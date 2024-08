'NANETI TAKVE UDARCE, DA SRBI NESTANU' Evo šta je Tuđman rekao pred 'Oluju' - Hrvatska televizija objavila CEO PLAN!

Hrvatska televizija svojevremeno je objavila snimke sa sastanka vojnog i političkog vrha Hrvatske pred Oluju u kojima se planira progon Srba.

Transkripti razgovora Tuđmana, njegovih saradnika i generala ukazuju na postojanje plana za progon Srba tokom akcije "Oluja".

Reč je o najvažnijim delovima ključnog sastanka vrha Hrvatske održanog 31. jula 1995. na Brionima, uoči akcije Oluja. Neki od objavljenih delova bili su osnov haških optužnica protiv hrvatskih generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača i uzimaju se kao dokaz za tezu o zločinačkom poduhvatu zarad progona srpskog stanovništva.

Iako hrvatske vlasti ni 29 godina od akcije "Oluja", ne priznaju da je u toku te akcije bilo planskog progona civila, transkripti razgovora, bivšeg hrvatskog predsednika Franje Tuđmana sa tadašnjim vojnim vrhom, pokazuju suprotno. Iz tih transkripata može se jasno videti, da namera tadašnjeg hrvatskog vrha nije bilo, samo, osvajanje tzv SAO Krajine.

"Rešiti, na koji način rešiti? To je tema današnje rasprave. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, odnosno da ono što nećemo odmah zahvatiti, da može da kapitulira u nekoliko dana", rekao je tada predsednik Hrvatske Franjo Tuđman, preneo je pre nekoliko godina B92.

To je rečenica koju je haško tužilaštvo svojevremeno uzelo za dokaz o postojanju namere da se izvrši etničko čišćenje, dok novinar HTV-a tumači da je to zato što tužilaštvo u optužnici citira Tuđmana samo do dela da "Srbi praktično nestanu". Međutim, HTV je i tada doneo svojevrsno "tumačenje" Tuđmanove izjave. Oni tvrde da se iz nastavka rečenice "vidi" da je tu reč o srpskim vojnima snagama, a ne srpskom stanovništvu.

"Prema tome, nije nam glavna zadaća Bihać, nego je nanošenje na nekoliko pravaca takvih udara da se srpske snage više ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati", rekao je zatim Tuđman.

"Prema tome, treba predvidjeti i neke snage koje će izravno djelovati prema Kninu, a osobito... Gospodo, prisjetite se koliko je hrvatskih mjesta i gradova razoreno, u Kninu još nije danas tako…", nastavlja Tuđman.

Na to je odgovorio Gotovina: "Predsedniče, u ovom trenutku mi kompletno s našom tehnikom kontroliramo Knin. Nije uopće to... ako je zapoved udar na Knin, mi ga za nekoliko sati rušimo kompletno".

Zatim se raspravlja o taktici i Tuđman govori o načinu odlaska ljudi iz te oblasti.

"S tim što sam rekao, i ovo što smo kazali, da im ovdje treba dati izlaz, da mogu... jer to je važno da i ti civili pođu, pa će onda i vojska i tako da kad kolone pođu, to djeluje psihološki jedni na druge", rekao je Tuđman.

Tuđman je generalima rekao, kako prenosi novinar HTV-a, da Hrvatska za akciju ima podršku Nemačke i NATO-a.

Tuđman: Imamo i naklonost SAD, ali do određene granice, ako ćete, gospodo, izvršiti na profesionalan način, kao što ste izvršili u Zapadnoj Slavoniji, u roku od nekoliko dana, to znači, molim, tri-četiri dana, maksimum osam dana.

Ministar odbrane Gojko Šušak: Gotovina, Markač, vremenski koliko do vašeg spajanja?

Gotovina: Poslije mene je potrebno četiri dana sa dvije strane.

Markač: Osam do devet dana sve skupa, ako general Gotovina ima četiri dana rada. Znači, da se spusti, da napravi tu operaciju, mi smo predvidjeli četiri dana da bismo došli ispred Gračaca.

Tuđman: Čekaj, to nije osam dana, nego treba istovremeno poći, to znači za četiri dana.

Pojedini delovi razgovora koje je prenela Hrvatska televizija odnose se na taktiku kako putem medijskih igara pospešiti odlazak srpskih civila, što je haško tužilaštvo uzimalo kao dokaz za planirano entičko čišćenje u akciji Oluja.

Tuđman: Jedan letak ovako, znači: opće rasulo, pobeda hrvatske vojske uz podršku svijeta itd. "Srbi, vi se već povlačite preko" itd, "a mi vas pozivamo da se ne trebate povlačiti, mi vam jamčimo"... Znači, na taj način im dati put, a jamčiti tobože građanska prava (osmeh) itd.

Gojko Šušak: Ići s letkom, ali ga baciti među njih. Sam njegov osjećaj da si ti uspio biti nad njime, baciti mu ga, to je nešto izazvalo.

Tuđman: Slažem se, to isto dokazuje našu snagu. Dobro, ići ćemo s time.

Snimke je nabavio novinar HTV-a Josip Šarić, a Državno tužilaštvo Hrvatske ranije je potvrdilo da su snimci autentični. Kako navodi novinar HTV-a, sastanak 31. jula trajao je 110 minuta, završio se u 12.40, a četiri dana kasnije počinje operacija Oluja.

Transkripte je Haškom sudu na zahtev njegovog tuzilaštva predao tadašnji predsednik Hrvatske Stjepan Mesić jer su dokumenta čuvana u arhivi predsedničke kancelarije. Hrvatska javnost uglavnom nije verovala u ranije objavljene pisane zapise sa brionskog sastanka. Tada su mogli da čuju autentične glasove predstavnika hrvatske vlasti, koji dogovaraju akciju Oluja. U udarnom terminu HTV je emitovao delove 110 minuta dugog razgovora bivšeg hrvatskog predsednik Franje Tuđmana sa svojim generalima.

Iste večeri, Hrvatska televizija u emisiji Otvoreno emitovala je još 18 minuta tajnih razgovora. U studiju se vodila žučna rasprava o autentičnosti snimka.

Miroslav Tuđman, sin pokojnog hrvatskog predsednika, osporavao je autentičnost snimka, a novinarka Slobodne Dalmacije Jasna Babić tvrdila je da u akciji Oluja treba da se utvrdi pojedinačna odgovornost.

Jasna Babić: Mi možemo negirati što god hoćemo, dočekaće nas stvarnost iz ćoška, lupit' nas tako u glavu, nećemo ništa napravititi. Ja sam nekoliko dana nakon Oluje išla ka Kninu, mene je bilo sram što sam Hrvat. To je gorilo sa obe strane ceste. To je bilo... Mene je bilo sram.

Miroslav Tuđman, sin Franje Tuđmana: Koja je to pravda da se sudi samo jednima, da ima dvostruko više optuženih Hrvata...

Jasna Babić: Ali, to nije tačno, profesore, otvorite Internet, pa ćete videti koliko je predmeta gde su Srbi optuženi...

Proterano 250.000 i ubijeno više od 1.700 Srba iz Hrvatske

Za srpske žrtve nema pravde ni skoro tri decenije od zločinačke akcije "Oluja"! U nedelju, 4. avgusta, navršava se 29 godina otkako je počela ova krvava hrvatska vojno-policijska operacija, čija se godišnjica u Srbiji obeležava kao Dan sećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti. Ova ofanziva hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na područjima Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije dovela je do egzodusa čak oko 250.000 Srba iz Hrvatske, ubistva oko 1.700 i nestanka više od 700 lica. No, do danas niko nije odgovarao za ovaj stravičan zločin.

