Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju novoizgrađenog Doma zdravlja "Srbija".

Dom zdravlja "Srbija" uskoro je svečano otvoren u Stanarima u Republici Srpskoj, neposredno uz regionalni put Doboj-Prnjavor.

OBILAZAK

- Sve izgleda čisto i lepo - poručio je predsednik Vučić obilazeći Dom zdravlja u Stanarima.

- Hoću svima da se zahvalim. Imali smo mnogo važnih poseta Beogradu, Srbiji, svetskim liderima, ali uvek se najbolje osećate kada ste sa svojim narodom, kada delite dobro i zlo. Verujem da će biti mnogo bolje opreme, a za Satanare ovo predstavlja visok standard. Srećan sam što sam ovde, razmišljam o miru. Naša obaveza je da budemo uz svoj narod - rekao je predsednik Srbije.

Da budem otvoren, mi smo EXPO iskoristili kao metaforu, i kada to kažemo, ne mislimo samo na građevinsko mesto gde neštio gradimo, mi mislimo na razvpj ceče Srbije, a mislim da ceo region mora da ima koristi, posebno Republika Srpska.

- Verujem da ćemo uspeti da zadržimos topu rasta preko 4. I nadam se novim ulaganjima, novim projektima. Mi smo pomagalo Drvaru, Rmanjskom manastiru prema Petrovcu... Moraćemo mnogo više za Grahovo i Gramoč - dodao je predsednik Srbije.

Nemamo mi nikakav politički problem, mi ćemo nastaviti ulaganja u republiku Srpsku, dodao je Vučić.

- Želimo mnogo, bezgranično da pomažemo Republici Srpskoj. Ne znamo samo, kako je moguće da se u ovakvim uslovima razvija sve oko nas - dodao je Vučić.

- Svi bi d apoušaju da budu političari protiv Vučića. Naša ideja je da radimo na razvoju. ja sam dugo razgovarao sa Makronom, to nam nije bila jedna od važnih tema. Razgovarali smo do 4 ujutru, i to je treći put da smo toliko pričali. Ja ne idem da klečim i da žalim nad svojom suidbinom... - rekao je predsednik.

OBRAĆANJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je za njega danas ogromna čast što prisustvuje otvaranju ovog prelepog Doma zdravlja.

- Srbija je uložila oko milion i osamsto hiljaa evra. Mnogo je objekata u koje smo ulagali novac, i to ćemo da nastavimo. Jer mi ne možemo da opišemo koliko nam vi pomažete opstankom na svojim ognjištima. Želim jednu stvar da kažem. Otac mi je sa ove strane Drine, iz sela Čipuljić i sećam se kada sam mali bio, uvek se pričalo o Srbiji. Neko je izvozio svinje, neko vozio, ali svaki put, bez obzira što je Srbija bila manje razvijena, oni su ulazili sa posebnom emocijom... Kao neko ko je rođen u Beogradu, a osećajući sve to, nisam umeo da razumem odakle tolika ljubav, sve dok me jedan čovek koji je poginuo... - rekao je Vučić.

Vi u Srbiji nikada nećete moći da razumete koliko vas volimo, koliko nam Srbija znači, rekao je Vučić citirajući reči.

- Moram Dodiku da odam jedno priznanje... Mi smo se pre 11 godina nešto dogovorili, i to poštujemo. Slagali se ili ne, ali uglavnom smo se slagali. Dogovorili smo se da Srpska nikada neće da ide protiv Srbije. I da nikada jedni drugima ništa protiv interesa nikada ništa loše nećemo učiniti - rekao je Vučić.

Nikada nisu bili tako dobro i uravnoteženi odnosi, rekao je Vučić potom.

- Želimo da naši ljudi budu svoji na svome. Zato će Srbija uvek da bude garant mira, garant poštovanja Dejtonskog sporazuma i opszanka Republike Srpske. Uvek smo govorili da poštujemo Republiku Srpsku i uvek ćemo to govoriti - dodao je Vučić.

Pravimo odnose poštovanja i razumevanja, napomenuo je predsednik Srbije.

- Poštujemo Bošnjake, Hrvate, Albance i nemamo ništa protiv drugih ali želimo i da naš narod bude svoj na svome i da poštujemo Dejton, te da Srbi ne budu uvek krivi za sve i da kidišu na Srbiju i RS... Srbija će biti i ostati garant mira i postojanja RS - naglasio je Vučić.

- Ja ne dajem prazna obećanja, nikada i nikome nećemo dozvoliti pogrom srpskog naroda!, kazao je predsednik a potom dodao i "ovaj dom zdravlja nije spomenik ni Srbiji, ni meni, nego će služiti ljudima Stanara i njihovoj deci i da će tu raditi 53 zaposlena... - rekao je Vučić.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je ovo istorijski dan za Stanare jer je došao predsednik Srbije Alekaandar Vučić.

- Realizovali smo mnoge zajedničke projekte. Vučić je na specifičan način objedinio srpski narod - rekao je Dodik.

Zahvalio je Srbiji što je podržala i finansirala izgradnju novog Doma zdravlja u Stanarima.

- Mi moramo završiti auto-put prema Srbiji - rekao je Dodik.

Istakao je da se treba okupiti oko ideje Srbije koju sprovodi Aleksandar Vučić.

- Srbija je sama, bez pritiska, preuzela obavezu da brani srpski narod. To i nama daje snagu - rekao je Dodik. Naveo je da skoro u svim opštinama Srpske postoje investicije Srbije.

"Predsedniku Vučiću skidam kapu, sve što je uradio uklesano je u kamenu"

Okupljenim građanima na početku su se obratili načelnik opštinske uprave i predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, inače lekar, koji je rekao da su Stanari imali najgori dom zdravlja u Srpskoj, a sad imaju najbolji i najsavremeniji.

On je ispričao i kako su mu lekari pre niza godina tražili široku selotejp traku kad ih je pitao šta im treba. Zašto? Da bi zalepili prozore da im prašina od rudničkog kopa ne ulazi u ordinacije. A sada je potpuno drugačije.

Stevandić je kazao i da Vučiću skida kapu i da sve što je u RS uradio ostaće uklesano u kamenu i ne samo ovo nego sve što je uradio u Srpskoj, potom je pomenuo i Drvar gde 106 žena koje rade u fabrici Jumko ima sigurnu platu.

Stevandić je kazao i da u ovo vreme nesigurnosti i neizvesnosti jedino što je izvesno i večno jeste Srbija.

"Hvala Vučiću"

Narod se u Stanarima u Srpskoj okupio u velikom broju gde je dočekao predsednika Srbije. Nosili suj transparente sa natpisima: "Hvala Vučiću" i "Stanari vole Vučića" "I Stanari su Srbija".

TU su bili i predsednik RS Milorad Dodik, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović i predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Gradnju Doma zdravlja površine oko 1.700 metara kvadratnih finansirala je Vlada Srbije. Dom zdravlja, za koji je kamen-temeljac postavljen 15. jula 2022, sa 59 zaposlenih pruža zdravstvene usluge za oko 5.400 pacijenata.

Autor: Dubravka Bošković