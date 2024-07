VUČIĆ PORUČIO: Daću sve od sebe da u naredne 3 godine PROMENIM SVE, sledi povećanje penzija od 10 odsto

Predsednik Srbij izrazi je saučešće porodici Krsmanović. O likvidaciji Fatona Hajrizija, teroriste koji je ubio srpskog policajca, predsednik kaže da su naši organi uradili svoj posao.

- Načelnik BIA u Loznici je obavestio načelnika policije. SAJ je reagovao u skladu sa zakonom. Ono što je važno da će istraga pokazati sve motive, ima mnogo čudnih stvari u celoj priči. Imamo još jedno lice srpske nacionalnosti iz jedne druge države u regionu. I to je čudno, kao i nemačka boravišna dozvola. Mnogo stvari je tu pod znakom pitanja, nadležni organi će uraditi svoje - kazao je predsednik za TV Prva.

Kako je rekao istraga će pojazati šta se tačno dešavalo ko je pomagao i ko stoji iza toga i da nije osoba koja trči pred rudu.

Govoreći o budućem razvoju i predsednik je rekao da su naredne tri godine za njega izuzetno važne.

Kako je rekao dva puta je biran za predsendika srbije, bio je podpredsednik vlade i da nikada niko neće moći toliko ubedljivo da pobedi na predsedničkim izborima i to je ostvari ozahvaljujući velikom radu.

Kako je rekao oni su morali da rade i sprovode mere koje nisu bile toliko popularne

Vučić je rekao da je uvek govorio istinu i da nikada nije obmanjivao narod.

- Voleo bi da ostavim iza sebe nasleđe promenjene svesti svih nas i da time mogu da se ponosim- rekao je Vučić.

Kako je rekao njegov životni cilj je da pokuša da u naredne tri godine promeni sve.

Kako kaže voleo bi da to bude jedan stabilan napredak da se povećaju plate i penzije, a da se ne ubiju poslodavci.

On kaže da povećanje plata mora biti veće od inflacije, i da posebno penzije moraju da rastu.

Vučić je rekao da posebno penzije moraju da idu više i da ne smeju da kasne ni dan.

Kako je rekoa on je retko zadovoljan.

- Vi ne možete da pohvatate više šta sve radimo da obezbedimo Ekspo 2027. To su plate 1400 evra, penzije 650 evra. To je opšti napredak Srbije. Meni je Šolc rekao da je mrak bio kada je došao, ali malo što je video kroz prozor auta je ogroman napredak i da su svuda dizalice. Kada vidite da neko tako brzo napreduje, a mi smo bili prvi u Evropi po stopi rasta. To nam omogućava da povećavamo plate i penzije - istakao je Vučić.

Kaže da je retko zadovoljan, iako mnogima ništa ne znači ovaj sporazum.

- Danas je bio veliki i važan dan za nas. To nije pitanje rude, već promene naše svesti. Moramo da izgubimo gubitnički mentalitet, gde nam ništa nije dobro. Moramo da budemo u pobedničkom timu, da sanjamo velike snove. Ovo nije pitanje 600, 700 ili 1000 ljudi koji će imati plate od 1000 evra najmanje u Rio Tintu u Loznici. Ti ljudi bukvalno neće znati na šta da potroše pare, u tim opštinama. Sve to na jednu stranu, ali će tu biti indirektno, a kasnije i direktno zaposleno još 20.000 ljudi - otkrio je predsednik.

-Naslušao sam se raznih gluposti, danas je bio veliki dan za nas. Beograd na vodi je bio jedno od mojih obećanja. Važan u ekonomskom smislu i privlačenju investicija ali ovo je dubinski mnogo važan projekat.

- To nije pitanje rude, to je pitanje promene naše svesti - rekao je Vučić.

Naši protivnici kažu da nema dokaza da će ovde biti ceo lanac proizvodnje, rekao je on.

- Pa nismo ni počeli da kopamo još, naravno da nema. Godinama smo radili na ovome, ja sam sam imao preko 40 sastanaka. Znate li šta znači dovesti Leinijusa u Srbiju. Došao čovek u kafić u Beogradu. Doveli smo Nemačku razvojnu banku, EBRD, Italijansku razvojnu banku, Mercedes Benz. Danas čujem Folksvagen pohvalio 11S, našu firmu. Dođe i nemački kancelar, napravite nešto da ste deo Evrope i sveta, naprednog dela. Oni ne mogu ni da dobiju rudu, 87 odsto mora da ostane u Srbiji! I Šolc je meni rekao da nije u redu da se zabranjuje, ja sam rekao da nećemo ni zabranjivati, već naći druge mere - kaže Vučić.

Šolc je u Čileu rekao da nije cilj da se osiromaše zemlje koje imaju rude, već da se pravi lanac proizvodnje.

- Za nas je prvi korak pravljenje katodnih fabrika, što Kina drži 70 odsto svih fabrika. Samo 2 odsto drži Evropa, to su samo Nemački BASF, gigant i Umikorm. Razgovaraćemo sa svima! Na kraju je i čovek iz Mercedesa rekao da nemaju problema da rade sa Kinezima na tom pitanju. Naši momci iz Subotice su uspeli da naprave najbolje baterije, i to će privući mnoge kompanije. To ljudi menja sve, mi govorimo o ogromnom novcu - rekao je on.

Predsednik je rekao da ako dobijemo proizvodnju katoda i baterija, da su u pitanju ogromne cifre.

- Zamislite Nemačku koju ima 0.1 stopu rasta, a vama samo ovo doprinese 3.97. Samo ovo, a gde je sve drugo. Mi već imamo Stelantis ovde, i sledeće nedelje biće veliki događaj u Kragujevcu. Za 2 meseca očekujemo serijsku proizvodnju električnih vozila. Možete da zamislite kako će to da se odrazi na poslednji kvartal. To su ogromne stvari. Mi ne želimo političkim merama da povećavamo plate, već u skladu sa razvojem. Uspeli smo da rastemo brže nego drugi. Crna Gora je pre samo 10 godina imala 50 odsto veću platu od nas! A danas za koji evro smo mi ispred - kaže Vučić.

Ako počnemo da proizvodimo katode u Srbiji, ja kao predsednik garantujem da ću dovesti proizvođače automobila, kaže on.

- Ništa ne krijem od naroda, mi nijedan ugovor nismo potpisali još. Prvo je i glavno životna sredina! Memorandum ima težinu date reči, ali ne proizvodi druge obaveze. I danas sam rekao mi smo ti koji donosimo odluku. Ja sam garancija da ćemo voditi računa o narodu -rekao je Vučić.

Vučić dodaje da o Saši Jankoviću ima određeno mišljenje, pošto su bili politički protivnici.

- On je govorio da će se Sava izliti zbog Beograda na vodi, on je u to verovao valjda. Danas, ja verujem u ovo. Mnogi misle da sam uzeo pare, zato što polaze od sebe, daju im pare zbog gluposti! Hajde da vam otkrijem tajnu. Nisam ja za 717.000 evra prodao imanje Rio Tintu. Već njegov čovek. Nisam ja prodao imanje, već gospođa Đedović iz njegove partije, i roditelji onih Petkovića, koji se danas bune. Dinar nisam dobio od njih, pre bih se ubio nego što bih tražio ili uzeo - naglasio je on.

Predsednik dodaje da je za njih nemoguće da neko drugi sanja snove drugačije od njihovih.

- Moji snovi su šta će ostati iza mene 2027. godine. Šta god neko pričao i koliko god me mrzeo, svi oni će se voziti brzom prugom od Subotice do Preševa. A u njihovo vreme 0 kilometara pruge izgrađeno!

- Ja sam rekao da se za tri dana reši pitanje klima, a Lončar mi kaže da je to procedura od četiri ili pet meseci. Rekao sam da me ne interesuje, da mora da bude urađeno. Javno kažem, ja sam kriv zbog kršenja procedura. I sada se vidi da njima nije do dece i majki, šta da čekamo do oktobra? Pa sada su im potrebne klime! Neće niko drugi da se bavi time i to da uradi. Ponosan sam na to što sam buldožer. Niko se ni litijumom nije bavio, iako svi znaju koliko koristi donosi - dodaje predsednik.

Vučić je rekao da ljudi uvek samo o sebi brinu, a kada je teška odluka - to on mora da uradi.

- Evo gonite me za klime u Narodnog fronta, pošto nećete naći ništa drugo za šta da me gonite. Lagali su sve. Te da moj brat drži Franš, svakake laži! Nego da se vratimo na važne stvari. Kada pričate o snovima, vi morate da radite. Ja uživam u avgustu i kraju jula kada su svi na odmorima. Ljudi idu u Tursku, Grčku, Egipat, Italiju, nigde nema slobodnog mesta. A imamo letova gde god hoćete. Sada ima manje sastanaka, i sada se postavljaju stvari - rekao je on.

Istakao je da su ocene MMF najbolje u regionu za Srbiju, i da neće da se kocka sa ekonomskim pitanjima.

Penzije moraju da porastu najmanje 10 odsto

- Penzije, ja se nadam, da moraju da idu najmanje, to je moje obećanje, najmanje 10 odsto u vis! Najmanje toliko. To je za sledeći budžet, e sada da li će biti od novembra ili januara, videćemo to. Tu odluku moramo da donesemo u naredna dva meseca. Biće značajnog rasta minimalca i plata u javnom sektoru. U javnom sektoru to će biti linearno. I mislim da mora biti značajnog povećanja u sektoru prosvete. Niko sada ne gleda, ne morate da gledate u šerove, svi čekaju da počnem o Ukrajini da pričam i ratovima. Ali meni su ovo najvažnije teme, i za državu - kaže predsednik.

Vraćajući se na pitanje životne sredine, Vučić kaže da niko u Nemačkoj ne dozvoljava da im resursi i proizvodi stižu iz fabrika gde se radnici maltretiraju i gde se zagađuje.

Govoreći o Đilasovim izjavama o izbornom procesu i odnosima sa Nemačkom, predsednik kaže da je bilo i težih pitanja, poput Rezolucije o Srebrenici.

- Rekao sam sve što sam mislio, i bio sam u pravu. Svako se češe tamo gde ga svrbi. Mene zanima Srbija, njega izborni proces. Ne želim da govorim o tome, nije mi čak ni tačka interesa. Evo kažu Ćuta je rekao da će da upadne, neće biti Šolca. Ja se nasmejem, on je mnogo bolji čovek nego što izgleda - rekao je Vučić.

Kaže i da smatra da je Rio Tinto pogrešio, i da je trebalo da saslušaju Kokanovića, da čuju šta su bile njegove potrebe.

- Ovo je mnogo veća priča, a ne priča pojedinaca. Ovo je priča o strateškim pitanjima za našu zemlju. Dođite ljudi na razgovor, a ne da stavljate barikade. Ja sam spreman u svakom trenutku da primim i gospodina Kokanovića, i svakoga od tih ljudi. Istrpeću i psovke. Ako hoćete da pričate, dođite na razgovor kad hoćete - naglasio je predsednik.

Istakao je i da kada pravite najobičniju fabriku, mora da se poseče neko drvo.

- To je tako mali prostor. To je 70 puta manje od Borskog rudnika. Pričali su da je površinski kop, pa će nam reke biti zagađenje. Kod nas je podzemni rudnik ljudi. Niko ne zna gde je Čukaru Peki, to je podzemni rudnik. Da ne vidite oznaku na mapi ne bi ni znali - kaže Vučić.

Prikazan je snimak sa televizije N1, čiji je reporter bio u Portugalu, gde počinje iskopavanje litijuma. Novinar te televizije je rekao da su u toj zemlji svi za kopanje litijuma.

Vučić kaže da je dosadan kao stenica, i da će tražiti nove investicije od najvažnijih svetskih firmi.

- Ne silazim sa grbače, pa prihvate da me se oslobode - rekao je on pričajući o razgovorima sa predstavnicima Mercedesa.

On kaže da su Englezi odlično organizovali Samit u Londonu.

- Što se tiče političkog dela, sve što sam rekao iskreno mislim. I Edi Rama slično misli, pričao sam sa njim. Sa 21 evropskim liderom sam pričao. U dva navrata sam pričao sa gruzijskim liderom, i očekujem da će pobediti na izborima uz sve pritiske. Očekujem da dođe u Srbiju na zimu. To su važne stvari koje nam se pružaju da razgovaramo sa liderima većih zemalja - rekao je predsednik.

Dodaje da su razgovori sa liderima bili dobri, ali skreće pažnju na sledeće:

- Kao da su svi došli da se hrabre zbog rata u Ukrajini. Za mene je bio čudan govor Zelenskog. Kažem čudan, to je bio neočekivano snažan napad na Orbana. I onda sam ja očekivao da to tako ide, pa da će Orban da dobije priliku da odgovori, ali to se nije desilo. Govorila je švajcarska predsednica, hvalila se rezultatima iz Birgenštoka. Smatrao sam da je normalno bilo da Orban dobije reč. A onda se javila Mete Fredriksen, koja je isto govorila snažno protiv Rusije - kaže Vučić.

On ističe da se Fredriksenova istakla snažnim govorom protiv Rusije, i da je rekla da Ukrajina mora da pobedi.

- Ja dve godine slušam da sam ruski agent, i da ćemo izvršiti invaziju. I niko nije rekao izvinite. Ja mislim da je potreban drugačiji pristup, ali vidim da to nikoga ne interesuje, znam koliko sam mali. Ja po njima ne predstavljam značajnu zemlju, pa odustajem da pričam o tome. A onda da ne pričam o idejama, da su velika opasnost Telegram i TikTok kanali. Pa hoće da ukidaju! Stanite bre malo sa to ukidanje, što kažu na jugu Srbije. To je pomalo inverzno i perverzno. Kod nas možete gledati i ukrajinske, i beloruske, i kineske, i ruske, i francuske i američke kanale. I mi smo diktatura - rekao je predsednik.

Dodaje da ne sme reći šta stvarno misli o takvim stvarima, da ne bi ugrozio interese naše zemlje.

- Da se mi malo primirimo. Dok slonovi gaze po travi, male gaze. Da se mi sklonimo u zavetrinu, pa da gledamo šta je na livadi ostalo od slonova. Samo da mi preživimo. Pričao sam i sa Makronom i Šolcom. Oni su pametni i obrazovani ljudi. Kako neki ljudi to vide, imam još veći strah, i još sam uvereniji da se bližimo još težoj situaciji u svetu. Tome nema kraja. Jedino mi je drago što vidim da i u Ukrajini i Rusiji ljudi sve više žele pregovore - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da se svi pozivaju na Čerčilove reči, i kaže da nisu svi oni Čerčil.

- A zaboravljaju kome je Čerčil ostavio istok Evrope u Jalti. Nemoj ti da budeš Čerčil ko Boga te molim, nagledao sam ih se poslednjih dana - dodaje on.

Kaže da su ga ranije stalno napadali zbog uvođenja sankcija Rusiji.

- Mi smo našu poziciju postavili dva dana posle početka rata, i dalje držimo istu poziciju. Je nemam šta loše da kažem o Ukrajini, oni nisu priznali Kosovo. Pa kada me napadaju zbog sastanaka sa Zelenskim, da kažem tim pametnjakovićima kakvog bi uticaja sada imalo kada bi Ukrajina priznala Kosovo. Ne znaju oni šta je država, nego gledaju kokice i navijaju po boji dresova - naglasio je predsednik.

Komentarišući izjavu Envera Hodžaja, da je Vučić odlično "odigrao" po pitanju rata u Ukrajini i litijuma, predsednik kaže da se ne slaže po mnogim stvarima sa njim, ali da je pametan čovek.

O sve češćim atentatima na političke lidere, Vučić je rekao da je Tramp samo čudom ostao živ.

- Kada kažemo slobodarski lideri, tu mislimo na anti-woke lidere. Mnogi bi bili obradovani da mene nema, ali ja nemam odnos prema tome. Ja nemam nikakvu bojazan. Nisu verovali kada sam 10 puta rekao, kada sam učio opozicione partnere svaki put sam im crtao šta treba da rade. Da jesu, danas bi vladali u pola Srbije - ističe on.

Kaže da iz ovih atentata možemo tri zaključka da izvučemo.

- Prvo je da su najagresivniji ti koji sve druge optužuju za agresiju. A to su pre svega različiti levičarski pokreti, lažno liberalni. Negde ih nazivaju antifa. Uvek su oni ti koji gaje tu mržnju. Ja sam jednom to rekao i 1995 ili 1996 godine. Zabezeknut sam bio napadima na ljude iz SPS, iako sam ja bio u Radikalima. To su uvek bile najagresivnije izjave, pa se prešlo na dela. I uvek su isti žrtve, i uvek su isti počinioci - naglasio je predsednik.

Dodaje da konzervativci nikada ne rade takve stvari.

- Pogledajte ko cepa srpske zastave u Novom Sadu. Sve levičarski ekstremisti. Drugi zaključak je da će se to ponavljati, i da će se uspostaviti kao nešto normalno i uobičajeno. Ne zaboravite da je Tramp opozicioni kandidat u najvećoj zemlji na svetu. Zamislite da idete da ubijete opozicionog kandidata. Ima veliku šansu da pobedi, ja mislim da će mu protivkandidat biti Kamala Haris. Mada ne znam koliko je to pametno - kaže on, i ističe da nema šanse da se kandiduje Mišel Obama.

Rekao je da je treća stvar otpor promenama u svetu, i da mnogi koriste sva sredstva da spreče sve promene.

- Razmišljao sam o nekim govorima koje sam čuo ovih dana. Sem tih budalesanja o Čerčilu, a svi su puni sebe, shvatio sam da moramo da sačuvamo svoju zemlju. Ovo ne ide u dobrom smeru, i kažem vam da ovo ne može dobro da završi. Tu nema ničeg racionalnog. Što se tiče moje bezbednosti to me ne zanima, to rade službe koje me čuvaju - kazao je predsednik.

O tome kako ga nazivaju na televiziji N1, on kaže da im je sigurno "mnogo dobra učinio da ga toliko mrze".

- Baš me briga o tome šta oni kažu, osim što je to izraz očaja i nemoći. Ja ćutim i ništa im ne kažem o tim uvredama. Izašao sam iz toga, ne mogu više ni da doprinesem stranci čiji sam član, u smislu borbe protiv političkih protivnika. Sada mi je splaslo interesovanje, ranije sam bio borben, a danas mi to ništa ne znači. Interesantno mi je to da oni na ovo sve kažu da njih neko targetira. Stvarno, svaka vam čast, mora da ste genije pa ste to smislili - rekao je on.

Autor: Dalibor Stankov