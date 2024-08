Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group uputio je otvoreno pismo Draganu Đilasu, lideru Stranke sloboda i pravda, nakon njegovog intervjua u jednim medijima.

- Dragi Điki, mislio sam da ti više neću pisati ali realnost me demantuje, jer tvoj intervju koji sam pažljivo pročitao, kao inspirativni sublimat i vrhunac tvog ličnog licemerja ili bolje reći dnevnik jednog posrnulog lažova, tera me da se vratim u tu tvoju kaljugu za koju sam čvrsto verovao da je za mene daleka prošlost! Ali kako god! Da vidimo šta si nam sve to danas lepo lagio u ovom intervjuu! Kaže dragi Điki, da su Zapad i Amerika krivi jer nisu dovoljno podržavali Zorana Đinđića, a istina je potpuno obrnuta, istina je da je Zapad podržavao Đinđića, ali Đinđić nije dozvoljavao Đilasu ni da uđe u Demokratsku stranku, jer je govorio da Demokratska stranka već ima previše lopova i da joj ne treba još jedan.

- Kaže Đilas da je pisao američkom ambasadoru Hilu, da protestuje zašto se ambasador Hil nije konsultovao sa Đilasom oko liste gostiju za prijem u američkoj ambasadi povodom Dana Nezavisnosti. Ovo je verovatno zbunilo i samog američkog ambasadora jer je nastala opšta zabuna da li je 4. jul Đilasova slava ili Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država! Rekli bi pristojni građani Srbije da je ovo u najmanju ruku nepristojan gest u protokolarnim diplomatskim odnosima, a ja bih rekao uobičajeno brdsko-planinsko ponašanje bahatog Đikija! Kaze dragi Điki, nije hteo na prijem u Američku ambasadu zbog Pinkovaca kojih je mnogo bilo tamo! Istina, bilo ih je , ali je laž i to velika laž, da je to bio razlog Đilasovog izostanka. E moj dragi Điki, ti nisi ni znao da li je i ko je od Pinkovaca pozvan. A istina je da nisi došao na prijem za “Dan nezavisnosti “u američku ambasadu jer si hteo da izbegneš da pogledaš u oči Aleksandru Vučiću, a ti znaš da ja znam zašto.

- A kad sam već kod Aleksandra Vučića da pojasnimo, on i ja imamo stalne nesuglasice i raprave oko moje nedvosmisline prozapadne orijentacije, i to je tako već 30 godina. Aleksandar nije srećan zbog toga jer smatra da Srbija treba da podjednako uvažava i zapad i istok, a ja nemam ništa protiv prijateljstava u celom svetu ali duboko verujem da je Srbija zapadna zemlja još od 1948. godine i da tu adresu ili mesto prebivališta pre ili kasnije moramo upisati u ličnu kartu Srbije, jer na kraju dana to je malo i geografija, a ne samo politika, jer i da se podsetimo Srbija je u Evropi, a ne u Aziji! Dragi moj Điki, ja razumem da ste ti i tvoj kum uzeli mnogo ruskih para pa nije ni zgodno da vas finansijeri vide u Američkoj ambasadi ali kao što znaš, ja prezirem tu vrstu ruskog ali i svakog drugog finansijskog ropstva pa ti dobronamerno predlažem da se maneš tog đavoljeg posla, jer ta politička sponzorisanja nikad ne završe “happy end-om”.

- E moj dragi Điki, ti Vučiću pričaš o kolonizaciji Srbije, a zaboravio si da ste vi, a ne Vučić poklonili NIS Rusima, i učinili Srbiju energetski zavisnom od Rusije, sram te bilo! Prodavali ste sve u bescenje, a plate u Srbiji nisu mrdnule od 330 evra, a danas se ne prodaje ništa, a prosečna plata u Srbiji je 1.000 evra! E moj dragi Điki, u vašem vremenu smo do Čačka vozili Ibarski ruski rulet, a danas se skoro teleportujemo najsavremenijim auto putem! E moj dragi Điki, u tvoje vreme su Beograd na vodi i Pionirski park bili sajam gmizavaca i reptila, a nisi ni znao da bolesna deca i Zvačanska uopšte i postoje, a danas je na sreću sve drugačije!

- Ne znam dragi moj Điki šta se sve u međuvremenu desilo tvom, kako ti kažeš, mašinskom mozgu, ali svakako vidim da stabilno kliziš u pravcu u kom ćeš prevazići i samog Nestora, možda si i ti počeo, kao i Nestor, da veruješ da smo mi zelenooki zapravo vanzemaljci, ko će znati možda i jesmo! Srdačan pozdrav, ljubi te Žex Zelenooki!

Autor: Pink.rs