HAPŠENJE LUKE ZLATIČANINA IZAZIVA OGORČENJE SRBA! Srpska lista: Zahtevamo da mu se odmah omogući pravo na odbranu sa slobode

Hapšenje i određivanje pritvora Srbinu Luki Zlatičaninu, iz Goraždevca zbog pevanja pesama izaziva ogorčenje Srba širom KiM posebno jer tzv. kosovska policija na desetine prijava kada se napadaju Srbi, njihova imovina ili Srpska pravoslavna crkva, nisu tako ažurni i profesionalni, navodi se u saopštenju Srpske liste.

- Režim Aljbina Kurtija čini sve da Srbi zaćute ili nestanu sa ovih prostora, i za to koriste institucije kojima upravljaju. One iste institucije koje hapse Srbe zbog pesama do danas nisu dale odgovor na pitanje ko su odgovorni za mučko ubistvo i ranjavanje srpske dece u Goraždevcu - ističe Srpska lista.

Srpska lista zahteva da se Zlatačaninu omogući pravo na odbranu sa slobode i od međunarodnih predstavnika traži da povede više pažnje, kako se ističe, „politički montiranim optužbama“.

- Imajući u vidu da je gospodin Zlatičanin porodičan čovek, koji nikada nije napuštao svoj Goraždevac zahtevamo da mu se odmah omogući pravo na odbranu sa slobode jer je sramno da zbog pevanja pesama bude u pritvoru odvojen od svoje porodice. Zahtevamo i da međunarodni predstavnici više pažnje posvete politički montiranim optužbama, posebno jer nam predstoje izbori, te će režim u Prištini u nedostatku uspeha u bilo kojoj sferi društva rejting nadoknađivati maltretiranjem Srba - zaključuje Srpska lista.

Autor: Aleksandra Aras