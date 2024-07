Vulin: Đilas je na slobodi zbog zastarelosti krivičnih dela

Nije gospodin Đilas na slobodi kao Haradinaj zato što nedostaju dokazi, on je na slobodi jer su krivična dela zastarela. Kada sam došao na mesto ministra unutrašnjih poslova posvetio sam se i mostu i slučnim mahinacijama, na žalost dela su zastarela a zašto je to tako treba pitati one koji su bili pre mene, rekao je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin u Narosnoj skupštini RS odgovarajući na napade i laži opozicionog poslanika Dragana Đilasa.

"Da vam je prijatelj taj ko vam je pisao govor savetovao bi vas da ne pominjete reč korupcija ni slučajno, zato što će vas svako podsetiti na vaše vreme i na Vericu Barać i to da vas je ona označila kao jednog od glavnih nosilaca korupcije, kao nekog ko kontroliše medije, kao nekog ko je u sukobu interesa, kao nekog ko se enormno obogatio. Da je bilo ko ovde iz ove skupštinske većine izašao pred medije i rekao da je za vreme dok je bio gradonačelnik i ministar zaradio preko 600 miliona evra zato što imam inženjerski mozak vi biste ga razapeli, ovde bi stajali demonstranti koji se ne bi pomerili dok ne padne Gazela. A vi ne da ste to rekli nego to mislite i to ste uradili", rekao je potpredsednik Vulin.

Poručivši Đilasu da je on simbol korupcije Vulin je dodao da i da su sve njegovi koalicioni partneri borili da ga skinu sa liste jer su znali da će sa njim njihova lista imati još lošiji rezultat. "Da li treba da vas podsećam na sastanke opozicije gde pre sastanaka govorite jedni drugima - samo da ga sklonimo. Da je iskreni borac protiv Vučića, tako su govorili o vama, on bi se pomerio da nam dopusti da pobedimo. Pa i vi ste govorili da znate koliko ste nepopularni. A zašto ste nepopularni? Pa zato što je Srbija živela u vaše vreme i odlično zna kako je vaš inženjerski mozak napravio 600 miliona evra i to u vreme dok ste bili efektivna i izvršna vlast".

Istakao je da je Đilas uvredjen i ljut što neko sme da mu kaže istinu u lice. "Nije navikao zato što svi njegovi saradnici koji su ostali sa njim su neprekidno na plati kod njega i njegovih firmi. Ovde nema funkcionera koji su tu iz ideje nego su isključivo i jedino tu zato što primaju platu od pomenutog gospodina", dodao je Vulin.

Podsetio je Đilasa na njegova pisma, "ljubavna pisma ostavljene žene koja piše Hilu, Nemcima i kome stigne" u kojima uvek pita - zašto nam više ne pomognete i upitao ga "da li vi stvarno mislite da će u ovoj zemlji stranci odlučiti ko će biti na vlasti, da je u ovoj zemlji najvažnije u kakvim ste odnosima sa strancima. Ne ljutite se vi na strance što oni traže litijum, vi se ljutite što vas ne zovu, što nisu došli na vreme. Da li treba da vas podsetim na vašu medijsku kampanju kako je jadarit najvažnija stvar na svetu, supermen, čudo, ništa bolje i vrednije nije moglo da nam se desi od jadarita. Da vas stranci dovedu na vlast ne da biste kopali jadarit, noktima biste ga kopali, samo ako vam dozvole, samo ako bi bilo prilike da oni odlučuju. Ali kako je vaš saveznik Juratović kaže - na žalost u Srbiji o vlasti odlučuju gradjani. E pa pošto na žalost odlučuju gradjani zato vam to i neće dati", rekao je Vulin.

Potpredsednik srpske Vlade je rekao da zna da Đilasa inicijativa Svesrpskog sabora ne zanima ni malo, ne može da se unovči i podsetio ga je da se za vreme njihove vlasti Republika Srpska odricala i bila podržana da se odriče svojih ovlašćenja i da je ne bi bilo da su još malo ostali na vlasti kao i da je Kosovo proglasilo nezavisnost bez ikakve reakcije tadašnje vlasti.

"Udar na Republiku Srpsku nije samo zbog srpskog faktora, dobrim delom je i zbog rudnog blaga koje poseduje Republika Srpska, zbog šume, zbog vode, i zato pokušavaju da otmu imovinu Srpskoj. Nikad reč niste rekli o tome nego pišete pisma strancima kako da vam više pomognu da dodjete na vlast", rekao je Vulin.

Na kraju obraćanja je naglasio da mu je Đilas jako simpatičan i da mu sve oprašta je "Vi ste uništili Demokratsku stranku. Ja ne mogu da vam se zahvalim dovoljno, vi ste u jednom trenutku Demokratsku stranku izbacili iz parlamenta, hvala vam za to."

Autor: Aleksandra Aras