Dan sećanja na žrtve u Oluji - na stadionu Lagator u Loznici 30.000 ljudi! Vučić: Neće više biti pogroma, ni progona, ni traktora! Garantujem vam da se to nigde više srpskom narodu neće desiti

Dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja" obležen je na stadionu "Lagator" u Loznici. Obeležavanju je prisustvovao kompletan državni vrh, predvođen predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.

Obeležavanju je prisustvovalo 30.000 ljudi.

- Deset godina je kako obeležavamo na svečan način ovaj zločin, najveće etničko čišćenje u Evropi od Drugog svetskog rata. Okupljamo se da obeležimo veliku srpsku tragediju, veliku nesreću. I 10 godina to radimo bez izuzetka, iako uvek imate "važnije stvari"

Kako je rekao, početak avgusta su naši dani tuge zbog uzgubljenih života, ali i dani ponosa.

Mi nikada ipak nismo imali važniju stvar od ovoga. Dani sećanja i tuge zbog izgubljene dece, ali i dani ponosa. Oni koji nas napadaju, koji se raduju svojoj velikoj pobedi nikada neće moći da razumeju da nije pobeda kada akciju vodite na tenku, a na njemu američki ambasador Piter Galbrajt, a suočavate se sa ženama, decom i starcima na traktorima. Oni kažu opet ćete na traktore, a ne razumeju da je traktor imenica mučenika, divnih i poštenih ljudi koji su morali da napuste svoja ognjišta. Niste baš tako hrabri, pomagali su vam ovi moćniji

Dodao je da su pokušali da nas unize usvajanjem rezolucije kojom bi nas proglasili za genocidan narod.

- Govorili su ne, ne, ne, to je zbog individualnih zločina. Ne! Hteli su da nam stave žig genocidnog naroda. Ja znam kako je bilo pre 12 godina, političari nisu hteli ni da kažu ništa da se ne bi zamerili nekome. A mi smo se u UN pred celim svetom suprotstavili najmoćnijim silama sveta! I rekli Dosta je bilo! Dosta je bilo pritisaka na mali slobodarski narod! I pokazali smo kako jedna mala zemlja može da ih pobedi - istakao je Vučić.

Mi nećemo nikome da služimo, služimo samo svom narodu i svojoj zemlji, i to se nikada neće promeniti, rekao je predsednik na šta je pozdravljen aplauzom.

Kako je naglasio, nastavićemo da gradimo našu zemlju.

- Srbija će nastaviti da je menja još više i brže - dodao je Vučić i zahvalio Krajišnicima što su uvek bili uz svoju Srbiju.

Danas živimo neke druge vrednosti, iskrivljene i nakaradne. Hoće da nas nauče da je "woke" pokret budućnost, da kada budu trčali na Olimpijadi oni drugi mogu da voze i motor. Da u boksu muškarac može da tuče ženu. Mi nismo za te vrednosti! Poštujemo vas, ali hoćemo da imamo svoju zemlju i svoje vrednosti

Vučić je rekao da moramo menjati sebe, da više učimo i radimo, kako bismo nastavili da pobeđujemo.

- Kao što je Mile rekao, svaki put kada je Srbija rasla, oni su nas napadali. I ne moram ja da vam kažem, otvorite njihove medije, sve što oni napadnu, to je dobro za Srbiju. Videli ste danas i juče, nabavljaju Hrvati od Amerikanaca HIMARS-e. Zamislite da smo mi nešto slično nabavili. Rekli bi da se Srbija sprema za rat i sukobe. A ja da pitam zašto su nabavili HIMARS-e. Austrija i Srbija su dve neutralne zemlje. Sigurno nisu zbog Austrije - rekao je predsednik.

Istakao je da ćemo i mi nabaviti nove sisteme naoružanja, i još jednom je zapitao zbog koga su nabavili to oružje.

Posle intoniranja himni, počeo je program na kom je iznet istorijat i hronološki opisani događaji koji su prethodili pogromu Srba.Minutom ćutanja odata je pošta svim stradalim.

Prilikom izlaska na binu Vučić je dočekan ovacijama prisutnih, a potom je pozdravio sve zvanice i narod koji se okupio na Lagatoru.

Dodik: Pored tuge, danas osećam i ponos

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je poručio da veruje da bi pogrom bio zaboravljen, da nije bilo jednog čoveka koji je pre 10 godina pokrenuo inicijativu za obeležavanje stradanja - Aleksandra Vučića.

- Sećam se pre 10 godina da smo se dogovorili da zajedno obeležavamo datume iz naše prošlosti, datume koji su najčešće datumi stradanja. I kada vidim ovaj skup, pored tuge, osećam i ponos. U kolonama i stratištima otišao je čitav jedan narod - rekao je on.

Naši grobovi nas podsećaju na tugu, a spomenici naših masovnih stradanja, koje gledamo po federaciji, više su skalamerija i pokušaj novih poniženja, rekao je Dodik.

- U Bihaću je 1939 godine bilo 57 odsto Srba, a danas ima 35 Srba. I šta je to? Koji je to zločin? To je genocid u kontinuitetu. Ono što su ustaše radile i govorile tokom velikog rata, desilo se na kraju devedesetih - kazao je predsednik Republike Srpske

Istakao je da moramo ići dalje, ali ne smemo zaboraviti i izgubiti sećanje.

- Ponosan sam i na deklaraciju Svesrpskog sabora, koja je rekla da svi prefiksi koji su se stavljali pred ime srpskog naroda moraju biti odbačeni. Nema bosanskih ili hrvatskih Srba, već postoji jedinstven srpski narod - rekao je on.

Kada napadaju Srbiju i Srbe, onda je jedino istinito da nam bolje ide, istakao je Dodik.

- Danas gledamo masovne napade na Srbiju i predsednika Vučića, na Srbiju koja se digla. Ne očekujte samo da vam država da, borite se za državu. Ako toga nema, nećemo uspeti. Okupimo se oko ideje koja se zove Srbija kao država, i Republika Srpska kao država. Ako budemo podeljeni i mali, onda ćemo ponovo biti lak plen - kazao je Dodik.

Prikazani snimci svedoka Oluje Na bini su prikazani i snimci preživelih iz Oluje, koji su svedočili o napadu hrvatskih snaga. - Zaključate kuću poslednji put, gurate kvaku da proverite da li ste zaključali. I niste svesni da poslednji put ulazite u tu kuću. Ja i dalje imam ključ svoje kuće - rekao je jedan preživeli. - Uključili smo se u kolonu, i pamtim jednog čoveka koji je išao u suprotnom smeru, išao je na groblje da uzme zemlju sa groba svog sina. Shvatam onda da se taj čovek ničega nije plašio.

Patrijarh Porfirije i starešine SPC služio je pomen stradalima i nestalima u akciji "Oluja".

Porfirije: Mir nema alternativu, slobodom se ne može trgovati

Patrijarh Porfirije je rekao da smo se danas okupili kako bi se sećali braće i sestara koji su ubijani i proterani sa svojih vekovnih ognjišta.

- Da i ovde, na krvlju plaćenoj grudvi srpske zemlje, potvrdimo svoju veru u mir i slobodu. Da pokušamo da razumemo šta je genijalni Šantić hteo da stvaralački protumači i nagovesti kada je pre jednog stoleća pevao nama, o nama: "Mi put svoj znamo, put Bogočoveka, i silni, kao planinska reka, svi ćemo poći preko oštra kama. Sve tako dalje, tamo do Golgote, i kada nam muške uzmete živote, grobovi naši - boriće se s vama" - citirao je patrijarh.

Poglavar SPC rekao je da se moramo boriti sa protivnicima mira i mrziteljima slobode.

Oluja, oluja pogrom, Loznicafoto: Petar Aleksić- Isključivo zbog toga, strah nam neće zalediti grudi, volovi trpe jaram a ne ljudi. Bog je slobodu dao za čoveka. Nema tog ubojnog sredstva koje je jače od Hristovog mira u nama i među nama. Mir nema alternativu, slobodom se ne može trgovati - istakao je on.

Patrijarh Porfirije je rekao da progon i egzodus nikada nije bio okidač za očaj među nama, već podstrek za nadu i optimizam.

- Za doček naših dolazećih naraštaja, te silne planinske reke o kojoj je Šantić pevao. Naš narod je kroz smrt i stradanje dosezao vrhunce slobode i života. Ključ svih naših nedoumica je svetosavski program, a odbrana od svih napada kosovski zavet - istakao je poglavar SPC.

Samo kada upoznamo Hrista, i kada se i pored slabosti trudimo da živimo po njegovim pravilima, videćemo kako jeste i kako treba da bude, ističe on.

- Jedino što nas može održati je put Bogočoveka. Ako se budemo držali tog puta, zaista mnogo više od nade ima za nas i za našu decu. Biće i snage, daće Bog. Mir svoj ostavljam vam, mir svoj dajem vam. Ovim rečima Hristos je tešio učenike i apostole, ali i sve potonje sledbenike, moleći se za naše postradale, i tako odužujući najsvetiji dug koji imamo prema njima - naglasio je patrijarh.

Večni pomen svoj našoj braći i sestrama - Amin. Tim rečima patrijarh Porfirije je završio besedu.

18.10 - Veliki broj ljudi na Lagatoru

Veliki broj građana okupio se na stadionu Lagator u Loznici.

Državni vrh u Loznici

Pred obeležavanje Dana sećanja u Loznici, na stadionu Lagator, su se okupili predstavnici državnog vrha.

