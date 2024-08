'Nema kopanja još dve godine' Vučić o litijumu: Ako bilo kome može bilo šta da zafali - nećemo ulaziti u to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u pratnji resornih ministara, obišao je gradilište dečije bolnice Tiršova 2 i ponovio zašto je bitan litijum i odgovorio na optužbe koje se danima mogu čuti vezano za ovu temu.

- Naravno da nije problem u litijumu. Sve vreme su lagali i obmanjivali narod. Bio sam kriv i kada su dvojica monstruma ubili našu decu, pa su opet upadali u institucije. Valjda sam kriv i zbog nečega što će da bude podzemni rudnik - rekao je on i dodao:

- Najmanje 2 godine neće biti kopanja. Pa što ste se digli, iako znate da nema kopanja? Iako ste čuli od mene da ćemo mi to da kontrolišemo? Zlatibor Lončar sutra izlazi sa timom najstručnijih lekara u ovoj zemlji iz različitih oblasti, da se vidi može li to na bilo koji način da utiče na zdravlje dece ili ljudi. Ako bilo kome može bilo šta da zafali ili nedostaje - nećemo ulaziti u to - rekao je on.

- Što lažete narod, što izmišljate? Kažite da hoćete moju glavu, nije problem. Šta ustvari hoćete ni sami ne znate. Uplašili ste se napretka Srbije i činjenice da će Srbija i Loznica da napreduju nikad brže. Ja mrzim ljude, ne brinem o njima pa ću da uništim Loznicu? To će da bude ukupno na 140 hektara rudnik, još na 80 hektara zgrade, svega 220 hektara. Samo hoću da kažem kako jedna laž sustiže drugu. Ja slušam ove stručnjake koji ništa na svetu ne vole više nego pare, a onda izađu na TV pa pričaju o stranom kapitalu, Rokfelerima, Rotšildima.

