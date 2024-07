Vučić: Mi nećemo da ratujemo protiv Bošnjaka! Nećemo da nasedamo na provokacije! Mi ćemo da čuvamo MIR!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govori danas o svim važnim temama za Srbiju i njene građane.

O izjavi Munire Subašić

- I gospođi Subašić i drugima koji su pretrpeli gubitke u životu izrazio saučešće, pružio ruku, nisam razumeo zašto je morala da pominje moju decu. Za to da će alah da me kazni, hvala joj na tome. Težu reč za majku koja je tako stradala da izgovorim neću. Nisam veliki vernik, ali u boga verujem i moliću se da ta vrsta fatve se ne odnosi na moju decu, što se mene tiče dovoljno sam ponosan na ono što sam uradio, udžbenici će o tome govoriti. Svuda ću da se molim. Videli ste da je došlo do preokreta, nisi sam imaš i decu, imaćeš i unučiće, a posle da deci želim sve dobro, a Vučića će alah da kazni - rekao je Vučić.

Izjava Kristijana Šmita o rezoluciji o Srebrenici

- Ako je rekao da se predviđa pravo na secesiju srpskog entiteta, to je laž. Moraju time da se služe, ništa drugo ne može da nađe što bi mogao da kritikuje. Pogledajte akt i recite gde piše, ne piše nigde. Kažu rezolucija o Srebrenici pogrešno shvaćena, a o Jasenovcu nije, kakvi su to dvojni aršini. Neverovatno licemerje poslednjih dana i nedelja. Kažu imenuju se oni koji su počinili genocid, ne imenuje se niko. Kažete lažemo da je kolektivizacija u pitanju, bavim se činjenicama, volim da analiziram stvari, juče je Zaracin rekao nemam ništa ni protiv Srba ni protiv Srbije ali se u Srebrenici dogodio genocid. Kako dođe do Srba i kolektivne krivice ako to nigde ne piše, uveravao si me to pre mesec dana, kako si došao do toga. Svi znate da sam u pravu. Biće sve što je Vučić rekao, nisam ništa izmišljao, govorio sam istinu. Kako si se Zaracin setio da to ima veze sa Srbijom, a pre pet dana dokazivao da nem veze. Kako nisi pomenuo nekog poimenično, nego Srbe i Srbiju. Sam smislio ili ti je neko pomogao? Inteligentan je on, mogao je sam da smisli, neki drugi nisu u stanju sami da smisle. Samo da dobro vidite da su znali od početka.

O pisanju crnogorske Pobjede, neko hoće bunu na Petrovdan

- Važno je da se kaže da je Pobjeda novine Mila Đukanovića i njegove političke partije. Nisam otišao u Berane. Dana im neće nedostajati ulja jer Srbija ima mnogo ulja i u našim rezervama je 50 odsto više nego što je njima potrebno za godinu dana. To su te laži koje jedna drugu sustižu.

O napadima na Srbiju

- Nedvosmisleno je jasno da se Srbija suočava sa brojnim političkim izazovima koje nije sama stvorila i za koje ni na koji način nije ni odgovorna. Sukobom na teritoriji Ukrajine, pre dve i po godine, mnogi su u okruženju iskoritili to za napad na Srbiju, Srbija samo unižena, ekonomski uništena, politički iscepkana, podeljene, otete teritorije, samo ta Srbija može da bude dobrodošla - rekao je Vučić.

Kako kaže, mi smo pre 24 sata imali priliku da pratimo događaje u Srebrenici, 29 godina od masakra u Srebrenici i umesto da to bude prilika za reči pomirenja, za reči poštovanja prema žrtvama, Srbija, njeni građani i srpski narod u celini bili su izloženi ne samo pogrdama, ne samo neistinama već i direktnim pretnjama.

- Moralno sakaćenje Srbije, oni u okruženju, koji su uvek služili stranim interesima i čiji je jedini suštinski interes, videćete da se pozivaju na međunarodnu podršku neželeći da probleme rešavaju sa Srbima, nego žele da imaju podršku dominantnog dela zajednice, računajući da će tako moći da uništavaju Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao na koji način se to radi: Od revizionizma, zaboraviti Jasenovac, Jadovno... Zatim, kako kaže, pod dva ruski agenti, to je isto važno da se pokaže.

- Takođe, lažno optuživanje Srbije da želi rat. Tu je naravno i nedostatak demokratije, diktatura...Ne bi li se tražilo od zapada a priori podrška protiv Srbije. Za to da bi se ostvarilo potrebno je ekonomsko slabljenje Srbije. Imamo 70 odsto više vrednosti automobila nego što smo imali pre 10 godina - rekao je Vučić.

Kako kaže, može da se vidi u regionu organizovana akcija kako funkionišu glavni mediji u Sarajevu, Podgorici, Prištini...

- Biće Vučić poludeo, staviće i da su mi uši klempave, iako nisu. Šta god dobro da uradite to mora da se prikrije, kao što mora i ekonomska situacija. Pre dva ili tri dana Republika Srpska je donela odluku da pomeri sednicu o razduživanju, da li ste primetili da to nigde nije vest? Oni ne žele da se nešto tako da se zaustavi ili odloži, a to je zbog priželjkivanja sukoba plus intervencija NATO - rekao je Vučić.

Kako kaže, to je zajedničko i za snage u Prištini i za snage u Sarajevu i mnoge druge.

- Oni čekaju priliku, pošto NATO nije imao hrabrosti da napadne Rusiju, da su imali principe to bi uradili kao što su napali malu Srbiju, ali su to promenili. Važno je da pokušaju da njih privuku da Srbija napravi nešto, da bi NATO morao da interveniše i ne bi li Srbija bila slomljena - rekao je predsednik Srbije i dodao:

- I na jučerašnje pozive na rad, nedvosmileni pozivi na sukobe, pominjanje veliko državnih projekata, veliko-srpska deklaracija, ukupno 10 puta u kratkom govoru to vam je jasno targetiranje i pokazivanje šta mora da bude odgovor na nepostojuću veliko-srpsku politiku. Dokle god Srbija postoji kao snažan faktor, neće biti po njihovom sudu, mira na Balkanu.

Kako kaže, implementacija usvojene rezolucije je počela i ništa je ne može zaustaviti, dodaje da je zahvalan na tome jer je o tome i pričao, to je ono zbog čega smo se suprotstavili.

- Oni su govorili da je to samo opšti akt, samo izjašnjavanje. U međuvremenu smo shvatili da kada neko drugi donese rezoluciju o Jasenovcu da je to udar na evropski put. Veliko-državna politika režima u Beogradu, zamislite odete da iskažete bol i tugu i pričate o veliko-državnoj politici u Beogradu, a zasniva se na tome da smo priznali i priznavali integritet BIH, Dejtonski sporazum, šta je tu smetalo? - upitao je Vučić.

Kako kaže, u svih ovih 12 godina niste čuli drugu izjavu od njega.

- Mislili ste da ćete da uništite Republiku Srpsku a onda se tu pojavio neki Vučić koji se drznuo da kaže da ne može da bude sve onako kako ste zamislili. Bili ste isprd nas pre 12 godina a sada ste iza nas i ta razlika između nas i vas biće sve veća, a voleo bih da isto napredujemo - rekao je Vučić i dodaje:

- Baš kao što sam govorio, kao što je Konaković potvrdio, druge planove imate i drugo mislite da iplementirate? Nestanak Republike Srpske, nestanak Srbije, uvlačenje Srbiju u NATO? Tamo ima pametnih ljudi koji neće na to da pristanu a mi Srbi smo dovoljno mudri.

- Govorite i o sličnostima između 1992. godine i ovoga danas. Nama je potrebna međunarodna zajednica, podška velikog brata iz Evrope da bi mogli da izudaramo Srbe, pa ćemo da se hvalimo kako smo to mi radili 1995. godine i to vam govori da za njih nije pitanje stvarne nezavisnosti nego da sve bude zasnovano na anti-srpskoj politici - rekao je Vučić i dodao:

- Vučićeva veliko-srpska deklaracija, što Vučićeva?

- Vučić je zlikovac, od toga da će da ga kazni alah, da se izvrši dehumanizacija moja. 12 godina slušam kako sam ubijao nekog oko Snajpera a nikada u životu nisam držao snajper ni pucao. Pitam što lažete, a oni 12 fodina ponavljaju isto. Oni bi da nam kažu da su mnogo jači, a ja neću da pričam na takav način i da im objašnjavam da se omer snaga promenio, mene to ne interesuje kao tema. Otvoreno kažem, nećemo da ratujemo protiv vas, možete da provocirate, mi nećemo da ratujemo protiv Bošnjaka, to je moja poruka, nećemo - rekao je Vučić.

- Sve od sebe ćemo da damo da to izbegnemo, nadam se da im neće pasti na pamet da ukidaju Republiku Srpsku i ubijaju srpski narod.

- Neću da objašnjavam koliko je srpska namenska industrija veća, to je odnos 4 prema 1 samo u namenskoj industirji. Hrvatska namenska industrija je snažna, a ovo je daleko ispod tog nivoa - rekao je Vučić.

- Oni su tri dana vodili kampanju. Podsetiću da su povodom događaja na Kozari, na kojoj su Srbi najviše stradali, Dubica kozarska koja nije dala ni jednog vojnika jer je svako muško biće bilo ubijeno pre svega od strane ustaša. Tamo su bili naši kadeti, oni su rekli evo je vojska Srbije. Kažu predsedništvo nije donelo odluku o tome, doneli odluku o rezoluciji, tad vam nije trebalo predsedništvo. Mi ćutimo, u čudu, ovo se 10 godina isto događa. To radimo sa Austrijom, Češkom, sa svima, deca u cipelicama došli bez ičega, bez naoružanja. Sektor za boračku invalidsku zaštitu šalje ministarstvu unutrašnjih poslova sve podatke, ambasada Srbije u BiH upućuje ministarstvu MUP, sve odobreno u skladu sa zakonima i sam Konaković i Helez kažu da je u skladu sa zakonom i posle tišina. Ali u skladu sa veliko-srpskom deklaracijom vojska Srbije ušetala u BiH, kakve su to provokacije, zbog čega? Hoćete svoj narod da uvedete u sukobe, što radite i što lažete svaki dan?

- Bio sam u Srebrenici pre devet godina, poklonio se, izrazio saučešće i jedva preživeo. Ko je bio tamo zna kako je to izgledalo i ne može da se šali i igra na način na koji oni to vide. Pitanje za međunarodnu zajednicu, u Bratuncu je bilo obeležavanje onoga što su počinili Orić i srebrenički muslimani nad Srbima, što tamo niste otišli da položite cvet ili ipak ljudski životi ne vrede jednako? - rekao je Vučić i dodao:

Svedočenje lica bošnjačke nacionalnosti

- Pročitaću deo nečega što mislim da je važno da ljudi čuju zašto sam meta svih mogućih kletvi i napada i što će se to nastaviti. Lice koje ispituje, inače odgovara lice bošnjačke nacionalnosti. Šta je Orić radio? Učestvovao u borbama i komandir glavni. Da li je bilo zarobljenika? Jeste i tu su poklani. Da li je bio tu Naser? Jeste, bio je prisutan. Pet muškaraca je bilo zarobljeno. Da li je grobnica bila otvorena? Kada sam šetao tu bile su kosti. Je li koga ubio lično Naser Orić? Nije ih ubio nego ih je poklao, video sam. Ko je zaklao druge? Vojska koja je sa njim bila, naserovci što su ih zvali. Da li ste videli da kolje nekoga od tih ljudi? Da lično sam video, dvoje je zaklao. Mogu da vam pokažem put, gledao sam. Nema sumnje da je to Naser Orić vršio klanje? Sto odsto ste sigurni da je on zaklao dvojicu zarobljenika? 100 odsto sam siguran. To je Zvornička kamenica. Bili su vojnici u uniformi. Naser je i jednoj ženi sekao prst, skinuo prsten, posle ubio. To je bilo kad smo ušli u Fakoviće. Prst joj je odsekao dok je bila živa, a posle nož u stomak. Nije silovana pre toga. On je lično to odradio, nožem i to zna svako živi.

- A za ovo niko nije kriv i odgovoran? - upitao je predsednik Srbije.

- Srpske oči za srpske žrtve, niko nije kriv. Teške priče, mnogo teške i nije bilo teško nego važno da slušamo i osudimo svakog Srbina koji je učestvovao u zločinu u Srebrenici i da ih osuđujemo, a šta ćemo sa ovim? Ne zaboravite, ovo su svedočenja muslimanskih boraca - rekao je Vučić.

Kako kaže, čuvaće mir jer su ovo suviše strašne stvari da bi mogli da dozvolimo da se ponovi.

- Hoću li da popustim pod pritiscima i ovakvom hajkom, ne pada mi na pamet. Sutra da umrem, ne mogu da kažem koliko sam ponosan što sam se suprotstavio i pokazao da ne mogu velike sile da menjaju istinu, nije tu reč o BiH, nego Nemačkoj, Americi, da jedan narod optužuju, a da se naivni prave. Analiza o oduzimanju nadležnosti i kako se to perfidno radi kroz urušavanje Dejtonskog sporazuma, isto kao što su nama radili sa Briselskim sporazumom. Zašto im smeta Srbija? Zato što hoće poštovanje Dejtonskog sporazuma. Srećan sam, ne samo zato što sam mogao da budem na strani novostadalnog srpskog naroda, nego što sam mogao da budem i na strani bošnjačkog naroda, punu pažnju im posvećujemo u Srbiji, možda najviše novca ulažemo u taj deo Srbije - rekao je Vučić.

Kako kaže, niko ne sme da pomisli, da dirne bilo koji objekat, bilo koga samo zato što je bošnjak u ovoj zemlji, a što se Srba tiče ostaću na poziciji odbrane, pa makar bio potuno usamljen i proglašen za zlikovca.

- Njih 10 imaju zadatak da napišu teksotve, imaju 17 autora u tom jednom centru gde pišu tekstove. Vidite da je reč o brutalnoj kampanji, da nema veze ni sa čim ali šta da radite. Zamislite da se onakav napad desio na nakog drugog stranca u Srebrenici, nikad im niko ne bi došao u posetu, u tom napadu koji je trebao da završi ubistovm, a ni jedan čovek nije odgovarao.- Nastavićemo da radimo svoj posao, da čuvamo mir, nećemo da ratujemo i učestvujemo u provokacijama. Valjda ćemo da dočekamo da se uskob u Ukrajini okonča, kad prekinu taj rat možda će nam se neko izviniti za laži u prethodne dve godine. Ili će i tad da imaju laži kao što su imali do danas - rekao je Vučić.

Kako kaže, ponosan je na Srbiju, pristojnost i odvažnost da čuva samostalnost, poštovanje javno pravnih normi, dodaje da treba samo prava da se držimo i prava ćemo da se držimo.

- Ovi drugi, sila boga ne moli, samo da kažem da i bog silu ne voli. Uz naše znanje i božje pomoći ćemo i sačuvati Srbiju i brže je razvijati - rekao je predsednik.

Finansije

- Što se tiče finansija stojimo dobro, struja se očekuje da bude najskuplja u poslednjim mesecima i svi rekordi potrošnje se obaraju, nešto na šta nismo naučili ranije, da ćemo u letnjim mesecima da trošimo više struje i biće problema u snabdevanju, a verujemo da ćemo otvaranjem bloka tri uspeti da rešimo sve probleme. Što se finansija tiče likvidni smo, radimo na popunama robnih rezervi, kao što sam tražio da sve bude 100 odsto, da svi magacini moraju da budu puni. Uskoro krećemo u akciju nabavke lekova, postoji veliki interes za one lekove koji spadaju u prvu pomoć i moraćemo da obezbedimo svoju zemlju da ne bi došlo do nestašice - rekao je Vučić.

Kako kaže, kupili smo pet tona zlata, rezerve su nam na najvišem nivou i naše devisne rezerve su na rekordnom nivou, to govori o finansijskoj snazi Srbije.

- Mi dobro znamo posebno na to ukazuje izveštaj MMF koji govori o veoma dobroj, vrlo dobroj i izuzetnoj finansijskoj situaciji koja postoji i njima je jasno da rezultati koja je Srbija postigla su oni koji daju nadu, šansu i priliku da na svaki mogući način ubrzano napredujemo i mnogo brže nego većina drugih u okruženju - rekao je Vučić i dodao:

- U subotu i u nedelju biću u dvodnevnoj poseti Egiptu i naši veliki i važan zadatak je da sa arapskom republikom Egipat uspostavimo najbolje odnose, a ono što je značajno je ugovor o slobodnoj trgovini. Posao države je da našim privrednicima omogući pristup širem tržištu.

- Posle posete Egiptu imaćemo odlazak u London gde je sastanak evropske političke zajednice, a već 19. jula očekujemo veliku posetu u Srbiji, posle toga očekujemo velike ekonomske događaje za našu zemlju. Biće leto u kom moramo da postavimo stvari da se ne mirimo sa preprekama, zaustavljanjem, već da krčimo put u budućnost i građanima obezbeđujemo bolji život - rekao je Vučić.

O EXPO

- Vodimo veliku bitku za ispunjenje rokova koje smo postavili za EXPO, ne govorim samo o gradilištu EXPO, već i o svim našim zadacima i radovima koje smo preduzeli i koji su od značaja. U najvećoj meri uspevamo zahvaljujući ogromnom radu i energiji radnika, preduzeća i zahvalan sam im na tome što po ovoj vrućini naporno rade i ne prekidaju radove.

- Moći ćete da pratite radove na nacionalnom stadionu i EXPU, imaćemo reflektore, tri smene, da vidite kako rade i kako naša zemlja napreduje.

Vučić je, podsetimo, reagovao juče na izjave Denisa Bećirovića, predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine, koji je u Potočarima napao vlasti Republike Srpske, a onda udario i na Beograd i na predsednika Srbije.

- Nekima se veoma žuri da i svoj i druge narode uvedu u nesreću. Meni se žuri da sačuvamo mir i stabilnost i da nastavimo sa ovakvim projektima. Ti kojima se žuri u sukobe, neka dobro razmisle šta rade. Loše je to što rade i za naš i za njihov narod, ne razumem zašto - naveo je predsednik Vučić.

Autor: Aleksandra Aras