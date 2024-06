'NJEGOV UTICAJ JE RAVAN NULI' Brnabić uputila ŽESTOK odgovor Bećiroviću: Probudiš se ujutru - MRZIŠ Vučića, legneš da spavaš - mrziš Vučića!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je povodom izjave predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, koji je rekao da je Svesrpski sabor "opasan Vučićev projekat".

- Hajde i nekako što gospodin Bećirović nije pročitao Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda koja je usvojena u subotu, 8. juna, ali izgleda da on nikada nije pročitao ni Dejtonski mirovni sporazum, što je posebno zabrinjavajuće. No, dobro - tako vam je to kada vam se čitava politika svodi na to da mrziš Vučića - napisala je predsednica Skupštine na društvenoj mreži X.

Ona ističe da za to nije potrebno ni čitati deklaracije ni mirovne sporazume koji su stub BiH, već samo se prepustiti mržnji.

Хајде и некако што господин Бећировић није прочитао Декларацију о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа која је усвојена у суботу, 8. јуна, али изгледа да он никада није причитао ни Дејтонски мировни споразум, што је посебно забрињавајуће.… — Ana Brnabic (@anabrnabic) 10. јун 2024.

- Probudiš se ujutru - mrziš Vučića. Sat otkuca podne - mrziš Vučića. Legneš da spavaš - mrziš Vučića. Onda ti neki glasić kaže da je taj Vučić baš taj dan rekao da nam je najvažniji mir, da svi treba da se vrate poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, da nikome ne želimo loše i da je posebno važan suživot sa svima. Nema veze - ti i dalje mrziš Vučića. Takvi ljudi, kakav je nažalost Bećirović, jesu sami najveća pretnja miru i jesu, na kraju, najveći i nepopravljivi ekstremisti. Velika sreća za region je što je njegov uticaj, summa summarum, ravan nuli (0) - zaključila je Ana Brnabić.