Vučić na ceremoniji početka izgradnje železničke obilaznice oko Niša: Ovo je velika stvar za Srbiju (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas pripremne radove i prisustvovao ceremoniji početka izgradnje železničke obilaznice oko Niša.

11:00 - Vučić je u razgovoru sa novinarima rekao da je potrebno ljudima posvetiti pažnju.

Kako kaže, oni koji su ga napadali kada je gradio Beograd na vodi sada uživaju tamo.

- A ja ću dalje da radim. Tako i ovo ovde, ljudi možda ne vide sada značaj. Ovim smo spasili desetine, možda stotine života. Zahvalan sam EU što su nam mnogo pomogli - kazao je Vučić.

Kako je rekao, za 15, 20 dana postavlja se kamen temeljac za Ariston.

Vučić je istakao koliko je Niš važan za Srbiju i koliko će tu biti projekata.

10:42 - Okupljenima se obratio predsednik Vučić i rekao da Kinezi ne govore slučajno dugo na ovakvim manifestacijama.

- Znaju da iza tog rada ostaju veliki istorijski objekti - naveo je Vučić i dodao da su se kralju Milanu ljudi čudom čudili i svašta govorili.

Vučić je rekao da su prošle 143 godine od kada je kralj Milan počeo da gradi prugu Beograd-Niš, a da danas nije situacija mnogo drugačija, što se tiče komentara.

- Gradimo 22,5 kilometara obilaznice oko Niša, time ćemo mnoge živote sačuvati - istakao je Vučić i dodao da je EU dala 80 miliona evra za prugu Niš-Dimitrovgrad.

EU nam je dala 80 miliona evra za Niš - Dimitrovgrad - na poklon, 35 miliona za ovu obilaznicu - na poklon. Nefer bi bilo da to ne kažemo.

Vučić je istakao da je budžet Niša oko 130 miliona evra, a da je ovaj projekat veći od toga.

- Za nas je važno da imamo među najvećim stopama rasta u Evropi. Važne su nam reforme. Od 6 milijardi o kojima je govorio Žiofre, Srbiji pripada oko milijardu i 500 miliona. Milsim da bi trebalo više, ali beskrajno im hvala na tome. Za to moramo da ispunimo određene uslove - kazao je Vučić i dodao:

Ovde se danas piše istorija. Plata u Nišu je pre samo 12 godina bila 316 evra, a sada je 794 evra. Da li je to dovoljno dobro? Nije. Ali da li je mnogo više? Jeste. Moramo da nastavimo da se borimo, da se menjamo, da radimo sa svima koji našoj zemlji mogu da pomognu.

- Emanuele, koliko para možete na poklon da nam date? - upitao je Vučić Žiofrea.

10:30 - Okupljenima se obratio šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre.

- Dragi predsedniče Vučiću, ministre Vesiću, veoma sam srećan što sam ovde danas - kazao je Žiofre.

Kako je rekao, reč je o staroj pruzi iz 19. veka koju je Srbija sama gradila. On je dodao da je ovo podsetnik zajedničke istorije.

Žiofre je istakao da je ova obilaznica kiseonik koji će podsticati razvoj ne samo Niša, već i celog dela Srbije. Deonica je duga 22 km, a deo od Niša do Dimitrovgrada je već u toku. Izgradnja će doneti brojne koristi ne samo građanima već i privredi, pojasnio je on.

Kako je naglasio saobraćaj u Nišu će postati bezbedniji, smanjiće se gužbe, a i saobraćaj će biti ekološki prihvatljiviji.

- EU je najveći partner Srbije i nećemo se zaustaviti na ovome. Radimo dalje na jačanju celokupne železničke mreže. Prema proceni, ukupna donacija je oko 6 milijardi evra. Samo za ovaj deo obezbedili smo 600 miliona evra. Nastavićemo da pomažemo i kroz Evropski investicioni plan, koji je namenjen velikim infrastrukturnim projektima - kazao je Žiofre.

On je na kraju istakao:

Volimo da radimo sa Srbijom. Hvala vam.

10:28 - Vučić je popričao sa radnicima iz Vrbasa, poželeo im sve najbolje i rekao da malo ubrzaju.

Tom prilikom predsednik Vučić je saznao da je za taj deo radova dobijena i građevinska dozvola.

10:00 - Predsednik Vučić je stigao u Niš na mesto gde če početi radovi za izgradnju obilaznice oko Niša.

- Ovo su velika ulaganja u Niš, sad je 16 milijardi i nešto budžet Niša, oko 130 miliona evra. Samo ovo je 160 miliona evra, da ljudi znaju i u Nišu koliko dolazi novca sa strane - poručio je Vučić u prisustvu ambasadora Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofrea.

- Hvala vam na podršci, to je ogroman novac za nas, 21,5 posto ukupne investicije tako da hvala - dodao je predsednik Vučić.

Pored predsednika Vučića i Žiofrea, u Nišu je i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

- Nismo kasnili, nismo mogli da prođemo auto-putem kakva je gužva, sve do Niša. Valjda ljudi idu na more. To znači da će Beograd - Niš prugom biti ubedljivo najbrže - 100 minuta. Budimpešta - Niš četiri i po sata, to je stvarno neverovatno - istakao je Vučić.

- Dobro ste birali - rekao je Vučić Žiofreu, a onda se obratio izvođačima:

A vi malo da ubrzate. Ovo je velika stvar za Niš. Za 14 dana postavljamo kamen temeljac italijanske firme Ariston. Istog dana otvaramo terminal na aerodromu 'Konstantin Veliki' u koji je uloženo 32 miliona evra.

Predsednik Vučić se zatim još jednom zahvalio EU na podšrci.

- Ovo je velika stvar za Niš, velika stvar za Srbiju - rekao je Vučić istakavši važnost projekta.

Vučić je dodao da će se prugom od Beograda do Niša putovati sat i 40 minuta, što je neverovatno.

- Važno je i novo porodilište - dodao je Vučić, te poručio da će železnica biti veliki tazvojni projekat i za Crveni krst.

Kako kaže, ljudi koji su živeli u najsiromašnijem naselju, sada će imati bolje uslove jer će cena nkretnina otići u nebesa.

Predsednik Vučić je rekao da je za njega kao predsednika najvažniji projekat Beograd-Niš.

Za mene kao predsednika, Vladu i celu zemlju možda i najvažniji projekat. Pričali smo sa Evropljanima. Kada su rekli da će nam dati poklon 600 miliona, rekao sam 'hajde da radimo. Svi će da koriste prugu, svi.

Kako je naglasio Vučić, više investitora pokušavaju da dovedu u Vlaško pomoravlje, jer je najveći deo ljudi koji je otišao u inostranstvo upravo odatle.

- Pruga je važna i zbog dovođenja investitotra i svega drugog - naglasio je Vučić i dodao:

Pričao sam juče sa ambasadorom Luksemburga. Oni prave značajnu investiciju u Pančevu, u oktobru. To su izuzetne vesti za Srbiju.

Govoreći o tome da je domaća kompanija učesnik izgradnje ovog projekta, Vučić je rekao:

Nismo mi još spremni. Srećan sam što su oni dobili posao, radili su izuzetno sa kineskom kompanijom i da mogu da rade. Ja ne mogu da pričam bajke, daleko smo od velikih zemalja, ali je dobro da razvijamo naše firme, da uče posao, i da mogu da ispostave ovako teške deonice sa dobrim rezultatom... Još mnogo godina teškog rada je pred nama.

Železnička obilaznica oko Niša biće duga 22 kilometra

Izgradnja železničke obilaznice oko Niša deo je projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš - Dimitrovgrad.

Projekat obuhvata radove na severnoj obilaznici oko grada Niša, izgradnju jednokolosečne elektrificirane pruge i elektrifikaciju deonice Crveni Krst - veza sa obilaznicom.

Izgradnja obilazne pruge oko Grada Niša u dužini od oko 22 kilometra planira se od stanice Niš Ranžirna do stanice Sićevo, u koridoru sa auto-putem Niš - Dimitrovgrad.

Severna železnička obilaznica oko Niša obuhvata izgradnju nove jednokolosečne elektrificirane pruge.

Nova, jednokolosečna, elektrificirana obilazna pruga oko Niša u dužini od 22 kilometra biće osposobljena za brzinu vozova do 120 km na sat.

Infrastruktura železnice Srbije potpisala je ugovor o izgradnji obilaznice sa firmom "Extra Auto Transport", kao vodećim članom konzorcijuma, koji čini i kineska kompanija "China Road and Bridge Corporation".

Vrednost ugovora iznosi 153,6 miliona evra, a rok za izvođenje radova je 1.035 dana.

Generalna direktorka Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković istakla je da će izgradnjom železničke obilaznice oko Niša biti rešeno pitanje niškog železnčkog čvora i da vozovi više neće prolaziti kroz centar grada, kao i da će bezbednost saobraćaja biti podignuta na viši nivo.

