PREDSEDNIK VUČIĆ ZA 'VELTVOHE': Bilo se blizu rešenja za pitanje Kosova, a sad se čak i ne razgovara iako je Beograd uvek za dijalog

Ne može biti jednostranog rešenja, po kojem Albanci dobijaju sve, a Srbi gube sve. Niko nije glup u Srbiji, kazao je Vučić

Predsednik SrbijeAleksandar Vučić izjavio je da je za pitanje Kosova potreban kompromis, kao i da se bilo blizu takvog rešenja, ali da ono nije postignuto, jer Priština ne ispunjava svoje obaveze. Sada se, kaže, čak ni ne razgovora, iako je Beograd za dijalog uvek spreman.

U video intervjuu za švajcarski Veltvohe, Vučić je poručio da se duboka veza Srba sa Kosovom ne može prekinuti onako kako to žele u delu zapadnih zemalja.

Na pitanje o značaju kosovskog pitanja za njega i za Srbiju, kazao je da će mu, ako počne da govori o prošlosti i srpskom narodu, svi reći da je okrenut ka prošlosti.

Ukazao je da ljudima najviše smetaju dvostruki standardi u pristupu pitanju Kosova i Ukrajine, što se, kaže, može čuti na svakom koraku u Beogradu.

"Potrebno je kompromisno rešenje, bili smo blizu. Nisu želeli da se postigne. Sada smo udaljeni od kompromisnog rešenja, čak i ne pričamo jedni sa drugima, iako smo mi spremni da razgovaramo. Oni ne žele da osnuju ZSO, što je obaveza iz prvog sporazuma. Teška je situacija, ali učinićemo sve da sačuvamo mir", poručio je predsednik Srbije.

Na pitanje šta je za njega najvažnije u vezi sa Kosovom, Vučić je naveo da je potrebno međusobno poštovanje.

"Ne može biti jednostranog rešenja, po kojem Albanci dobijaju sve, a Srbi gube sve. Niko nije glup u Srbiji. Znamo kako je teška situacija, ali zato insistiramo na kompromisnom rešenju. Verujem u građane Srbije, verujem u region. Trebaju nam otvorene granice ili da nemamo granice između Srbije, BiH, Albanije, Severne Makedonije... Nismo, nažalost, blizu tome. Moramo staviti ekonomiju u fokus. Na drugoj strani imate rat u Ukrajini, uzavrele emocije... Kada pričate Srbima o Kosovu - svaka pesma koju pevamo dolazi sa Kosova. Nije ništa ni protiv koga, ali smo na dubok način povezani sa Kosovom. Ne možete tu vezu da prekinete na način kakav žele ljudi sa Zapada", napomenuo je predsednik Srbije.

Na pitanje koliko je zabirunut za eskalaciju situacije u Ukrajini, kaže da je njegov pristup drugačiji, jer bi želeo da vidi mir, a većina drugih - pobedu jedne ili druge strane.

"Kada želite mir, onda možete lako sagledati probleme sa kojima se suočavamo. Kada imate narativ i retoriku koja pogoršava situaciju svakog dana, onda je sve drugačije… Ako velike sile ne urade ništa u kratkom vremenskom roku, uveren sam da smo pred pravom katastrofom", upozorio je Vučić.

U vezi sa odobrenjem zapadnih zemalja Ukrajini da koristi njihovo naoružanje za napade na rusku teritoriju, upitan gde su Putinove "crvene linije", kaže da je uvek oprezan u proceni daljih koraka predsednika Rusije, jer "ne vidi kroz njegove oči", ail veruje da će ta odluka samo doprineti daljem pogoršanju situacije.

Na tvrdnje zapadnih lidera da je Putin imperijalistički diktator, koji će posle Ukrajine napasti i druge zemlje, te da je to razlog za rat, kaže da drugačije na to gleda:

"Mi osuđujemo napad na Ukrajinu. Ali, kompleksnije je i komplikovanije, ako želite da pravite te jednačine - šta ste radili sa Srbijom 1999. i 2008? Nema odgovora. Putin sada u svojim izjavama koristi presedan Kosova. Nije bilo odgovora na to. Jedini odgovor od Merkelove je da se dogodilo krvoproliće osam godina na Kosovu. To nije baš tačno, ali na kraju je Putin rekao da se to isto desilo i u Donbasu".

Putin će, kaže, uvek koristiti presedan Kosova, što nije dobro za Srbe, ali priznaje da bi na Putinovom mestu i sam radio isto.

"Ono što situaciju čini još komplikovanijom je što svi govore samo o ratu, a niko o miru. Mir je, čini se, danas zabranjena reč. Kažu da moraju da pobede, da bi obezbedili mir u budućnosti. Niko ne govori o miru i pregovorima. Neophodno je imati i drugu stranu za stolom. Veoma je čudno da niko ne pokušava da zaustavi rat", konstatovao je Vučić.

Ukazuje i na drugu teoriju, da na Zapadu misle da mogu da pobede Putina, pa žele da ga izmore i uđu u tu zemlju, što znači da Rusija sa današnjim teritorijima i u ovom obliku - više ne bi postojala, a Putin bi bio svrgnut.

"Ne mogu reći da su sebe precenili, ali mogu da su potcenili Putina i Rusiju", dodao je Vučić.

Objašnjavajući raspoloženje u politici i medijima na zapadu, koji spominju konfrontaciju, odgovara da uvek kada čuje da treba da pokrene rat protiv Albanaca i Natoa na Kosovu, jer proteruju i ubijaju Srbe, razume emocije i stavove, ali pita - da li biste voleli da se vašoj majci otac, sin vrate u kovčegu... Onda je, dodaje, drugačiji pristup.

"U Evropi se ponašaju kao veliki heroji, ali nisu rekli svojim građanima da će platiti veliku cenu. Svi lideri treba da urade sve da zaustave svaku vrstu ratnohuškanja", poručio je Vučić.

Dodaje i da Nato i SAD ne mogu sebi da priušte gubitak rata u Ukrajini, što za njih znači da Rusija ne sme da pobedi, jer bi se pozicija Evrope i kolektivnog zapada, u geopolitičkom smislu pogoršala toliko da niko ne bi više mogao da je oživi. To bi, dodaje, otvorilo Pandorinu kutiju za veće neprijateljstvo prema kolektivnom zapadu u budućnosti.

Sa druge strane, ako Putin izgubi rat, on će lično izgubiti, ali ni Rusija u tom slučaju ne bi postojala kakva je danas.

"Kada imate ove dve suprotstavljene strane, vidite da je sve u igri. Niko ne može priuštiti da izgubi. To je razlog zbog kojeg kažem da smo bliži velikoj katastrofi. Drugo pitanje je ko je spreman da gubi više miliona ljudi. Ja nisam spreman da izgubim i mi nećemo učestvovati u tome. To je pitanje za druge", jasan je predsednik Srbije.

Koliko smo blizu Trećeg svetskog rata

Na pitanje koliko je svet blizu Trećeg svetskog rata, kaže da ne može da govori u tim terminima, ali da od velike konfrontacije nismo daleko - ne više od tri, četiri meseca, uz opasnost da do toga dođe i ranije.

Upitan gde je Srbija u toj situaciji, odgovara da će čuvati mir, stabilnost u smirenost u regionu i zemlji, najbolje što može.

"Nakon svih ratova, moj san je da sačuvamo mir i stabilnost. Učiniću sve da očuvam zemlju, bezbednu i stabilnu. Zato vodim računa o svakoj svojoj reči", rekao je Vučić.

Još uvek ne zna da li će učestvovati na konferenciji u Švajcarskoj, ali ponavlja da bi voleo da vidi obe strane za stolom.

Kada je reč o Kini, kaže da je ponosan na dobre odnose sa Kinezima.

"Dobri smo prijatelji i ne vidimo nikakvu opasnost. Koristićemo sporazume o slobodnoj trgovini sa Kinom i drugim zemljama dok ne uđemo u EU, a niko ne zna kada će se to i da li će se desiti. Moj zadatak je da brinem o ovoj zemlji i mom narodu", podvlači Vučić.

Na konstatciju da je 90 odsto novinskih članaka u Nemačkoj o Srbiji i o njemu negativno, uzvraća da razume te interese, ali da zna da Srbija drži reč.

"Moje pitanje vama je - šta biste rekli nekom ko bi uzeo 13,5 odsto vaše teritorije. A, to su uradili sa našom. To je istina. Na potpuno ilegalan način. Oni će reći da je legalno, ali ja kažem da je ilegalno i to je očigledno. Verujem da smo veoma tolerantni, strpljivi, kada pričamo o našem stavu prema njima", rekao je Vučić.

Srbija je, poručio je, nezavisna, suverena država koja se zalaže za mir, prave vrednosti, što uključuje poštovanje razlika i različitih pristupa zemalja.

"Želimo da sarađujemo sa svim zemljama. Na putu smo ka EU. Imamo sopstveni mozak i odlučujemo za nas, pa i da ne prekidamo veze sa tardicionalnim prijateljima. To nećemo učiniti. Mi smo ponekad tvrdoglavi u očuvanju mira, donošenju odluka i nastavićemo da radimo na taj nacicn. Privrženi smo ekonomskom razvoju zemlje i to radimo uspešno. U regionu smo postali motor razvoja", nabraja predsednik Srbije.

Upitan kako vidi budućnost Evrope i EU, kratko je odgovorio da se "veoma nada, ali istovremeno je zabrinut za evropsku budućnost".

Na pitanje u vezi sa ratom u Gazi, primećuje da je veći problem sa Hezbolahom u Libanu nego sa Hamasom, ali da se nada da će strane naći miroljubivo rešenje.

"Uvek sam bio blizak tim narodima, Jevrejima i Arapima, od Pokreta nesvrstanih. Sada možemo samo da se zalažemo za mir", dodaje.

U tom kontekstu, skreće pažnju na Rezoluciju o Srebrenici, navodeći da su se oni koji su pokrenuli proces usvajanja tog dokumenta suočili sa "hiljade pitanja" od najmanje 100 zemalja sveta – zašto to ne predlože i kada je u pitanju Gaza.

"Odgovor, nezvanični je da je razlog zbog čega se to radi BiH i Srbiji – jer je lakše, pošto drugo ne bi dali Amerikanci. I, tako smo ponovo mi platili cenu zbog drugih", ukazao je Vučić.

Ponavlja da niko ne spori da se u Srebrenici desio strašan zločin, ali da je njegovo pitanje bilo - zašto se to radi kada postoji Rezolucija o genocidu iz 2015. godine, da li su njeni pokretači sigurni da će pomiriti sve ili će prourzokovati veće tenzije u regionu. S obzirom da nije bilo konsenzusa u BiH, pitanje je bilo i da li će to da udalji ili približi narode.

"Nisam dobio nikakav odgovor na sva ta pitanja", ističe predsednik Srbije.

Veruje da je Gaza deo odgovora, dok je drugi deo potreba da se nešto uradi protiv Srba, jer im (predsednik RS Milorad) Dodik, iz njihove perspektive - stvara probleme, iako ni ne analiziraju činjenicu da drugi krše Dejton, a ne Dodik.

Na konstataciju da se UN koriste za kažnjavanje zemalja koje se suprostavljaju nekim geopolitičkim interesima, odgovara potvrdno i primećuje da se to ne dešava prvi put, ali da su naišli na zemlju koja se suprostavila na veoma snažan način.

"Činenica je da smo pridobili većinu zemalja. Ne zato što ljudi ne znaju šta se desilo u Srebrenici, već zato što im se nije svideo trenutak, nedostatak inkluzivnosti. Nisu videli o čemu se sve radi i šta će doneti regionu i zemlji", naveo je Vučić.

Na pitanje gde se nalazi "centar nade" danas u svetu, kaže da ne može javno o tome da govori, ali da je svakako potrebno mnogo promena u svetu, kako bi se smirila situacija između različitih nacija zemalja.

"Vreme je", jasan je predsednik Srbije.

Dodao je da je Švajcarska važna zemlja, a da bi Srbija volela da vidi njenu veću ulogu, ali i objektivniji pristup situaciji na Balkanu, jer je do sada viđen "malo jednostraniji pristup".

"Razvili smo dobre odnose i daćemo sve od sebe da ih razvijamo dalje", dodao je Vučić.

