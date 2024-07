Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

U emisiji Hit tvit gostovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pravnik Milan Antonijević i politička analitičarka Biljana Šahrimanjanin Obradović.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit.

Takođe, gledaoci su mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog koji je dobio najveći broj glasova jeste predlog broj 1, Šolc i litijum.

Predlog broj 1 - Šolc i litijum

Vučić je rekao da postoji jedna stvar po kojoj uvek može da se vidi da li je nešto dobro ili nije za Srbiju. Kako kaže, dovoljno je da pogledate kako i na koji način su izveštavali mediji u regionu koji po poravilu imaju anti-srpski stav po svakom pitanju i kada vidite koliko su nezadovoljni tim dogovorom koji smo napravili, jasno je, kako dodaje, da smo uradili dobru stvar.

- U svim Šolakovim medijima i onim koji to nisu, možemo da vidimo da su svi napisali samo jedu stvar, a to je, Vučić se pitao i neprijatno stajao dok je Šolc bio u automobilu, i uhvatili su da sam rekao da me interesuje zašto sada ne kreću. Zamislite kakav gaf, strašan - rekao je Vučić.

Kako kaže, samo sam to pitao i samo su to preneli, bez toga šta je tema niti o čemu se radi.

- Onda su sutradan izveštavali kako su bile velike demonstracije u Beogradu. I to je bila jedina vest, o suštini i ekonomskim posledicama nije bilo ni reči. Po tome je bilo jasno koliko ih je to zabolelo i koliko im to smeta. U normalnom okruženju oni bi bili zadovoljni, ali njima ne pada to na pamet. Oni kažu da je Vučić preveslao Nemce, sve u svemu to vam mnogo bolje govori od bilo koje moje reči o onome što se dogodilo u petak - rekao je Vučić i dodao:

- Ja mislim da je to šansa generacije. Da je to velika prilika.

Kako kaže, pogledajte kako danas izgledaju Emirati, a kako neke druge zemlje. Dodaje da je zbog toga bitno kako se ljudi odnose prema nekim stvarima i kakve odluke donose. Ističe da je siguran da je ovo velika šansa za našu zemlju.

- Imali smo mnogo propuštenih prilika u prošlosti i nemam problem da to kažem, ja nemam nikakvu korist od toga. Ovde su stvari čiste, mi gubimo stanovništvo u Podrinju i u Bošnjačkim sredinama. Nama je potrebno da tamo vratimo ljude, da mogu da opstanu i ostanu, a uticaj na BDP je neverovatan i o tome ćemo govoriti i sutra - rekao je Vučić.

Dodao je da će sutra otvoriti probnu proizvodnju Fiat Grande Pande i da za dva meseca treba da krene serijska proizvodnja.

- Vidim da ljudi to sve bolje i sve izraženije razumeju - rekao je predsednik.

O sankcijama Rusiji

Vučić je, govoreći o sankcijama Rusiji, rekao da su oni u Evropi zabrinuti, ne zbog onoga što Srbija radi ili ne, već, kako dodaje, brine ih to što nisu sigurni da li Vučić veruje u evropsku budućnost.

- Oni više nisu sigurni da li ja u to verujem. Ja smatram da je važno da Srbija obavlja svoje reformske zadatke na evropskom putu, ali sam predsednik nezavisne i suverene zemlje koja ima svoje interese. Ako je moje viđenje realne situacije u Ukrajini drugačije od njihovog, to ne znači da smo neprijatelji - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da Putin vodi računa o poziciji Srbije, dodaje da on ne želi da traži neku vrstu razgovora, da ne bi ugrozio nas i mene i da ne razume pod kakvim bi pritiskom bili.

- Zelenski je tri puta više pri sebi nego mnogi drugi sa kojima sam tamo razgovarao i koje sam slušao. Odgovorniji je nego mnogi drugi. Lako je kada neko drugi gine u vaše ime, a ukrajinsci ginu svaki dan, kao i Rusi - rekao je Vučić.

Kako kaže, i dalje smatra da je Srbija donela ispravnu odluku po pitanju sankcija Rusiji.

Šahrimanjanin Obradović je rekla da je bila jedna od prvih koja je govorila da je za litijum, jer je svesna, kako kaže, da to može da donese napredak Srbiji.

- Nije samo da ćemo da eksploatišemo litijum, već treba da imamo i proizvode od toga. Vidi se da dezinformacijama pokušava da se podriva ovaj projekat. Svako ko misli da je projekat Jadar i sve oko litijuma pogrešno, smatram da nisu odgovorni političari. U suprotnom hteli bi da njihovom narodu bude bolje - rekla je Šahrimanjanin Obradović.

Kako kaže, po njima razvoja šansa za Srbiju ne treba ni da postoji, iz njima poznatih razloga. Dodaje da ne može da razume da nekome niije u interesu da njegova zemlja nema dobru budućnost.

- Možemo da zaključimo da se vodi jedan hibridni rat oko nas - rekla je ona.

Vučić je rekao da će se voditi ratovi, mnogo novca je u igri, neke zemlje će postati mnogo uspešnije, neke će da zaostaju. Dodaje da će biti velika muka.

- Nisam siguran za 2030. Nisam siguran kako će to sve da se odvija, ali je važno da radimo sve dobre stvari za naše građane i da budemo na evropskom putu - rekao je Vučić.

Antonijević je rekao da je ovo jedan memorandum o strateškom partnerstvu, dodaje da svako ko gleda interese u tome treba da vidi da će biti i ekonomski napredak, ali ističe da njega zanimaju i drugi segmenti i dokumenti.

- Zanimaju me dokumenti oko vladavine prava, i zaštita životne sredine. Da se vodi balans o tome. Postoji opravdana bojazan i oko nekih incidenata, rudnici nam ne izgledaju baš idealno u ovom trenutku, tu uvek treba ulagati. Smatram da je ovo mnogo šira i suštinska tema gde mora da se napravi saglasnost oko polaznik osnova - rekao je Antonijević.

Kako kaže, treba da se pokaže koja je snaga institucija i da one mogu da garantuju da će da se projekti približe našim zakonima i da se sve te stvari u javnosti razumeju i da moramo da se pitamo ko će da nam garantuje, ko će da posmatra i donosi odluke o tome šta se poštuje ili ne u tim rudnicima.

- Mi smo tek sada posle izbora ušli u to da možemo to da pojašnjavamo, tek od nedavno imamo studiju o uticaju na životnu sredinu, što je dobro kako bi ljudi mogli da barataju činjenicama - rekao je Antonijević i dodao da su to neki od preduslova za dijalog.

Ističe da treba shvatiti zabrinutost građana. Dodaje da ljudi imaju opravdanu bojazan i da o tome treba govoriti.

Vučić je rekao da bi želeo da ukaže na nekoliko stvari. Dodaje da bi stanje u našim rudnicima moglo da bude bolje. Kako kaže, posebno bi bilo dobro da je bolje u Resavici, gde je veoma teška situacija.

- Na moje insistiranje nisu ugašeni, jer pripadaju ljudima koji ne bi mogli da prežive i da rade ako bi to ugasili. Što se tiče Bora, Majdanpeka, tamo je situacija mnogo bolja zahvaljujući investicijama koji je kineska kompanija dovela. Plate su povećane, a uticaj na životnu sredinu je drastično smanjen - rekao je Vučić i dodao da stanje tamo nije ni za porediti sa onim kako je bilo nekada pod nekim drugim ljudima.

Kako kaže, uspeli smo da sačuvamo i Železaru i da imamo 5000 zaposlenih. Čak i tu, kako dodaje, poboljšalo se sa očuvanjem životne sredine.

- Nama će biti potrebno još 5 godina da zavšrimo u Velikom selu prečistače i prva faza je oko 5 stotina miliona i rade Kinezi, biće milijarde ulaganja kako bi Sava i Dunav bili čisti kao što je na primer Dunav u Beču - rekao je Vučić.

Kako kaže, sve vreme može da se vidi, kada se postavlja konkretno pitanje, da se ne dobija konkretan odgovor. Dodaje da imamo svoje uslove o vladavini prava, koji se tiču našeg evropskog puta.

- Ugovor će biti komercijalni, kao što će biti i ugovor o investiranju u fabriku katoda. Ne mogu nikada ništa da sagledaju ni racionalni, niti prirodno, već samo za raspravu. Za ovo nam je bilo potrebno da brinemo o interesu Srbije. Naravno da su važne institucije i vladavina prava, samo nema nikakve veze sa ovim - rekao je Vučić.

Kako kaže, rekli bi nam da smo dobrodošli u EU sada bi uveli sankcije Rusiji ili priznali nezavisno Kosovo.

- Ja znam da će i jedni i drugi da negoduju i imao sam puno ne lakih razgovora, jer vidim kako se pojačava kampanja da Srbija uvede sankcije Rusiji - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da sve poštuje, ali da želi da imamo svoju, srpsku politiku.

- Ja volim da imamo državu, koja samostalno i nezavisno donosi svoje odluke. Volim svoju Srbiju i mislim da je nama put odlična, da treba da budemo na evropskom putu, ali i da lepo sarađujemo i sa Kinom i Rusima i svoma drugima - rekao je Vučić i rekao da se nada da će tako ostati i da na dalje.

Vučić je rekao da insistira da čuje obe strane, ali da ne staje ni na jednu.

- Bio sam u Dalasu 10, 11 puta i gledam kako se sve to u svetu menja. Kako je Kina krenula da gazi sve, Si Đin Ping je pozvao u Dalas i govorio je o tržišnoj privredi, da bi Evropa naredne godine sve obustavila, jer su ih pobedili u tržišnoj privredi - rekao je Vučić.

Upitao je zašto je ruski Kanal 1 mnogo gori od CNN-a?

Vučić je rekao da ne misli da svo zlo dolazi sa jedne strane, dodaje da nije blesav da ne zna kako polako sa NATO-a se ruski interesi šire i protiv EU, koje posmatraju kao vojni blok koji polako izjednačavaju sa NATO-om.

- Pročitao sam ja mnogo neistina u ruskim medijima, ali sam pročitao i bezbroj laži u pro zapadnim medijima u ovoj zemlji. U odnosu Srbije i Rusije, kako smo mi bedni i mali provodioci njihovih interesa na Balkanu, bolje da i ne govorim - rekao je Vučić.

Kako kaže, nikada nije pročitao toliko laži o nama i rukovodstvu naše zemlje nego u regionalnim medijima. Dodaje da to ne može da se meri ni sa čijom propagandom i lažima.

- Doterali su dotle, sa svim tim lažima, da više ne smemo da govorimo ni o Drugom svetskom ratu, jer će doći do toga da smo mi bili ti koji su napadali i išli da se biju. Postaju toliko perverzno inverzni da nemam reči. A o tome kada kažete Rusi pobeđuju ili ovi drugi pobeđuju, evo pitam ko pobeđuje i kada će da pobede? - rekao je Vučić.

Kako kaže, ne navija ni za koga, dodaje da navija za mir i primirje. Ističe da je svima rekao da treba da potpišu mir pa da pregovaraju sto godina. Dodaje da Rusi mogu da pričaju kako je sve sjajno ali nije ni blizu toga, pa je i njihov interes da se to potpiše.

- Idemo u katastrofu jer do toga neće doći. Svaki pametan čovek može da vidi da klizimo u katastrofu. Možemo da se trudimo da čuvamo Srbiju što je više moguće - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da klizimo kao kontinent i svet u katastrofu i dodaje da misli da ne postoji ništa što u ovom trenutku to može da zaustavi.

- Sve je priprema za rat. Pogledajte kako se sastavljaju ratne vlade, pa i Evropska komisija. U Rusiji neće da razgovaraju ni sa kim iz EU, jer je celu doživljavaju kao neprijatelja - rekao je predsednik Srbije.

Predlog broj 2 - Atentat

Vučić je, komentarišući odustajanje Bajdena iz predsedničke trke, rekao da je i sam najavio da će to da se dogodi. Dodaje da smatra da je predsednički kandidat Tramp i dalje favorit, ali da može biti neizvesno, kao i da je mudra odluka u štabu demokrata.

- Kamala Haris će biti kandidat za predsednicu, ali se u kampanju uključuje Mišel Obama, što je odličan potez. To je deo dila koji je napravljen i obaveštavam vas zato što to znam i videćete njenu veliku ulogu u ovoj kampanji i to će je napraviti izuzetno interesantnom - rekao je Vučić.

Kako kaže, gledaćemo sve sa pažnjom i pokušaćemo da imamo dobre odnose sa obe strane.

- Pokušaj atentata je zastrašujuć i ne smem ni da govorim kako bi pisali da se to negde drugo dogodilo - rekao je Vučić.

Dodaje da je SAD suviše ozbiljna zemlja, dovodi se u pitanje samo kako se koje zemljue ocenjuju da li su demokratske ili nisu. Kako kaže, ljudi u Srbiji moraju da razumeju da mi moramo da uradimo sve što možemo da imamo dobre odnose sa SAD, kao i sa Rusijom.

- To je politika koju imamo i koja nas je dovela do ovih rezultata. Već 12 godina nam govore da nećemo moći na dve stolice, ali ja uporno govorim da mi sedimo samo na srpskoj stolici i za sada nam je to uspevalo, a da li ćemo morati da je menjamo, to ćemo da vidimo - rekao je Vučić.

Antonijević je rekao da je sam napad izveo neko ko je imao 20 godina i da je to neko ko bi ove godine prvi put glasao u SAD. Dodaje da to pokazuje kakvo je stanje tamo i da to nije dobro ni na koji način.

- Ne treba sada tu nešto navijati, treba imati poverenja u institucije i izborni proces i vladavinu prava. To su sve stvari koje se dešavaju, i da i to pokazuje zašto je to jedan od uzora kojima i naša zemlja treba da ide - rekao je Antonijević.

Šahrimanjanin Obradović, osudila je svaki vid atentata, dodaje da sloboda govora nije reka bez obala. Dodaje da je svet zauzeo jedan strateški kurs, i da je interes da se pomaže Ukrajini, kao i da smatra da će Tramp ako postane predsednik isto nastaviti da pomaže Ukrajini.

- Ne smatram da će se sesti za pregovarački sto, već će želeti da uđe u istoriju kao predsednik koji je sprečio jedan od najvećih ratova u istoriji Evrope. On je bio u pravu kada je govorio da do ovog rata može dođi - rekla je Šahrimanjanin Obradović.

Vučić je rekao da su uvek najagresivniji oni koji bi da govore o agresiji drugih. Dodaje da mi moramo da gledamo kako da u ovom svetu odbranimo svoje interese i sačuvamo svoju zemlju, kao i da to neće biti ni malo jednostavno.

- U Ukrajini se stvari dodatno komplikuju, i kako god okrenete i dalje će se samo komplikovati. Kina će imati najveći rast od velikiih zemalja. Tramp ne mislim da ima plan da pobedi Rusiju, smatram da će da gleda kako da zaštiti SAD što je moguće više, jer će Kina uskoro ako se ovako nastavi, dostići Ameriku - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da smatra da će biti najsrećniji na svetu da kaže da je pogrešio u proceni, ali da se plaši da ipak neće. Dodaje da sledi zima i da će biti jako teška u Ukrajini, što će se odraziti na ceo evropski sistem, kao i za nas.

Ističe da je veteran, dodaje da ovo večeras smatra razgovorom sa ljudima koji drugačije misle.

Vučić je rekao da se rukovodi isključivo potrebama Srbije i svojom politikom. Dodaje da nikada nije dobio precizan odgovor zašto su Rusi napustili Kosovo i Metohiju. Ističe da su tamo dočekani kao oslobodioci, a onda su otišli.

- I šta god da kažu da su objašnjenja, nikada nisam dovoljno razumeo šta je stvarno bio razlog. Uvek ima nešto više što je tu dogovorano. Je li to razlog da im uvedemo sankcije, mislim da nije. Takođe smatra da ne treba da imamo loše odnose sa Ukrajinom. Imam pitanje, šta će nam država ako ni za šta ne možemo da imamo svoju odluku - rekao je Vučić.

Istakao je da smatra da je ovo ono što građani Srbije podržavaju, ali da je još važnije što je to korisno za našu zemlju.

Dodao je da, voleli to neki ili ne, da su nama pomogli Kina i Rusija i po pitanju genocida u Srebrenici.

Vučić je rekao da Srbija nikoga ne ucenjuje, da samo želi da se razvija. Dodaje da je litijum prilika za sve, za ceo region.

- Najlakše je skloniti se od svakog teškog pitanja, za 5 ili 6 godina, budžet grada Loznice, biće 5 ili 6 puta veći budžet. Oni ne bi znali šta da rade sa tim novcem. Ovo će biti mnogo manji zagađivač nego viskoza i biće na mnogo manjoj teritoriji - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su tek sada uspeli da izgrade taj kraj, da se ljudima podigne standard, da ljudi imaju budućnost. Kako ističe, pričamo o ozbiljnom novcu i napretku Srbije. Kako kaže, pogledajte medije u regionu, i biće vam jasno i sve ćete razumeti.

Vučić je upitao zašto se u ovoj zemlji uvek pravi cirkus oko svega. Dodaje da neki znaju da nikada ne mogu da skupe novac ni za šta. Možda, dodaje, neki i daju pare, ali te pare nikada ne odu tamo gde je namenjeno.

- Najlakše je svakoga samo kritikovati, ali dajte da neko nešto uradi - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je pred nama teška jesen, počeli smo da radimo na tome da se povećanja nastave, a da ostane novca i u budžetu. Dodaje da će penzioneri i prosfetari biti zadovoljni sigurno.

Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Grupe, pridružio se gostima i voditeljki Verici Bradić kako bi saopštio da je gledanost večerašnje emisije bila izuzetna i dodao da su svi koji su se javili večeras bili apsolutno prvi koji su se javili iz opšte populacije. Dodaje da su večeras baš prvi koji su se javili.

- Toliko sam srećan zbog toga što su svi komentari bili na našoj zajedničkoj strani. Večeras sam video da smo svi na srpskoj strani i da nismo tri karte za Holivud - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da svi treba da damo mandat onome koga smo izabrali, dodaje da je siguran da su srpski interesi sigurni.

Vučić je rekao da će svakome ko kupuje električni automobil dobija od države 5 hiljada evra.

- Svaki kupac će to da dobije - rekao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras