa njima i da ih zaštitimo - dodala je ona.

Šešelj je pozvao narod da glasaju za njihovu kolaiciju na izvoborima.

Jeremić je govorila o važnosti predstojećih izbora i rekla da će mnogi pokušati da manipulišu dezinformacijama, ona je pomenula ulaganja u Nišu i rekla da će pokušati da se izmanipuliše njima kao se u Nišu ništa ne ulaže,što nije tačno.

Stamenkovski je rekla da je činjenica da se ljudi na jugo istoku osećaju zapostavljeno i da se osećaju kao slepo crevo.

Ona je rekla da mormao više pažnje da posvetimo i Nišu i Vranju i Leskovcu koje u prethodnom periodu nisu dolauili do izražaja.

Ona je iznela predlog da će u narednom periodu sa njenim ministarstvom biti više prisutna u tim krajevima.

Stamenkovski je pozvala Nišlije da izađu svi na ibore i da ne služe za stranačko potkusurivanje.

U emisji je pušten prilog u kojem se videlo kako je opozicija govorila pre donošenja rezolucije u kojem su svi govorili da je u Srebrenici bio genocid.