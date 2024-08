Organizatori večerašnjeg protesta najavili su blokade u glavnom gradu, a od ponedeljka i širom zemlje. O ovoj temi večeras pratite specijalnu emisiju na TV PINK i PINK.RS.

Naime, Ruske službe bezbednosti su pisanim putem upozorile predsednika Aleksandra Vučića da se u Srbiji pripremaju masovni neredi čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabrane vlasti.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić rekao je da nije nikakav problem organizovati skupove, ali da nasilje na tim skupovima nisu dobra stvar.

- Najnegativnije stvari su bile do sada blokade saobraćajnica i mostova, što prestavlja nasilje nad građanima i ljudima koji putuju kroz Srbiju. Verujem da će policija da obavesti da li će biti nekog drugog nasilja. To je apsolutno nedozvoljivo, dok su protesti mirni na bilo koju temu normalni u svakoj demokratskoj zemlji - rekao je Krstić.

Saša Milovanović iz Srpskog Telegrafa rekao je da vidimo po organizaciji koja se spremala svih ovih dana ko to sve plaća i planira.

- Očigledno je da plaćaju političke partije i službe koje rade na terenu. Jasno je da je to jedna mašinerija cela koja to sve plaća. Ovo nije spontani protest građana protiv litijuma. Ovo je politička agenda i politički projekat i za cilj iza svega ovoga je rušenje Aleksandra Vučića - rekao je Milovanović.

Milovanović je rekao da bi ovi lažni ekolozi još pre 10 godina kopali i bez ikakve zaštite i ikakve ekologije.

- Oni će se sutra pojaviti i ako treba da budu zaštitnici koala, samo ako tu vide šansu da dođu na vlast bez izbora - rekao je Milovanić.

Sociolog Vladimir Vuletić, rekao je da je problem u tome što je manipulacija strahom dosta uspešna. Dodaje da je pre svega poenta u manjku informacija.

- Oni koji organizuju proteste ne žele da se ljudi informišu, već barataju samo sa nekim opštim vestima. Da se razumemo, bilo kakvo rudarenje i uglja i drugih ruda, ostavljaju neke posledice, ali ovde se stvar predstavlja kao nešto što će se prvi put desiti samo u Srbiji - rekao je Vuletić.

Kako kaže, treba da se jedna šira slika o svemu tome prikaže. Dodaje da je to jako važno, kao i da je trebalo još ranije krenuti sa objašnjavanjem o čemu se tu tačno radi.

Ističe da je u Srbiji najveći problem mentalno zagađenje, to je zagađenje u kojem se ponašate vođeni strahom i manipulisani onim što ovi jako dobro rade.

- Nema sumnje da je reč o nekome ko osmišljava i pokušava da fina osećanja ljudi zloupotrebi zarad dnevno političkih ciljeva i interesa. Mislim da je to najveći problem kada govorimo o javnosti - rekao je Vuletić.

Vuletić je rekao da postoje neki ljudi koji kažu da oni brinu o našoj budućnosti i budućnosti naše dece, kao da ja nisam za to isto zainteresovan.

Radoslav Milojičić Kena, rekao je da je brana za sve ono loše što može da se desi Srbiji, jeste upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Oni su lepo sve skockali i mislim da je ovo čisto političko pitanje, i da nema nikakve veze sa litijumom i zaštitom životne sredine. Oni žele da dođu na vlast preko teme koja izuzetno boli sve naše građane. Ja ne mogu da verujem da neko misli da ću ja da podignem ruku za to da se otruje naša reka i naša priroda. Ko je doveo Rio Tinto u državu? Ajde da se vratimo na politiku - rekao je Milojičić Kena.

Kako kaže, od 9 ugovora potpisanih sa Rio Tintom u 7 je bio Aleksandar Popović koji je sada protiv njih.

- Rio Tinto su u ovu državu doveli Koštunica, Đilas i Tadić. Mislim da je ovo nastavak rušenja Srbije koji je započeo prošle godine - rekao je Milojičić Kena.

Milojičić je rekao da je otvoren kol centar gde svaki građanin može da pozove i da pita sve što ne razume i što mu nije jasno. Dodaje da je i sam predsednik Vučić nekoliko puta pozivao sve koji se bave zaštitom živote sredine da sednu i razgovaraju sa njim.

- Vučić ima u ovom trenutku najveći rejting ikada, zašto bi on sebi pravio probleme kada može da uživa. Zato što nije politikant i jako mu je stalo do toga kakvu će Srbiju ostaviti - rekao je Milojičić.

Milovanović je rekao da sve što se objavljuje u Šolakovim medijima na ovu temu je laž.

- Oni ne žele da čuju struku, jer ako se pojavi struka, onda će čuti istinu o svemu. Oni žele da čuju ono što je njihova ideja. Oni samo žele politički skup koji nema veze sa litijumom - rekao je Milovanović.

Kako kaže, oni govore kako ćemo da zatrujemo i Drinu i Savu i kako ćemo da zatrujemo i sve okolo. Dodaje da je sve što kažu laž, ali to je ta agenda koja se sprovodi.

- Ključna stvar za građane Srbije je sledeća. Ekologija nije postojala nekada. Bio sam urednik novina i direktor kada je rečeno da su Jadarit i litijum budućnost Srbije. Mi smo narednih 10 dana pisali o tome kao najvećoj šansi Srbije - rekao je Milovanović.

Kako kaže, upravo je Aleksandar Vučić garancija da će se uraditi najveći mogući ekološki standardi, a da su se, kako dodaje, pitali ovi koji organizuju proteste, ekologije ne bi nigde bilo.

Krstić je rekao da su oni svi ljudi koji su mediji, koji sebe zovu nezavisni. Oni su organizovani od strane tih medija. Kako kaže, oni biraju opozicione lidere, biraju ih i daju im zadatke.

- Tu je važno razumeti da ti mediji u ovih 10 godina, da su koristili svaku priliku da isprovociraju ulične nemire. Nije uopšte bitno o čemu se radi i šta je u pitanju - rekao je Krstić.

Kako kaže, sada kada je u pitanju litijum, tu više nema granice. Sada kažu da Vučić hoće sve da nas pobije i potruje. Kako kaže, nikome ne pada na pamet da stane i kaže da su preterali sa glupostima i lažima.

- To ide do mere da su čak i ljudi sa opozicione scene u jednom trenutku rekao da prestanu da govore gluposti. Količina gluposti, manipulacije, laži i obmane neverovatna, ali je zato posle toga završio karijeru kod njih - rekao je Krstić.

Ističe da je ovde primarna stvar destrukcija države, svim sredstvima na bilo koju stvar.

Vuletić je rekao da kada je država oslabljena i gde dolazi do međusobnog sukobljavanja, onda te same korporacije očekuju da neće imati sa druge strane nekoga ko će im postavljati standarde.

Milojičić Kena je rekao da narod Srbije ne treba da zanima ko je na vlasti, ako im standard raste i ako narod uživa u životu. Dodaje da smatra da je predsednik Vučić u tome na dobrom putu.

- U procesu je otvaranje 19 rudnika u EU, Holandiji i Norveškoj. Svi donose zakone po ubrzanoj proceduri kako bi mogli da otvaraju rudnike na svojim teritorijama - rekao je Kena.

Milovanović je rekao da je glavni cilj prevrat u državi Srbiji, da se nasilnim putem i blokadama izaziva nezadovoljstvo kod ljudi. Dodaje da će da blokiraju Gazelu, Miloš Veliki, brzu prugu do Novom Sada. Dodaje da ih ipak nema dovoljno za to što su oni zamislili i za sve što je Vučić izgradio.

- Na ovom skupu su poruke da se nacionalizuju investicije stranih zemalja, da se zaustavi da dolaze nove fabrike, da ih ponovo pogase, znači. To su oni na kraju krajeva i tražili. Da se zatvore fabrike i povuku investicije - rekao je Milovanović.

Kako kaže, ovo je zlo koje spremaju građanima Srbije, oni su, kako dodaje, spremni da gurnu brata na brata. Dodaje da je ovo čisto kreiranje nasilja.

- Vidi se da Marinika Tepić i Đilas ovo organizuju, jer se svaka njihova izjava prenosi na tim medijima i na mreži X. Vidimo da postoji sinergija, a opasno je i ovo što smo dobili informaciju od ruskih službi, mislim da to ne sme da se dozvoli. Ljudi su ogorčeni da im neko po stoti put uzima život i zatvara saobraćajnice - rekao je Milovanović.

Milovanović kaže da oni imaju mogućnost da se informišu, ali da neće da se informišu, jer se to ne uklapa u njihovu spiralu laži.

- Njima ne trebaju argumenti, njima samo treba da se gura priča da će Vučić koji je poludeo sve da nas potruje - rekao je Milovanović.

Kako kaže, ako se ikada napravi ovaj rudnik u Srbiji, biće najmoderniji rudnik sa ekološkom zaštitom koju nikada do sada nije imao ni jedan rudnik u Srbiji.

Milojković Kena je rekao da opozicija treba da razgovara sa predsednikom Vučićem, da otvoreno razgovaraju o tome šta im odgovara a šta ne.

- Dobro uvek treba podržati ako se misli o državi. Kada god je teško narodu na KiM opozicija podrži Aljbina Kurtija, kada se nešto gradi, oni su protiv toga, kada su bile poplave u Obrenovcu, takođe su preterivali u informacijama koje su servirali, tako je bilo i u vreme korone, takođe i lešinarenje nad mrtvom decom u Ribnikaru. Njima ništa nije sveto, da kažu ovde je granica i ovim ne želimo da se bavimo - rekao je Kena.

Kako kaže, oni mogu da kažu bilo šta o Aleksandru Vučiću, ali kada se voze putevima, znaju ko je uradio taj put, takođe, znaju i da imaju više novca u novčaniku i hrane u frižideru.

- Narod zna da je dečiji dodatak enormno skočio za svako dete. Narod zna da je BDP sada 69 milijardi i da sada ide na 100 milijardi. Narod zna da je juče potpisan ugovor za subvencije za poljoprivrednike. Aleksandar Vučić je garant da će Srbija biti jaka i nezavisna - rekao je Kena.

Dejan Miletić, iz Centra za globalizaciju, rekao je da je tužan što je koordinacija stranih faktora ustvari presudna, dodaje da su oni spremari ovakav jedan udar na Srbiju.

- Treba je oslabiti i sprečiti rast i napredovanje. To je jedna tužna slika koja se šalje u svet i koja nema opravdanje. Ko od ovoga ima koristi - rekao je Miletić.

Miletić je rekao da će se sutra ti ljudi posvađati oko moći ko je glavni predstavnik demonstracija. Dodaje da smo sve ovo već videli, kaže da je druga stvar neverovatna, a to je da se uvek radi na urušavanju interesa svih nas.

Krstić je rekao da bi bilo dobro da postoji neko ko osmišljava dalji scenario, dodaje da to često može biti stihijski.

Milovanović je rekao da će sada svi da se slade sa ovim, svi oni koji jedva čekaju da se ovakvo nešto desi ovde. Dodaje da su to oni koji žele da Srbija nazaduje i ne ide napred i na razvija se.

- Sada kada je Srbija jaka žele da urade sve da je zaustave. Oni nisu srećni jer su sve strane investicije došle u Srbiju - rekao je Milovanović.

Kako kaže, već je rečeno da će studije pokazati kako stoje stvari o ekološkoj ugroženosti kao i da ukoliko nešto ne bude bilo po pravilima, rudarenja neće ni biti.

- Ne postoji savremeniji način na planeti zemlji od ovoga što se planira u ovom rudniku - rekao je Milovanović.

Ne razumemo zašto protest, kada je rečeno da će da se sve mogućnosti koje nikada do sada nisu bile u Srbiji, radiće se sada. Dodaje da oni ne žele to da čuju, već samo isključivo teraju po svome i žele da izazovu nerede koji bi doveli do nekoga prevrata u Srbiji.

- Imaju samo mali problem, a to je da nemaju dovoljno ljudi za to kao što su planirali - rekao je Milovanović.

Darko Obradović, rekao je da su ovo protesti motivisani dezinformacijama, dodaje da vidimo da dobijaju političku strukturu. Kako kaže, vidimo da su doneli i prvu žrtvu zbog nepropisnog blokiranja saobraćajnice, i dodaje da se nada da će neko poneti odgovornost zbog ovoga.

- Ovde je očigledno da se ne radi o litijumu već o političkoj prilici da se izvrši nezakonita, protivpravna smena vlasti - rekao je Obradović.

Kako kaže, sada pokušavaju da guraju Srbiju u ekonomsku propast i priželjkuju građanski rat.

- Mi sada naziremo konture ove operacije koja se sada odvija. Imamo u kontinuitetu informativni rat protiv predsednika i njegove porodice. Sada imamo različite aktere koji su zaplašeni onim što čuju. Ako im kažete da će da pomru od sumporne kiseline naravno da će da reaguju - rekao je Obradović.

Kako kaže, jasno je da svaki protest traži logistiku, dodaje da treba da se uzdrže od poziva na nasilje.

Politički filizof Dragoljub Kojčić, rekao je da ne treba da budemo naivni, dodaje da je ovo udar na stabilnost Srbije, dodaje da udarajući na Vučića udaraju na stabilnost Srbije.

- Nemojte se zavaravati da je u pitanju litijum - rekao je Kojčić.

Obradović je rekao da, ako blokiraju Prokop kao i stanicu na Novom Beogradu, doći će do blokiranja na hiljade ljudi koji idu na svoj posao i vraćaju se kući.

Milovanović je rekao da dok se sve ovo dešava, Đilas sedi u kafiću na Vračaru, dok je Marinika na Prokopu na šinama.

- Marinika je sada i zvanično pojavila i pokazala, ona je lično došla na Prokop da blokira saobraćaj u ime Dragana Đilasa - rekao je MIlovanović.

Miletić je rekao da niko ko je kompetentan nije došao da priča ovde na protestu, dodaje da nije u pitanju da li vlast ima poverenje, radi se o dikrentnoj želji da se ugrozi vlast.

Miletić kaže da se ovde radi o politizaciji vrlo ozbiljnih tema, dodaje da nema ničega svetog, već samo politički ciljevi.

- Oni ne mogu da ugroze ni predsednika Vučića ni državu Srbiju - rekao je Miletić.

