UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS - Vučić u Kragujevcu: Danas je veliki dan za našu zemlju! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti povodom inauguracije novih proizvodnih linija za buduću proizvodnju električnih vozila u modernizovanoj fabrici "Stelantis" u Kragujevcu.

17.04 - Obraćanje Vučića

Vučić je rekao da je danas veliki dan za Srbiju, dodao je da želi da pročita jedan lep i sadržajan govor, ali da ga je Karlos Tavareš naterao da kaže šta oseća i u vezi sa ovom fabrikom i u vezi sa zemljom.

- Ovo što sam čuo od njih je bilo nešto najbolje što sam u prethodnim godinama od bilo koga mogao da čujem. Više je govorilo o budućnosti nego što mnogi političari govore na svim meridijanima. Oni su pokazali strast i želju da se bore, za svoj uspeh i svoje kompanije. Razumevajući da i sebe moraju da menjaju kako bi u tome uspeli - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbiju su najbolji primer, jer oni žele da vide promene, ali ako može da sebe ne menjamo nikada.

- Zato sam srećan što ovde vidim kako smo svi zajedno uspeli - rekao je Vučić.

Kako kaže, hoćemo i dete i unuče i praunuče 'grande fijata'.

- Od ulaska na kapiju danas kod svih ljudi sam video osmeh, zato što znaju da imaju siguran posao - rekao je Vučić.

16.54 - Karlos Tavareš: Osećamo se kao kod kuće u Srbiji

Obraćanje Karlosa Tavareša, glavnog izvršnog direktora "Stelantisa":

- Osećamo se kao kod kuće u Srbiji. Znamo da imamo vašu podršku i znamo da nam je obaveza da napišemo još jedno poglavlje 'fijata' u vašoj zemlji. Ovo je topla zemlja, za nas je izvršenje plana - suština - rekao je Tavareš.

- Prošli smo kroz težak period, ali smo bili jedno uz drugo. Svi smo nastavili da radimo zajedno i rekli smo pre dve godine da ćemo izgraditi nešto. Danas to proslavljamo - rekao je Tavareš i dodao:

- 'Stelantis' je uradio ono što je rekao da će uraditi. Došli smo do prekretnice - početka proizvodnje 'grande pande'.

- U Kontroli kvaliteta u 'Stelantisu' su nemilosredni, i u pravu su što su takvi, zbog potrošača. Pred nama je brutalan izazov, zbog kinesku ofanzivu na evropsko tržište. Mi u 'Stelantisu' smo spremni za borbu - rekao je Tavareš.

16.51 - Silvija Verneti: Prekretnica u našoj saradnji

Silvija Verneti, generalna direktorka FCA Srbija, obratila se prisutnima:

- Imamo privilegiju da zajedno možemo da obeležimo ovu prekretnicu u našoj saradnji. U Srbiji smo 16 godina - rekla je Verneti.

16.50 - Počinje svečanost

16.05 - Susret sa Karlosom Tavarešom

- Čak sam i ja imao dovoljno mesta unutra - našalio se Vučić i dodao:

- Snovi su postali stvarnost, hvala vam na posvećenom radu. Ne mogu da vam objasnim koliko smo srećni. Veliki je dan za Srbiju i Šumadiju. Ovo će biti velika stvar za naš BDP.

- Osećam da če ovo biti sjajan i uspešan model - rekao je Vučić.

16.01 - Vučiću predstavljen "fijat grande panda"

Vučić je po dolasku razgovarao sa predstavnicima Stelantisa koji su mu predstavili model novog vozila "fijat grande panda" i kojim se odvezao do upravne zgrade.

Predsednik je pitao da li je startan i snažan i dobio potvrdan odgovor.

- Koliko može da ide? - pitao je Vučić, na šta su mu rekli - 150.

Pre ceremonije, predsednik Vučić je obišao radove na izgradnji severne obilaznice oko Kragujevca, koja treba da spoji Kra­gu­je­vac s Mo­rav­skim ko­ri­do­rom i auto-pu­tem "Mi­loš Ve­li­ki".

Predsednik Vučić je juče izjavio je da će danas u Kragujevcu "Stelantis" pokrenuti probnu proizvodnju novog električnog modela "fijat grande pande", kao i da će za dva meseca krenuti i serijska proizvodnja.

"To je veliki dan. Karlos Tavareš (izvršni direktor Stelantisa) je jedan od trojice najmoćnijih evropskih direktora, menadžera, CEO-a. Dolazi u Srbiju, otvoramo probnu proizvodnju 'fijat grande pande' i onda za dva meseca to kreće u serijsku proizvodnju", rekao je Vučić.

Naglasio je da su to ogromne stvari za Srbiju, jer će i na osnovu toga biti povećane plate i penzije.

"Stelantis je formiran 2021. godine, mi u tom trenutku imamo koronu. Oni moraju da idu na racionalizaciju troškova. Dve, dve i po godine je trajala naša borba. Hvala Tavarešu koji je želeo da nas sasluša i to da omogući. Sve drugo što napravimo, ovde nam je 0,5 posto. Eto koliko je to važno za Srbiju, za Kragujevac. To su stvari u kojima hoću da se takmičimo", rekao je Vučić danas tokom obilaska radova na obilaznici.

Autor: Aleksandra Aras