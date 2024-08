Vučić obišao završne radove na izgradnji železničke stanice Vrbas Nova: Od Beograda do Subotice za sat i 10 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na izgradnji železničke stanice Vrbas Nova.

Vučić je rekao da bi bilo dobro da stanica bude otvorena do 25. novembra.

- Od Beograda do Subotice za sat i deset minuta - rekao je Vučić.

U obilasku sa predsednikom je i ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Goran Vesić, koji je rekao da 23. septembra kreću probe i testiranja.

- 48 miliona dolara je koštalo - dodao je Vesić.

- Naša pruga će ići brže nego mađarska, ići će 200 na sat, a njihova je 160 - dodao je Vučić.

Predsednik je zamolio izvođače iz Kine da do 2025. omoguće i upotrebu njihovih vozova.

- Ako dogovorimo sa Kinezima, samo bi nam deo do Bogojeva ostao - rekao je Vučić, te dodao da bi vela Vojvodina bila promrežena modernim prugama.

Predsednik je naglasio značaj produžetka pruge prema Kikindi.

Predsednik je ukazao izvođačima da je jedna deonica veoma potrebna da se doda, a u pitanju je produžetak pruge prema Kikindi.

- Ovo je najbolja kompanija. Njima je rok iduća godina, a mi u novembru već imamo da se vozimo do Subotice... Nezamislivo je bilo. To su rezultati koje niko ne može da promeni. Ima i naših kompanija koje uče, ali je suština da nemamo tu vrstu znanja i za to su nam potrebni kineski prijatelji - kazao je Vučić, te dodao da veruje da će Mađari svoj deo da završe u naredne 2 godine, i da će deonica Beograd-Niš biti završena do 2027.

Vučić kaže da se nada da će BDP biti preko 4% u narednom periodu.

- Treći i četvrti kvaratal su važniji, donose i odnose više, i to mora da nam omogući povećanje penzija i plata, što je značajno važno - kazao je Vučić.

Autor: Snežana Milovanov