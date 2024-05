VUČIĆ U PREPUNOJ HALI 'ČAIR': Ova izborna utakmica je teška, mnogo teža i komplikovanija nego što izgleda na prvi pogled (FOTO)

Izborna lista "Aleksandar Vučić – Niš sutra" održala je danas u Nišu završni predizborni skup u prepunoj halu ''Čair''.

17:56 - Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića

- Dame i gospodo, dragi prijatelji, hvala vam na, teško je to posle Novog Sada i Beograda reći, ali, čini mi se, najlepšeg dočeka u celoj Srbiji. Hvala vam Nišlije - počeo je Vučić.

Vučić je istakao da opozicija iako deluje razjedinjeno, sve će zaboraviti nakon izbora, zarad svog cilja.

- Ova izborna utakmica je teška, mnogo teža i komplikovanija nego što izgleda na prvi pogled. Iako deluju razjedinjeni, biće ujedinjeni samo dan nakon izbora. Poželeće da nas vrate u prošlost, da nam fabrike zakatanče, a da uvek i na svakom mestu pronalaze krivca u nekom drugom. Između svih njihovih lista nema nikakve razlike. Biće ujedinjeni. I danas, kada njihovi najistaknutiji urednici i novinari kažu "Vučić će da završi kao Čaušesku", samo zaboravljaju jednu stvar. Da se nisam uplašio. Plašim se samo Boga i suda svog naroda. Plašim se samo vašeg mišljenja, a ne njihove sile - kazao je Vučić i dodao:

Oni koji kažu kako će da streljaju nekoga, i to je valjda podrazumevajuće, moje pitanje je - zbog čega? Je li zato što ste svaku fabriku u Nišu uništili i zakatančili. Velika vest za radnike, nastavićemo da razgovaramo u narednih mesec dana kako da isplatimo 1.7 milijardi koje Dosovci i ovi koji su bili na vlasti nisu isplatili. To možemo jer smo napravili snažnu Srbiju, jer smo napravili nešto o čemu oni mogu samo da sanjaju.

Vučić je rekao da ljudi treba da znaju da je odluka u nedelju odluka koja se tiče i vaših roditelja, dece, braće i sestara.

- To je važna odluka. To je odluka koja ima plan i program a njihov plan i program je kako će da nas streljaju i progone a naš plan i program tiče se Srbije i njenog napretka, a njihov kako će oni do fotelje da se dočepaju - naglasio je Vučić i dodao:

Ana je govorila o tome šta smo radili u Nišu, to je samo deo. Lično sam učestvovao u dovođenju osam investitora u Niš. Govorili ste nam za aerodrom da želimo da ga uništimo. Znate li koliko je bilo putnika 2012. godine? 27.000. Znate li koliko je danas? 12 puta više. Bilo je 70.000 zaposlenih, a danas je formalno zaposlenih 90.000, a u Srbiji 500.000 ljudi više zaposleno. Neću da govorim o tome da je Niš postao sedište auto-puteva. Četiri različita auto-puta se ovde rade i grade.

- Četiri različita auto-puta se ovde rade i grade. Za 20 dana kreću radovi na obilaznici oko Niša. Radimo brzu prugu Niš-Beograd, zato što će to da dovede nove investitore. Ne zaboravite, prosečna plata u NIšu bila je 316 evra. Danas nije dobra i nije velika, ali je 780 evra, što je 150 odsto više nego što je tih 316 evra. Rašće i plate i penzije, zato što imamo dobru ekonomiju, zato što nismo lagali ljude, zato što smo otvarali fabrike i dovodili investitore - nadovezao se Vučić.

Kako je rekao, najteže bi mu bilo da SNS ne pobedi u Nišu.

- Znamo koliko smo se borili, koliko besanih noći smo imali da bi obezbedili nove investitore za Niš. Ovo kažem zato što imamo i planove, od naučnotehnološkog parka do stadiona Čair u koji ćemo uložiti 60 miliona evra, da bude prava lepotica i pre kraja godine krećemo u izgradnju Čaira. Krećemo i u izgradnju porodilišta u Nišu, i to krećemo veoma brzo. Budžet grada je danas duplo veći nego što je bio pre 10 godina, ali ne zaboravite da celokupan budžet grada ne bi bio dovoljan da uradi jednu železniču obilaznicu, samo da znate koliko Srbija ulaže - naglasio je Vučić.

- Znam da je sve do nas, znam da je sve do vas. I Niš može da ima prosečnu platu veću od 1.400 evra do kraja 2027. godine - rekao je Vučić.

- Šta je to što će opozicija da uradi? Pa ništa, streljaće Vučića. Već drugi mesec neće znati šta sa sobom da radi pa će krenuti u katančenje fabrika. U ovoj kampanji nismo mogli da se posvetimo svakom čoveku, imali smo posla u Njujorku. Hoću svima da se zahvalim na podršci koju ste nam pružili tokom borbe u Njujorku i hoću da znate da ćemo svoju zemlju da čuvamo, i znam da ćemo ovde kod vas da imamo podršku - kazao je Vučić i dodao:

Da kažem da znate da ćemo svoju zemlju da čuvamo, i KiM u Srbiji i svoje nacionale interese. Drage dame, da vam se zahvalim na ljubavi i podršci koju ste pružali tokom svih ovih godina. Znamo koliko želite mir i stabilnost i hvala vam na svemu. Vama mladi ljudi, naš je posao da ostanete u ovoj zemlji da se borite za Srbiju da vidite budućnost za sebe i svoje porodice ovde u Srbiji. Zato vas pozivam da izađete svi, jer tako nećemo dozvoliti da se Srbija vrati u prošlost... Hoćemo da budemo svoj na svome, da čuvamo jedinu Srbiju jer drugu otadžbinu nemamo. Biće teška utakmica u Nišu, ali zato vas pozivam da ih pobedimo u nedelju. Da ih pobedimo pošteno i pokažemo da Srbija hoće napred, da Srbija i Niš vide svoje sutra. Sve najbolje vam želim, za Niš sutra, za Srbiju sutra, hvala vam najlepše.

17:46 - Obraćanje Dragoslava Pavlovića, nosioca liste "Aleksandar Vučić – Niš sutra"

- Uvaženi predsedniče Republike Srbije, uvaženi predsedniče Vlade, poštovani ministri, poštovana predsednice Skupštine, drage moje Nišlijke i Nišlije, i svi koji ste sa nama, prelepo je videti vas danas. Dobrodošli u naš Niš koji je u rodoljublju čvrst kao niška tvrđava, koji je hrabar kao Stevan Sinđelić, dobrodošli u carski grad Niš.

- Poštovani i uvaženi predsedniče, hvala na ogromnoj posvećenosti koju ste pokazali prema Nišu. Osećamo posebnu posvećenost, ogromnu snagu. Mnogi govore kako ste zapostavili Niš i kako se ovde malo uradilo. Ali mi smo ovde da kažemo da ste vi u Nišu bili više puta nego svi predsednici u prethodnih 80 godina. I posle 2. juna zatražićemo da dolazite još češće i da vas viđamo još više. Ne postoji grad bez snažne države a mi smo neko ko takvu državu ima. Pričaju a ne znaju kako funkcionište grad, kako funkcioniše gradski budžet. I zato hvala vam predsedniče na 10 novih fabrika, na povećanju plata, hvala vam za naučnotehnološki park, za Klinički centar, za auto-puteve ka makedeonskoj granici.

- U našoj borbi biće nam važan građanin, biće nam važan običan čovek i zato obećavamo da ćemo se baviti običnim čovekom, da nećemo napuštati naše vrednosti, i da ćemo se boriti i pobediti! Slavni Živojn Mišić je govorio "Nema teško" i sa tim rečima ulazimo u 2. jun i nove pobede. Niš sutra, Srbija sutra, Medijana sutra, Palilula sutra, do pobede!

17:42 - Obraćanje premijera Miloša Vučevića

- Dobro veče Čair, dobro veče Niš! Ja bih nekoliko reči i rečenica o tome šta je ključna poruka naše kampanje - "Srbija sutra". A šta je sutra? Sutra je sve. Bez tog sutra nema smisla ono što danas radimo, a nema smisla ni naša istorija i prošlost koje se ne odričemo - rekao je Vučević i dodao:

Da bi to "sutra" dosanjali, potrebna nam je pobeda 2. juna. Ali ne pobeda radi pobede, već pobeda kao početak onoga što Srbija i Niš treba da budu sutra. Bolje mesto, uređeniji gradovi, i zato je pobeda ono što nam treba 2. juna. Kako glasamo 2. juna, tako nam je naredne 4 godine. kada bi nas pitali "za koga da glasamo u Nišu", najbolje bi bilo da citiramo Dimitrija Pantića iz Tesne Kože - "Kec u Nišu". Ljudi, kec u Nišu! Idemo da pobedimo.

17:29 - Obraćanje Ivice Dačića

- Poštovane Nišlije, dame i gospodo, braćo i sestre, ja uobičajeno kažem "drugarice i drugovi", zaustio je Dačić, nakon čega ga je prekinuo dolazak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kog je prepuna hala "Čair" dočekala uz gromoglasan aplauz i ovacije "Aco Srbine".

- Ja sam tek počeo svoj govor i neću puno da dužim jer nema potrebe. Prvi put sam u ovu halu ušao 1982. godine, pre 42. godine, a došao sam da gledam pobednički tim Železničara u rukometu. Dolazio sam i na stadion da gledam "Real sa Nišave", pobednički tim Radničkog iz Niša i reći ću samo nekoliko činjenica iz naše istorije, započeo je šef SPS-a.

- Poštovane dame i gospodo, južna Srbija je najpatriotskiji deo Srbije. Odavde se uvek kretalo u borbu za Srbiju. Odavde je Gvozdeni Toplički puk, najodlikovanija jedinica srpske vojske. Kad god je Srbija trebalo da se brani u svim ratovima, to je uvek figurativno radio jug Srbije. Uostalom, zna se odakle su otišli svi kosovski junaci. Ali, kad se završe svi ratovi, obično je jug Srbije uvek bio zaustavljen. Ali dolaskom Vučića pokazalo se da jug Srbije nije prvi samo u ratu, već i u miru, rekao je Dačić.

- Ono što je istorija, ne smemo da zaboravimo. Ali moramo da živimo za budućnost. A da bismo imali budućnost, moramo u sadašnjosti da donosimo ispravne odluke. Mi smatramo da je Kosovo zauvek Srbija, da je KiM sastavni deo Srbije i da će tako ostati, bez obzira ko vrši okupaciju - rekao je Dačić.

- Kad je reč o Republici Srpskoj, to je vitalni nacionalni, državni prioritet - odbrana Republike Srpske. I ako je teška situacija i teško vreme, treba da se držimo zajedno. S druge strane imate opciju koja govori da je KiM izgubljena priča, da je srpski narod genocidan i da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Oni bi da uvedu našu zemlju u NATO i da uvedemo sankcije Rusiji i Kini - upozorio je Dačić

- Pozivam sve birače da izađu na izbore i da glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Srbija sutra", jer imamo jedan interes, a to je Republika Srbija i njeni građani. Poštovani predsedniče, pošto sam ja iz ovog kraja, ja ću ovako da završim svoj govor. Želim da poručim svima - "U nedelju, će gi onodima". Ko ne zna šta znači - videće u nedelju, završio je Dačić.

17:21 - Obraćanje Ane Brnabić

- Svaka čast Niš, kakva atmosfera. Ne sećam se da smo imali miting koji je energičniji od ovoga...a ako se po jutru dan poznaje...Dajte sve od sebe u nedelju da pobedimo! Ispričaću dve priče koje su mi u srcu - počela je Brnabić nakon čega ju je prekinuo gromoglasan aplauz i skandiranje reči "Pobeda".

- Znam da će oni iz opozicije spočitavati da nismo slušali Nišlije, da nismo dovoljno uradili, da ne slušamo narod. A ja ću vam reći da kad sam bila u vladi, predsednik Vučić nas je doveo ovde u Niš na 7 dana da čujemo šta možemo da uradimo za Niš. I otišla sam sa Aleksandrom Vučićem na Elektronski fakultet u Nišu - rekla je Brnabić i dodala:

Slušali smo, zapisivali, i razumeli smo viziju za Niš. Mislim da nije postojao niko te 2016. godine ko je verovao da ćemo mi sve to uraditi. Nije prošlo 8 godina i mi smo sve izgradili, i startap centar i laboratorijsku lamelu i naučnotehnološki park koji je jedan od najlepših i svakako najbolji u ovom delu Evrope. I mi smo to uspeli jer smo slušali Niš. Setite se da su to oni ljudi koji su trčali od Brisela do Berlina do Strazbura, da se žale na svoju zemlju, da cinkare svoju zemlju, da traže sankcije za svoju zemlju. E ljudi, na to ćemo da odgovorimo drugog juna, na to ćemo da kažemo da će Srbija nastaviti da pobeđuje, da će Niš nastaviti da pobeđuje, da ćemo sami da odlučujemo, da ćemo ostati zemlja slobode i nepokora kao što je Aleksandar Vučić pokazao u UN.

17:11 - Građanima se obratio Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a

- Poštovani prijatelji, a ne "dame i gospodo", "drugarice i drugovi", kažem "poštovani prijatelji" jer mi jesmo i ostaćemo prijatelji! Kažu ljudi "što južnije to tužnije", a ja kažem "naravno, veoma tužno - ali za našu opoziciju drugog juna". Što južnije to je veselije, to je iskrenije i to je lepše - poručio je Krkobabić nakon čega je usledilo skandiranje "Aco Srbine".

- Poštovani prijatelji, žao mi je da vas prekinem. Veoma često mi, Srbi, imamo kratko pamćenje i brzo zaboravljanje. I najčešće za sve što je urađeno imamo običaj da kažemo da se podrazumeva. Zaboravili smo da smo nekad jedva prolazili kroz Grdeličku klisuru. Ja kažem - ne podrazumeva se. Kažemo, do "Čačka se ide za sat vremena, imamo Kliničke centre u Nišu, ja kažem - ne podrazumeva se! Kažu mi da penzije prate plate i da nikad nisu bilu veće i kažu - podrazumeva se. Ja kažem - ne podrazumeva se. Sećate se kad je pre 30 godina jedna penzija bila dovoljna da se kupi kutija čaja, i to ko je bio brz. Kažu mi da je Srbija zemlja koja danas uživa veliki ugled i koja ima prestiž. Kažu podrazumeva se, ja kažem - ne podrazumeva se!

17:05 - Građanima se obratio predsednik SDPS-a Rasim Ljajić

- Dragi prijatelji, Niš je tri dana pre izbora pobedio. Svaka vam čast i veliko hvala za to što ste došli. Ostalo je samo da u nedelju verifikujemo i stavimo pečat na pobedu u Nišu i celoj Srbiji. Pratio sam izborne kampanje i čuo sam jedinu primedbu koju imaju na našu listu. Kažu "oni se bave samo visokom politikom, a uopšte se ne bave pitanjima bitnim za Niš". Oni su bili mnogo glasni ali smo mi bili mnogo korisniji i za Srbiju i za svakog građanina ove zemlje. Nezaposlenost u Nišu je bila ogromna. Danas, 2024. ta nezaposlenost je prepolovljena u odnosu na 2012. godinu. Nekad je bilo 14, danas je 28 motela u Nišu. Broj turista je utrostručen - rekao je Ljajić i dodao:

To je realna politika koja čini veći standard svakome u zemlji, ali u gradu Nišu. Ako ima bilo kakve dileme za onoga van ove sale, samo pogledajte ko je šta uradio za vas, za vašu zemlju, za vašu zajednicu i ko više može da uradi u budućnosti. Svi veći projekti su finansirani sredstvima iz budžeta Vlade Republike Srbije.

17:00 - Miting je počeo izvođenjem himne "Bože pravde", koju je izveo Hadži Lazar Lazarević.

16:50 - "Kosovo je srce Srbije"

Čairom se ori "Kosovo je srce Srbije" i "Aco Srbine".

16:45 - Stigli funkcioneri

U halu u Nišu stigli su visoki funkcioneri SNS-a i koalicionih partnera: Nikola Selaković, Goran Vesić, Ivica Dačić, Nenad Popović, Ana Brnabić, Siniša Mali, Janko Tipsarević, Jelena Tanasković, Maja Popović, Vladimir Orlić, Dubravka Đedović Handanović.

16:25 - Hala "Čair" prepuna

Sportska hala "Čair" je prepuna 35 minuta pre početka skupa.