Vesić: Za razliku od drugih političara, Vučić se ne boji da ode među svoj narod

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić, u razgovoru za Kurir, izjavio je da je predsednik Aleksandar Vučić uvek spreman da stane pred svoj narod i da ga sasluša, što je i pokazao svojim odlaskom u Mali Zvornik gde je četiri sata odgovarao na sva pitanja građana.

"On želi da čuje svako mišljenje, svaku brigu, da razjasni nedoumice ljudi, kako država ne bi propustila veliku šansu koja joj se pruža", rekao je Vesić i izrazio uverenje da je ti tek prvi takav razgovor, jer se samo se na takav način, u direktnom kontaktu s ljudima, najbolje i najlakše rešavaju problemi.

Vesić ističe da je važno da se u moru lažnih ekologa i navodnih boraca za zaštitu životne sredine, građanima Podrinja i cele Srbije kaže istina, a to je da ukoliko stručnjaci Ministarstva zdravlja kažu da iskopavanje litijuma može na bilo koji način da ugrozi zdravlje ljudi, da za to postoji i najmanja šansa - rudnika neće biti.

"To što pojedinci lažima i suludim izjavama pokušavaju da zamagle istinu, ne može da im prođe. Vučiću građani veruju. Litijum je strateška mineralna sirovina koja je sve traženija. Njegova eksploatacija, a posebno proizvodnja baterija u Srbiji, znači ogroman privredni skok, uz očuvanje životne sredine", kaže Vesić i dodaje da su smešne ocene da je namešten razgovor predsednika s građanima u Malom Zvorniku na koji je činjenica mogao da dođe ko je hteo, što se videlo iz toga kako su ljudi diskutovali.

"Kada nema razgovora - kritikuju što nema dijaloga, kada predsednica parlamenta pozove na dijalog, opozicije nigde nema, kada Vučić ode među ljude, onda je sve namešteni...", primetio je ministar.

Ukazao je da su organizatori protesta javno rekli da su odbili poziv da dođu na razgovor s predsednikom Vučićem, što znači da razgovor ne žele.

Vesić ističe da je jasno da opoziciji i organizatorima ovog protesta nije stalo ni do životne sredine, ni do ljudi u Jadru, već isključivo do nasilne smene Vučića, jer su u Malom Zvorniku, među okupljenima, bili i neki od učesnika protesta protiv "Rio Tinta"...

"I hvala im na tome, jer uvek i samo treba da se razgovara, a ne da se blokiraju putevi i pruge i maltretiraju drugi ljudi", naglasio je Vesić.

Komentarišući protest, koji je 10. avgusta održan u Beogradu, Vesić ističe da se blokadom puteva i pruga, poput prošlonedeljnih blokada železničkih stanica Prokop i Novi Beograd i mosta Gazela, zapravo nanosi šteta ekonomiji Srbije.

Vesić objašnjava da to nije borba za ekologiju već maltretiranje građanki i građana, jer organizatori protesta neskriveno govore o tome da je njihov cilj da ekonomski zaustave Srbiju.

Dodaje da organizatori protesta nemaju nikakve ciljeve i da otvoreno govore o tome da su blokirali međunarodnu prugu jer su želeli da nanesu štetu Srbiji.

Ministar je rekao i da u svim demokratskim državama vlast i opozicija bore se političkim programima, ali nigde opozicione stranke ili aktivisti ne rade protiv svoje zemlje kao u Srbiji, misleći da time nanose štetu Vladi.

"Zamislite samo ekološke aktiviste koji su rešili da blokiraju najekološkiji vid prevoza železnicu?! Ili glumicu, ikonu njihovih grupa, koja protestuje u bundi?! Njih ekologija ne interesuje. Njima je u interesu jedino da sruše vlast i zaustave srpsku privredu. Upravo u tome je razlika između opozicije i vlasti koju građani prepoznaju i daju podršku politici predsednika Aleksandra Vučića. To je politika u kojoj se Srbija razvija, gde se grade brze pruge, putevi, gde dolaze investitori, otvaraju se radna mesta, gde rastu plate i penzije i gde se podiže životni standard građana", istakao je Vesić.

Povodom navršetka 100 dana rada Vlade, ministar je rekao da je zadovoljan onim što je ministarstvo na čijem sam čelu postiglo u tokom prvih 100 dana rada. Ukazao je da je bilo odličnih rezultata, koji su kako kaže posledica rada u prethodnom periodu, ali i da je najvažnije da se ne staje sa infrastrukturnim radovima.

Ministar navodi da je u prvih 100 dana Vlade zavšrena deonica brze pruge Novi Sad - Subotica, na kojoj su započela statička, a uskoro će i dinamička testiranja i ona će biti puštena u saobraćaj kako je predsednik Vučić zatražio, 25. novembra ove godine. Ističući da će se od Beograda do Subotice brzim vozom putovaće se za 70 minuta.

Navodi da je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata koji je započet tokom 100 dana i izgradnja železničke obilaznice oko Niša, čija je vrednost oko 153 miliona evra.

Dodaje da će se uz rekonstrukciju pruge Niš-Dimitrovgrad, koja je već počela, izgradnjom železničke obilaznice oko Niša rešiti se problem niškog čvora, tako da vozovi više neće prolaziti kroz centar grada i bezbednost će biti neuporedivo veća. Na ovaj način prema njegovim rečima, razvijajući železnički saobraćaj, podiže se Niš, ali i cela Srbija.

Pored toga, otvorena je i nova zgrada terminala na niškom aerodromu "Konstantin Veliki", vrednosti 33 miliona evra, koja će opsluživati 1,5 miliona putnika godišnje i šest vazduhoplova istovremeno.

„U prvih 100 dana rada nastavili smo da radimo i na važnim putnim pravcima. Radovi napreduju uveliko i na deonici Moravskog koridora od Koševa do Vrnjačke Banje i Trstenika, na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, na deonici Dunavskog koridora do Požarevca, i sve ove deonice biće puštene u saobraćaj do kraja godine, čime će Požarevac, Loznica, Banja i Trstenik biti priključeni na mrežu auto-puteva. Napreduju i radovi na tunelu Iriški venac, na Fruškogorskom koridoru, koji će kompletno biti završen 2026. Godine“, podvukao je Vesić.

Govoreći o drugom mandatu na čelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kazao je da je ponosan što je u 2023. godini izgrađeno i pušteno u saobraćaj 87,43 kilometra auto-puta i brzih saobraćajnica. Kao i na to što su počeli da se rade projekti koji su decenijama bili samo plan ili čak ideja.

Naveo je da je počela izgradnja brze saobraćajnice "Osmeh Srbije" od granice sa Mađarskom do granice s Rumunijom, kao i da su započeti radovi na brzoj saobraćajnici Beograd - Zrenjanin - Novi Sad.

Vesić ističe da mu je drago što vodi resor koji ostvaruje viziju predsednika Aleksandra Vučića, a to je da Srbija bude saobraćajno povezana, kako bi ljudi ostajali u svojim mestima, gde danas mogu bolje da žive.

„Ponosan sam na brzu prugu do Subotice, koju ćemo pustiti u rad, na izgradnju brze pruge do Niša, koja će se nastaviti do Preševa, i dalje preko Skoplja do Soluna i Atine. Zamislite, jednog dana, kroz samo nekoliko godina, putovaće se brzom prugom od Budimpešte do Atine, dugom 1.521 kilometar, a njen najveći deo prolaziće kroz Srbiju. To je podvig ravan uvođenju železnice u Srbiji krajem 19. veka. Kao što je Srbija tada zakoračila u novi, 20. vek, tako i mi sada zemlju uvodimo u novo, moderno doba. Ponosan sam na brzi voz "Soko", koji smo kupili u Kini, kakav se nikad pre nije mogao videti na srpskim prugama“, rekao je Vesić.

Ističe da mu je posebno drago što učestvuje u realizaciji projekta "Ekspo 2027", koji će potpuno promeniti lice Srbije. Kako kaže to je istorijski, kapitalni projekat, koji pokreće izgradnju novog Sajma, Nacionalnog stadiona, pruge od Zemun polja do Surčina...

Takođe kaže da je ponosan i na rekordne rezultate "Er Srbije", koja iz godine u godinu ostvaruje sve veći profit. Ali da je posebno ponosan na postavljanje e-punjača na srpskim putevima, koje je kako ističe sam inicirao. Jer kako objašnjava moramo da se pripremimo za vreme koje dolazi, a to je vreme električnih vozila.

Upravo je zato prema njegovim i pokrenut projekat uređenja "zelenih stanica" na pojedinim odmorištima, gde će na svakom biti postavljeno između pet i 20 e-punjača. Kao i da su uz to, benzinske stanice obavezne da uvedu određen broj e-punjača, pa će Srbija do sredine sledeće godine na putevima imati 164 električna punjača.

„Ponosan sam i na naizgled male projekte, koji nemaju veliku materijalnu vrednost, ali su od životnog značaja za ljude na lokalu. Na vidikovac na Kablaru, koji će postati turistički biser Čačka, na uređenje pristupnih saobraćajnica oko manastira Žiča, svedočanstva srpskog identiteta iz 13. veka, jednog od najznačajnijih manastira koji je bio sedište prve srpske autokefalne crkve i u kojem je krunisano sedam srpskih kraljeva... Ponosan sam na projekat LID, putem koga gradovima i opštinama obezbeđujemo sredstva da urede lokalne saobraćajnice, biciklističke i pešačke staze, parkove...“, rekao je Vesić i dodao da je možda najviše ponosan na to što uvek može da ode među građane, što i radi, da zajedno s njima rešava probleme.

Govoreći o nedavnim dešavanjima na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", Vesić je rekao da je povodom nedavnih dešavanja na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", ministarstvo je zatražilo objašnjenje zbog učestalih problema sa IT sistemom koji dovodi do kašnjenja u avio-saobraćaju.

Kao i da smatram da je nedopustivo za kompaniju takvog renomea kao što je "Vansi" da na svaka dva dana na beogradskom aerodromu pada sistem. Dodaje da je to neodgovorno pre svega prema putnicima, koji ne zaslužuju takav tretman, a i prema državi s kojom je kompanija "Vansi" sklopila dogovor o koncesiji.

Ministar je podsetio i da je prošle godine tokom letnje sezone bilo velikih problema zbog neodgovornog pristupa koncesionara. Zbog toga je, podseća, insistirao na uvođenju novog zemaljskog operatera.

Poslove zemaljskog operatera je preuzela britanska avio-kompanija "Menzeis", tako da je ovoga leta aerodrom "Nikola Tesla" radio normalno i skoro da nije bilo problema sa čekiranjem putnika i otpremom prtljaga, naveo je Vesić.

Zato očekuje da kompanija "Vansi" ozbiljno pristupi rešavanju svih problema i da, na kraju krajeva, ispune svoje obaveze koje kao koncesionar imaju prema ugovoru kako se ne bi remetio avio-saobraćaj.

Na pitanje kada će se brzim vozom ići do Subotice, a kada do Budimpešte, Vesić je objasnio da, što se tiče dela od Novog Sada ka Subotici, da je tu završena izgradnja koloseka i kompletne prateće instalacije za tu brzu prugu, dužine 108 kilometara. Kao i da se sada završavaju stanice i još neki koloseci u samim stanicama, ali da će u svakom slučaju sve biti spremno, da 25. novembra krene prvi brzi voz između Beograda i Subotice, kako je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio.

Vesić je pojasnio da će na ovaj način kompletna Vojvodina, biti uzduž premrežena brzom prugom, što će biti velika promena za sve gradove koji se nalaze na ovoj pruzi.

Podvukao je i da će se brzim vozom od Beograda do Subotice stizati za sat i deset minuta, a od Novog Sada do Subotice za 44 minuta, kao i da će ova brza pruga dovesti do razvoja biznisa i turizma, više investicija i obezbediti napredak svih gradova na njenoj trasi.

Istakao je da ova brza pruga između Novog Sada i Subotice košta milijardu i 162 miliona evra i da je dosad već isplaćeno više od milijardu i 50 miliona evra, kao i da će, što je najbitnije pruga biti puštena u saobraćaj godinu i po dana pre planiranog roka.

Govoreći o delu pruge do Budimpešte, ministar je rekao da imamo obećanje naših mađarskih prijatelja da će oni svoj deo završiti do 2026. Godine, kao i da će putovanje vozom između ova dva grada trajaće nešto manje od tri sata, što će još više učvrstiti saradnju Srbije i Mađarske. Što će kako kaže još više povezati naša dva naroda i pokazati kako mogu dobro da sarađuju dve zemlje koje su susedi i koje se zajednički bore u ovim teškim vremenima.

Na konstataciju da je Premijer Vučević nedavno kazao da je izvesna rekonstrukcija Vlade, i da li sebe vidi u istoj, Vesić je rekao da su to pitanja za predsednika i premijera, koji će proceniti kako je ko radio i da ne razmišljaa o tome kao i da radi svoj posao najbolje što ume. Dodaje da nije na njemu da ocenjuje svoj rad, i da će to učiniti premijer Vučević i stranka na čiji je predlog izabran u Vladu. Izrazio je zahvalnost SNS-u i premijeru Vučeviću na ukazanom poverenju,kao i da daje sve od sebe da to poverenje opravda.

Vesić obrazlaže da su fokus njegovog rada novi putevi, pruge, kao i da svi započeti projekti budu završeni u zadatim rokovima, da se planiraju i počinju novi projekti.

Ističe da mu je cilj da se Srbija saobraćajno povezuje, da se omoguće nove investicije i radna mesta, rast plata i penzija, što i doprinosi boljem životnom standardu građana.

„To mi je važno, a ne ministarska fotelja. Nema ništa lepše nego kada pustite u saobraćaj novu deonicu puta ili pruge, novu zgradu aerodroma, brzi voz na srpskoj železnici... „, zaključio je Vesić.

Na pitanje kako je zadovoljan saradnjom s premijerom, odgovorio je da ima odličnu saradnju s premijerom Milošem Vučevićem još iz vremena kada je vodio Novi Sad, a on bio deo vlasti u Beogradu.

"Često smo zajedno na terenu, jer mu je veoma stalo da se infrastrukturni projekti realizuju bez zastoja, onako kako je svima zacrtao predsednik Aleksandar Vučić, i meni, kao ministru, takva podrška i podstrek premijera mnogo znači. On je pravi čovek na pravom mestu, patriota, operativac, čovek koji uvek stremi da postigne još više. Drago mi je što mi ukazao poverenje, dao priliku da sarađujemo, kao i da budem deo njegovog tima“, izjavio je Vesić

Vesić je govorio i o saradnji sa ostalim kolegama iz Vlade, koja je kako naglašava dobra. Ali je istakao da najbolje sarađuje sa dve dame, Irenom Vujović, koja mu je stara drugarica još iz Skupštine grada Beograda kao i sa novom ministarkom Adrijanom Mesarović, sa kojom je već sarađivao na nekim infrastrukturalnim projektima.

Govoreći o novoj knjizi, Vesić je rekao da je to zapravo udžbenik koji je zasnovan na primerima sa njegovih društvenih mreža.

„Posebno sam ponosan na ovu knjigu, zato što je to zapravo udžbenik o digitalnom političkom marketingu koji sam napisao zajedno s kolegom Mihom Maričem s Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Mariboru. Udžbenik je zasnovan na primerima s mojih društvenih mreža tokom političkih kampanja, a izdao ga je jedan od najeminentnijih evropskih izdavača "Pirson". Kako je "Pirson" britanska kompanija, udžbenik je odobren, zaveden i izdat u Velikoj Britaniji na engleskom jeziku, a srpska i slovenačka verzija su samo prevodi“, zaključio je Vesić.

