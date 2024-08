'NISMO ISTI' Brnabićeva žestoko odbrusila predsedniku Hrvatskog sabora: Srbija je UZOR i svetionik demokratije u odnosu na Hrvatsku!

Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je za hrvatske medije da je Srbija nedosledna, neprincipijelna i da izaziva regionalne sukobe, a na njegove optužbe reagovala je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić.

- Srbija je uzor i svetionik demokratije u odnosu na Hrvatsku. Nije Republika Srbija ta koja je zabranila bilo kome iz Hrvatske da poseti Kragujevac, Kraljevo ili Jajince, gde su nacisti ubijali ljude tokom Drugog svetskog rata, samo zato što su Srbi, Jevreji ili Romi, već je Hrvatska ta koja je zabranila predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da poseti najveće stratište srpskog naroda i najveći srpski grad pod zemljom, na mestu gde je bio sistem ustaških logora Jasenovac. Ta zabrana je na snazi i dan danas.

- Upravo u Hrvatskoj, a ne u Srbiji, moguće je da čovek bude uhapšen i osuđen na kaznu zatvora od 15 dana, samo zbog izbora muzike koju je slušao u sopstvenom automobilu. To se desilo građaninu Srbije, advokatu Nemanji Beriću. Baš je ta Hrvatska ista ona zemlja koja je javno zabranila ulazak predstavnicima države Crne Gore, odnosno direktnim predstavnicima naroda, članovima parlamenta, samo zato jer im se nije svideo njihov stav o vašoj nacističkoj prošlosti.

- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić javno je pozvao da se prekine sa praksom bilo kakvog zadržavanja zbog političkih izjava ili stavova stranih državljana na granicama Republike Srbije, iako je to potpuno neuporedivo sa praksom hapšenja i izricanja zatvorskih kazni ljudima zbog muzike koju slušaju, potpune zabrane ulaska zbog stavova i mišljenja, ili zabrane bez ikakvog obrazloženja, a kako to radi Hrvatska „demokratija“. To je još jedan u nizu primera na kome se vidi jasna razlika između vas i nas. Nismo isti - poručila je Brnabićeva.

