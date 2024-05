LAĐEVIĆ OTKRIO DETALJE BRUTALNOG NAPADA U CENTRU BEOGRADA: Vuk je prvo psovao i provocirao!

Suvlasnik Medijske mreže Milan Lađević napadnut je danas u kafiću u Kosovskoj ulici pred kolegom od strane novinara Vuka Cvijića.

Prema Lađevićevim rečima, sve se dogodilo oko 13 sati, a o svemu je napravljena službena beleška u kojoj stoji i izjava direktora pomenute mreže:

- Ja sam izvršni direktor medijske mreže u čijem sastavu posluje dnevni list "Srpski telegraf" i portal "Republika.rs". Danas sam se oko 13 časova nalazio u kafiću u Kosovskoj ulici gde sam sedeo sa svojim kolegom Vuković Borisom. U jednom momentu, stolu za kojim smo mi sedeli, prišao je Vuk Cijić kog znam duže vreme jer je, isto, kolega novinar. Kada je prišao stolu počeo je da provocira i da se cinično smeje, a za to vreme je stajao ispred mene. Pitao sam ga "da li te je sramota da pišeš onakve laži o meni", na šta je on odgovorio "tek ću da pišem, imam svašta o tebi i o tvojoj porodici". Tada sam ustao i rekao mu "slobodno piši šta imaš". Vuk je nastavio da provocira i psuje, nakon čega je inscenirao pad i rekao "sad ćeš ti da vidiš, zapamtićeš me dobro". Moj kolega Boris i ja smo se vratili za naš sto, dovršili piće i otišli u redakciju gde smo prijavili ceo događaj. Meni nije poznato zašto se Vuk na takav načiin ponaša prema meni. Ranijih sličnih nesuglasica nismo imali, a ja mislim da je ovo uradio da bi me isprovocirao - glasi izjava Milana Lađevića.