'NEMA KO DANAS NIJE REAGOVAO ZBOG SEVERINE' Vučić ogolio licemerje: Reč jednu nisu rekli zbog torture nad Nemanjom Berićem

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji Pink osvrnuo se i na slučaj oko Severine.

- Ja sam jutros zvao Dačića, probudio ga, da vidim šta se dešava sa Severinom. On mi je rekao tako je i tako je, i rekao mi da nije privođena, zadržana je na granici dva sata. I ja mislim da je to mnogo glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi moramo da se razlikujemo od njih u svemu i to mnogo da se razlikujemo. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga ko sluša Tompsonove pesme. Sačuvaj me Bože one države koja mrzi Baju Malog Knindžu. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi - kazao je Vučić.

Ističe da će u naredna dva ili tri dana biti ukinuti spiskovi.

- Nema ko u Srbiji danas nije reagovao od opozicionih političkih partija i takozvane demokratske javnosti. Zato što je neka pevačica, koja kaže da je Srbija genocidna država, i da sam ja diktator, i koja zna da su Srbi zločinci, al voli pare ovde da uzima. Ćutali su, nijedno saopštenje nije otišlo za Nemanju Berića. 15 dana je bio u zatvoru, tučen i maltretiran!

- Ali pitanje ovim našima odavde, odakle im obraz, da su našli sve šta će da zamere Bori Čorbi, da ćute za Nemanju Berića, ali će za svaku sitnicu da napadaju Srbiju. Kurti danima hapsio Srbe, a Rada Trajković zadržana dva sata na prelazu, zvali me svi ambasadori! Ćutali su zbog desetine uhapšenih ljudi, pitao sam ih da li su normalni, da li ih je sramota - kazao je predsednik.

Autor: Dubravka Bošković