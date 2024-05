'SIROTI ROT, 100 ODSTO OPSEDNUT VUČIĆEM' - Brnabić o njegovoj poseti Crnoj Gori: On namerava da osramoti Nemačku i njenu spoljnu politiku

Predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić osvrnula se na podršku šefa spoljnopolitičkog odbora Bundestaga, Mihaela Rota, koju je pružio premijeru Crne Gore Milojku Spajiću, kada je pozdravio njegovu sramnu odluku da Crna Gora glasa za rezoluciju o Srebrenici.

"Siroti Mihael Rot, – potpuno, 100% opsednut Aleksandrom Vučićem. Posećuje Crnu Goru, od srca zahvaljuje njihovom premijeru na podršci rezoluciji o Srebrenici u UN (kako je izričito tražila Nemačka), koja je sastavljena na način SUPROTNO SVIM demokratskim normama (tajno, bez inkluzivnosti, bez transparentnosti, bez konsultacija, bez konsenzusa), a zatim se fokusira na predsednika Srbije. Ovo je sramotno i za Nemačku i za Crnu Goru. Kako je i sam Mihael Rot rekao, završio je sa politikom, za njega nema političke budućnosti. Njegova politička karijera je „završena“. Međutim, čini se da namerava da do poslednjeg dana svoje političke karijere osramoti Nemačku i njenu spoljnu politiku, ali i nanese što veću štetu odnosima Nemačke i Srbije", istakla je Ana Brnabić i dodala:

