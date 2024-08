Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazis se u poseti Malom Zvorniku, gde odgovara na pitanja naroda tog kraja.

U sali Skupštine opštine Mali Zvornik predsednik se susreo sa velikim brojem zainteresovanih građana sa kojima razgovara bez zabranjenih tema.

PITANJA MEŠTANA

- Ja sam apolitičan, čuo sam gospođu Sanju, pričala je i tada na tom mitingu. Oduševila me, a i vaš odgovor da ona bude u tom timu. Da to bude sve potkovano do tančina, da se to predoči građanstvu i da bude kako treba - rekao je Đajić.

- I Vesna koja sedi pored mene je stručnjak, i misli drugačije od drugih - rekao je Vučić.

- Stručni tim ministarstva zdravlja o svemu brine, i bavi se time da proceni postoji li opasnost po ljude. I ako stručni tim kaže da postoji bilo kakva mogućnost ugrožavanja zdravlja ljudi, neće biti ni l od litijuma - rekao je predsednik Srbije.

- Ja sam Dragan Petrović, dolazim iz sela kod Ljubovije. Moje selo imam problem sa putem. Orovička Planina, selo između Ljubovije i Valkjeva. Imamo sa obe strane put. Opština mi zatvara kuću, selo, molim vas, klečim, da vas slavim, spasite mi selo, kuću. Od petog razreda sam ih poslao od sebe, plaćam im stan da završe školu. Dete mi ide od 1. septembra, ostajemo sami kao panjevi. Urađeno je pre 7 godina kilometar asfalta. Prošle godine je voda odnela put, a ja sam 100 kilometara prošao kako bi vam se obratio. Uradite koliko možete predsedniče, ja vas molim. da imam puta otišao bih češće da ih vidim - rekao je Dragan.

- Znači jedno 5,5 metara fali, to ne može bez jedno 5 miliona evra. Mnogo je to teško. Mi ćemo da radimo tu neki tunel. Nemoj da plačeš, evo uradićemo put. Nekoga ćemo naći da to uradi, a platićemo sledeće godine -obećao je Vučić.

- ja sam bivši profesor iz Loznice i imam problem privatne prirode. reč je o sudskom postupku. Imao sam jednu nekretninu koja nije velike vrednosti, ali sam uložio puno u to. Tada sam je platio 4670 dinara. Imam dva sina koja su oba završila pravne fakultete. Ja sam možda sa svojim đacima i najtrofejniji profesor i nemam nikakvu mrlju. Sud je bez mog znanja mene osudio jer nisam platio neku taksu, a ja sam za to saznao nako 20 godina. Danas je to negde oko 5 miliona dinara.

- Evo ja vam obećavam da će vam se javiti ministarka pravde i da će se rešiti ako može -rekao je predsednik.

- Na konstataciju za rudnik da ga nema nigde, ima ga u Finskoj, ali nema nigde da je on u naseljenom mestu. Ja sam saradnik doktorke Đorđević i mi ništa nismo znale o projektu na početku, tek smo naknadno dobijali informacije, pa je moguće da smo na početku davale oprečne informacije. ovo je mnogo kompleksno i postoje ljudi koji znaju mnogo više od mene, ja želim da budem deo tima, ali ako ovi ljudi to prihvate. Ja stojim iza svega, ali i ja imam šefa iznad sebe -rekla je Sakan.

- Šef vam je država, koja vas plaća kao i mene. ja od vas ne tražim da pogazite struku, već da kažete sve što mislite. nemojte to ako mi kažu ovi ili oni. znači nećete da radite, ali ćete govoriti na protestu, to nije fer. Kada budemo doveli Rio Tinto sešćemo svi zajedno, pa ispitujte. Mi ćemo donete neke političke odluke, ali ne bez saglasnosti struke. Ja sam rekao da želim da ispitam sve i da ne verujem da je sve tako fino i bajno. Ako vi kažete da to nije moguće, ja ću to da prihvatim. To je moja odgovornost prema građanima i niko neće ništa raditi dok vi ne budete sve videli i znali. Sve ćemo ispitati, a bude li kontaminacije i bude li postojala i minimalna šansa za neko zagađenje, ništa se neće raditi -rekao je Vučić.

- Samo sam želeo da vidite nečiju nameru. Nemam problem ni što u međuvremenu stignu odgovori na neka pitanja. Ja nemam problem sa tim da se čuje drugačije mišljenje. Ja ga nemam po ovom pitanju. Samo sam protiv apokaliptičnih teorija, priča o satani i gluposti kojih sam se naslušao prethodnih nedelja, ali sam za ozbiljan i argumentovani razgovor. I razgovor je lekovit. Jedno što tražimo - dođite da zajedno sagledamo. Neko će da donosi političke odluke, ali neće bez saglasnosti struke i onih koji moraju da kažu da li je to ispravno ili ne. Meni je Vesna Tahov rekla da najveći broj stručnjaka su gotovo sigurnoi da to može da bude ispravan projekat. Ja sam rekao da ne verujem da je sve tako čisto i fino kako izgleda i da hoću da ispitam sve. Zato sam sa oduševljenjem prihvatio kada ste rekli sve to što ja nisam znao. Ono što vi budete rekli, ako vi kažete to jeste ili nije moguće ja ću to prihvatim. Ja nemam pojma o tome, ja mislim da je to fer odnos. Moja je odgovornost prema građanima Srbije, zato ću da ispitam 500 ljudi stručnih oko toga hoće li nešto da fali bilo kom u Srbiji ili neće. Zato hoću da se ljudi osećaju bezbedno. Niko neće ama baš ništa da radi dok vi ne budete sve znali i sve videli. Nemojte da vam samo neko priča priče o zombijima, jer su to gluposti. A sve drugo, ispitaćemo. Bude li kontaminacije zemljšta do granice koja je loša - nema ništa. Bude li milimetar mogućnosti za ugrožavanje zdravlja ljudi, samo nemojte da mi pričate o ispadanju vagona iz šina... Ako vam je to argument, to nije, ali ako imate ozbiljan argument, mi ćemo to da prihvatimo. Mi smo ovde zbog naroda, a ne zbog toga što će neko ili neće da nam da pare - poručio je Vučić.

Vučić je pitao da li bi država trebalo da kupi rudnik Lece kod Medveđe, koji je uništen, i da li tu ima i dalje zlata. Na potvrdan odgovor istakao je da će se to razmotriti i zahvalio se na savetu.

Vučić je sa meštanima komentarisao i postupke opozicionih političara.

- Pozvala ih Ana Brnabić da govore u Skupštini pa se nisu odazvali. Pozvao ih ja da dođu u Predsedništvo na razgovor kod mene pa se nisu idazvali. Danas kada sam dolazio pozvao sam sve ljude, ne razumem šta im treba, pozivnica za venčanje? Da im uputim specijalnu pozivnicu da odštampam, uz tortu da pošaljem? Pozvao sam sve da dođu - rekao sam dolazim vam na noge, pozivam svakoga da kaže šta hoće. I nikoga ne sprečavam da uđe. Kao što vi možete da postavite pitanje, kako je Sanja mogla dva puta da govori, tako su mogli i oni. Kao što svi mogu da govore, tako su mogli i oni. Nego su doneli odluku da ne govore, jer je razgovor lekovit i iz njega ljudi mogu da zaključe kakve su čije namere. Ako vam je namera "nećemo sa zlikovcem da razgovaramo zato što on hoće da nam pobije decu", e onda je to teško. Ja ih pozivam sad da dođu u Skupštinu, Predsedništvo da kažu šta su im ideje. A ne samo ideja "lepo ti kaži da to nikada neće da se desi jer ako ne kažeš onda ćemo mi tebe da ubijemo, da plivaš preko Save, Dunava, Drine..." Jest mnogo sam se uplašio. Nije problem u tome, problem je štoi neko neće da razgovara nego misli da zloupotrebljava ljudski strah, što je uvek najlakše. To su radili i u vreme korone. Neki su upali u Skupštinu Srbije i počeli da pale i ruše. Zbog čega? Jer smo obezbedili kao država besplatno lečenje, vakcije, izgradili bolnica više nego bilo ko u svetu u to vreme. Pa što ste upadali u Skupštinu? "Pa eto - jer smo u mogućnosti". Kriv je Vučić i kriva je država. A što ste bili nezadovoljni? "Pa ne znam, ali sam bio, jisam mogao da tršpim ženu, a ni žena mene posle mesec dana karantina. Kriv je Vučić i država". I znate da sam u pravu, nego je to teško priznati. I što nisu došli, jel zabranio neko nekome? Evo došli ljudi koji su govorili na protestu, odgovorni članovi društva. Sledeći put ću im napisati pozivnicu, ko za svadbu, ima i cevtić da im stavim, da uručim, i opet neće da dođu. Onda će da kažu "što si nam sa karanfilom slao, trebalo je sa ružom da nam pošalje". Uvek će da bude neki razlog - poručio je Vučić na tvrdnju jednog od građana da na razgovor nisu pozvani predstavnici opozicije.

Istakao je koliko bi se Podrinje promenilo i razvilo ukoliko bi se projekat mogao razviti bez bilo kakvog štetnog dejstva po ljude ili životnu sredinu.

Penzionisani tehnolog Milan Bošković koji je radio ceo vek u rudarstvu istakao je da oko sebe čuje sve teoretičare, ali da se niko nije bavio time.- Prošao sam sve rudnike, ja vam tvrdim kao tehnolog koji je ceo život bavi ovim, mnogo opasnije za okolinu je prerada olova i cinka nego litijuma. Tu je samo nesreća što se javlja velika količina sumporne kiseline pri ekstrakciji. To je bio problem u Boru pa je rešeno. Svi bi se oni nametnuli sada da uđu u neki tim, ali da to neko finansira. Pa uradi to za svoju zemlju, uradi besplatno.- Meni su ljudi rekli da to što nije na 240 nego na 90 stepeni, da je to mnogo bolje. Ja pojma nemam, mogli su da mi kažu i obrnuto. Ali zato želim da imamo ljude, suprotstavljena mišljenja. Ako bude sumnje nećemo to da radimo.

Ljubiša Miličić, ratni vojni invalid iz Malog Zvornika tražio je da se pokrene postupak od onih koji su potpisali i dali dozvolu Rio Tintu za prava eksploatacije, a oni su sada najveći protivnici rudnika.

- Gonila bi nas Evropa, da pohapsimo celu opoziciju. Svi su im oni davali dozvole, najpre prećutno, pa onda i zakonom da imaju eksploataciona prava.

Tražio je takođe i da se prekine maltretiranje građana od strane šačice ljudi blokadama pruga.

- Želim da vas obavestim oko mosta, urađen je tender, 560 miliona je vrednost radova i mi smo premni da počnemo sutra, ali nas zavitlavaju policije sa obe strane. Gledaću da to rešimo da bi veliki kamioni mogli da prelaze Karakaj most - rekao je Vučić.

Javila se i žena čiji je muž učesnik bitke na Košarama koji nema nikakva primanja, te čiji će problem biti rešen.

- Ja sam Bogdana, nas brine situacija sa Rio Tintom, i svakog svoja muka najviše boli. Nama je celo domaćinstvo izgorelo, stoka, mehanizacija... Mi ovim tempom ne možemo. Mi smo bili na odmoru, baba i deda su bili tu... Unazađeni smo ovako... - rekla je jedna meštanka.

Predsednik Vučić rekao je da će u naredna dva meseca formirati timove koji će se baviti rizicima zbog projekta "Jadar".Naveo je da niko neće nešto da hvali ili da plaši ljude dok se ne ustanove činjenice.- Ako se bude radio rudnik opštine iz Rađevine imale bi više nego tri puta veće budžete, a i država bi imala koristi, naveo je Vučić.Međutim, kako je rekao, džaba nam sve pare ako će da se zatruje životna sredina.

- Javiće nam se naši ljudi, rešićemo to - rekao je Vučić.

- Kada su bile poplave, kuća mi je poplavljena, kuća je otišla od klizišta... Komisija nije ništa rekla. Samo je zapisala, na papiru sam dobila pare, ali su vraćane. Nemam pojma, nije mi niko dao objašnjenje - rekla je meštanka.

- Dajte mi papire. Da vidim. Sutra ste kod kuće? Poslaćemo komisiju od Vlade - rekao je Vučić.

- Ja sam Milosav, zvani Mićo, gradio sam centralu, radio do penzije. Sve je dobro u ovoj državi, samo treba raditi i truditi se. Izbegavamo ratove, ja sam 4 preživeo. Hvala vama, što rata nema - dodao je potom Mićo.

- Čuvaćemo Mićo da rata ne bude - rekao je Vučić.

Imamo probleme sa prašinom, sada za 24 sata se sve po kući i dvorištu beli, od kamenoloma, rekao je on.

- Čuo sam da su rukovodioci korumpirani - rekao je on.

- Slušamo imena - pitao je Vučić.

- Ne znam, ne znam - dodao je Mićo.

- Čekao sam da čujem imena, pošto sam se priča naslušao... Svi tako čuju. Posebno po društvenim mrežama. Ono što mi je važno, jeste kamenolom. Postala je moda u Srbiji da niko neće da ima kamenolom, da nigde ništa ne smemo da radimo. Poštujem vaše godine... Znam ja sve, kriva je opština što češće ne šalje cisternu da prolazite normalo. Kamenolomi moraju da postoje, videli ste put ka Ljuboviji, mi ga radimo od kamena - priča Vučić.

- Ja sam Popović Dragan, imam šestoro dece, neću momoć, hoću sam sve... Ja posla imam preko glave, a problem je što neće niko da radi, svi bi da žive lepo, a da se ne oznoje - rekao je naredni građanin.

- Kada imaš rudu imaš sve, prošao sam svet. Imam samo dečiji dodatak samo. Posao od danas do sutra, kada će neko da me zove. Umem da radim sve - rekao je potom Dragan.

Ako umeš da radiš, ja ću da ti nađem na građevini posao, siguran sam, priča Vučić.

- Ja sam Nenad Cakan, Sanjin suprug... Ja želim svoje misli da izrazim. Obzirom da će se formirati važne komisije, mora da se vidi da nijedan potpisnik nije materijalno stekao korist za to. Pri fomiranju komiisje da ne bude onih koji su za to dobili pare - rekao je Cakan.

- Ja sam spreman da i vi budete deo tima, a ja ću da potpišem šta mi vi kažete. Ako vas dvoje kažete šta treba - rekao je Vučić.

Nas škola uči poverenju, ali živimo u vremenu gde je novac sve, i onda ljudi znaju da potpadnu pod uticaj, rekao je potom Cakan.

Sulejman je istakao da veruje u ono što Vučić govori.

- Ne treba ovo dvoje da protestuju, videće i sami, kada budu deo tima, da će prihvatiti - priča Sulejman.

- Ja sam Vujadin Petrović iz Malog Zvornika, imam problema s aopštinom i katastrom, i načelnicom predsednika opštine. Obraćao sam se sa pet urgencija, oni su mi zamenili parcelu i bacili u potok. Imam sve papire, kod supruge su u tašni - rekao je Vujadin.

- Obraćao sam se kome treba - rekao je Vujadin.

- Dostavite ovom mladiću papire. Ostavite broj telefona - rekao je Vučić.

- Ja sam Nedeljko Bosiočić, ovde sam u svojstvu građana. Protestom sam oduševljen jer je došao veliki broj ljudi. Ja nisam prepoznao strane plaćenike, gde su ljudi govorili... Da li je to šala, šta je, ja ne znam. Ja ne pripadam partijama, ekološkim udruženjima. Razmišljao sam mnogo... Nije mi bilo mrsko da istražujem...Ja sam baš danas hteo da vas pozovem da ih prihvatite. Veliki broj ljudi će sada da prati sve ovo. Što se tiče medija, pojedini ljudi su to predstavili kao apokalipsu, međutim, ima medija koji kažu da su pod vašom kontrolom. Evo recimo Pink. Doveli su našeg čoveka koji je gostovao na Pinku, sa ove regije... Izvesni Stjepan Mitrović. Imamo 32 strane radova, a ovamo imaju 2. Gospođa Đorđević je kompetentnija da o ovome govori. Što se tiče posete Šolca, on je u svom obraćanju rekao da ne bi trebalo biti štetnosti, što je u meni izazvalo bunt. Veliki je ulog koji se stavlja na kocku, rekao je on, pa dodao:

- Ljudi ovde, zahvaljujući putevima, vama, očekujemo goste, a u slučaju rudnika, ne znam da li će ljudi doći. Te neke nadprosečne plate ne bi zaustavile odlazak ljudi odavde. Moja prva molba bi bila d auključite ove ljude, i da uzmete sve relevantne činioce i efekte - rekao je potom.

Predsednik Vučuć je potom istakao da je u narodu prisutna masovna psihoza.

- Čak i kada se neki koji ne znaju, bave politikom, ja sam spreman da govorim. Rekli ste da je zahvaljujući putevima mnogo bolje, i da će tek biti. Jada dođe brza saobraćajnica, tek će da bude... Skraćeno je, bolje, lakše... Fruškogorski koridor će biti bliži... Ajde Nemanja sebi postavite pitanje... Vidim da imate izgrađen negativni stav. Kao kod svih mladih, vidim da je sva pamet na internetu. Probajte se staviti u cipele predsednika države, i pitajte se što bi taj Vučić tražio da se razgovara, da se pitamo možemo li nešto da kgradimo ukoliko bismo time otrovali našu decu. Šta je motiv, dve godine pre kraja mog mandata? Spreman sam da idem na poligraf, da dokažem da za litijum nisam dobio nikakve pare - rekao je Vučić.

- Za zlato se ne buni niko, ne možemo kamen da kopamo više... A hoćete auto put? Molim vas kao mladog čoveka, razmišljajte o svojoj državi. Malopre je zato bilo divno, slišati starog čika Miću - rekao je Vučić.

PITANJA GRAĐANA

- Zahvaljujem se pozivu, da prisustvujem današnjem skupu. Ja sam Sanja Sakan, savetnik za hemiju i inženjering. Ovde sam na godišnjem odmoru kod roditelja. Bila sam na skupu 9. ovog meseca. Mi smo uspeli da publikujemo naučne rezultate, to je rad koji je izašao pre 20 dana. Ja sam imala uzorke vode i zemljišta, išla na terene... Svaki broj koji je napisan ovde, stojim iza toga... Ono što je veliki problem, što su rezultati pokazali, je to, da nigde u svetu ne postoji rudnik sa litijumom u gusto naseljenom mestu. Gde se u drinskom alvionu nalaze rezerve 80 miliona ljudi... Znate šta znače tolike rezerve... Litijum u Jadarskom kraju se nalazi u silikatu. Taj litijum je jako vezan, i da bi se oslobodio potrebne su jake kiseline. Imamo tu i bor i arsen... Onda se oslobađaju svi elementi koji ostaju u jalovini... - rekla je Sakan.

Niko ne može da garantuje da će da se oslobode ti elementi u prirodu, objasnila je ona.

- Ima tu enormne količine CO2. i to je problem, i čuvena sumporna kiselina... Pa treba je dovesti, to su ogromne količine, voda koja će trebati... pričam kao hemičćar životne sredine... Videli ste bušotine, nema rastinja... Bila sam na licu mesta pre godinu dve... - objašnjava ona.

- Smatram da treba dobro razmisliti o svemu ovome - rekla je potom.

- Dobar dan. Ja sam Vladina iz Rasine, majka četvoro dece. Ja sam udata za čoveka koji je izbegao za vreme Oluje.

- Kao čoveka od autoriteta, da li je Rio Tinto štetan koliko pričaju, da li moja deca treba da se plaše za svoje zdravlje? - rekla je ona.

Naredno pitanje postavila je još jedna žena koja je bila na protestima protiv Rio Tinta.

- Vi ste osoba koja ima odgovore na sva pitanja... Imamo poverenja u sve ono što je vezano za zdravlje, nauku. Imamo dosta toga oprečnog u nauvci rečeno, činjeničnog... Da tako kažemo, netransparentnog. Muž gospođe Sanje je rekao jednu stvar koju ću ja izneti, a koju ćete, nadam se prihvatiti - rekla je žena.

- Svi treba da potpišu, garantuju, svojim životom ako treba, a da podgovaraju ako ne bude dobro - priča ona.

- Ja sam Popović Desimir, živim u Italiji... Kada su videli sliku mog mesta, zainteresovani su da ulažu - rekao je Desimir.

- Hvala i posebno mi je drago što vi koji sze bili na protestima ste tu, i što vam nije bio problem da govorim. Ja nisam toliko stručan gospođo Sakan... Reći ću šta znam. Ja ne znam save oko toga, šta li je silikat, da li je kukuruz suv, ništa od togfa ne znam. Znam da nije sasvim istinito, da rudnika Litijuma nema u gradovima. Ima ga u Finskoj, gde je na 3 km od grada. Površinski je kopanje. To je u punoj realizaciji samog projekta. Što se tiče vode, to je 0,0,07 ukupnog prinosa vode koje imamo na Drini. Što se tiče sumporne kiseline, reč je o opasnim materijama kao i sa mnogim drudim. Zato smo u prvom prelinimarnom razgoivoru govorili o specijalnoj pruzi za dovoženje specijalnih materija koje ne bi dopiralo do naseljenih mesta. Znate da sumpor svuda koristimo - priča Vučić.

Ovo je naša zemlja, vaša, svih ovih ljudi, moja, svih nas. Pod jedan, niko neće da radi bilo šta, i ništa se neće odigravati dok sve dobro ne odvažimo. Da nam deca budu zdrava, da mi budemo zdravi, da priroda bude zdrava i čista, pa tek onda razmišljamo o zaradi, rekao je predsednik.

- Kako je moguće da neko misli da Vučić želi da zaradi pare, a da deca ne budu zdrava? - rekao je Vučić.

Hoćete da vas stavimo na čelo ekspertskih timova, i nećete da budete preglasani, i nećemo da radimo ništa dok vi ne kažete da je to dobro ili loše. Evo, više verujem vama, nego ljudima iz Rio Tinta, dodao je Vučić.

- Živi se nešto bolje i lakše, ali imamo druge probleme. Evo, ovo je moja ponbuda za vas. Ako vi kažete nema - nema. Imate moju reč - dodao je Vučić.

A onda neka idu i protiv vas, i protiv mene, zaključio je Vučić prvo pitanje.

Predsednik je potom odgovorio na pitanji porodice sa četvoro dece.

- Ja imam troje dece. ćerka je stuirala van, vratila se, i drugo dvoje je tu. Ne misle nigde da idu bez mene. Mislite da bih ja pred kraj svog mandata radio nešto loše? Odakle ta potreba ljudima, ja znam da je strah loš, ali kod političara je najpokvarenija. Mislite li da ja hoću da ugrozim život Milice, Danila i Vukana? - pita se predsednik.

- Da budem iskren, kao državni čovek, možda ćete se naljutit zbog ovoga... Sve što sam mogao dao sam na to da što više dece lečim... Imamo 28 dece leptira, to je strašna bolest. Potrebna je najskuplja terapija, mi smo na nivou ispre Nemačke, Danske, najrazvojenijih zemalja. Ponosan sam na to što smo uradili za decu sa teškim bolestima. Svake godine izdvajamo preko 4 milijarde na lečenje tih ljudi... probajte da nađete bilo gde da je to besplatno. Moj posao je da državu branim, i trebalo bi da je to posao svakog građana - rekao je predsednik Srbije.

Kažete da ljudi koji uđu u ovaj posao moraju da garantuju svojim životom, to ne može niko. Možemo da garantujemo znanje, uključite se u tim gospođo Petković, gospođo Sakan, rekao je Vučić.

- Oni me ubeđuju da nema nikakvog lošeg uticaja na poljoprivredu, ali evo, proverićemo. Uzećemo Sanju, i ako kaže da je loš uticaj, onda ga neće biti,i biće čisto - dodao je predsednik Srbije.

Meni nisu dali nijedan dinar, a ovi koji protestuju su prvop uzeli dinare i evre, pa naknadno dobili pamet, a ja to nemam, nemam nikoga ni spolja da mid aje novac, objašnjava Vučić.

- Ja se ne plašim jer mi je čista savest, zato sam došao - rekao je Vučić.

OBRAĆANJE PRE ODGOVARANJA NA PITANJA GRAĐANA:

- Molim ljude iz protokola da to učine. Kada neko izađe, neka neko novi uđe. Spremni smo da čujemo ljude i da ih saslušamo - dodao je Vučić.

Zajedno sa predsednikom Srbije, bila je i Vesna Takov, koja je stručnjak u svojoj oblasti biologije.

- Ona je tu da mi pomogne, da odgovaram na pitanja - naveo je Vučić.

- Vidim da je velika zabrinutost, znam i da ima drugih problema... Pre svega kažem da ćemo u naredna 4 meseca da završimo, posle auto-puta Šabac Loznica... - rekao je Vučić.

- Došao sam da pričamo o problemima, strahovima. Ja ću sedam dana biti u Podrinju, obići svako selo, da razgovaram sa vama. Jednu stvar hoću da vam kažem, da radimo saobraćajnicu od Loznice do Malog Zvornika. Ja sad idem unutra da odgovaram na pitanja. U septembru mesecu ću da budem predsednik u Podrinju, sedam dana - rekao je Vučić pre razgovora sa meštanima.

Predsednik je posle subotnjeg protesta protiv otvaranja rudnika litijuma, održanog u Beogradu, najavio da će razgovarati sa narodom i posetiti Loznicu, Krupanj, Mali Zvornik, Čačak, Valjevo i druga mesta za koja je jadarit goruća tema.

Podsetimo, prethodni put je zbog jadarita, odnosno rudnika litijuma, Vučić posetio ovaj kraj početkom decembra 2021. godine, tada je u lozničkom selu Gornje Nedeljice razgovarao sa zainteresovanim građanima dvanaest sela Jadarskog kraja gde je bila najveća zabirinutost zbog dotadašnjih aktivnosti kompanije ‘’Rio Tinto’’ na tom terenu.

