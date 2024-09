VUČIĆ U PODRINJU: Asfalt kao pista! Loznica - Beograd sat i 10, do Novog Sada sat i 5! Odluka o vojnom roku u narednih 20 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posetu Podrinju obilaskom saobraćajnice Šabac - Loznica.

Predsednik Vučić je obilazeći radove na brzoj saobraćajnici Loznica - Šabac rekao da ovo sve divno izgleda i da će najverovatnije radovi biti završeni do 15. decembra.

- Ovo čudesno izgleda, prošao sam 32 km! Loznica - Beograd maksimalno sat i 10!, kazao je Vučić koji je govorio o urađenih 54 km i odličnom radu Azvirta čiji radnici rade bez prestanka, a sve finansira država - rekao je Vučić.

- Ovo niko nije ni sanjao, kazao je predsednik podsetivši da je Šabac-Ruma završen a onda ide Fruškogorski koridor, to je još dve i po godine, a kad završimo, Novi Sad - Loznica biće sat i 5 minuta - dodao je Vučić.

Naglasio je i da je ovo velika stvar i velika sigurnost za građane, ali i velika stvar za zapad Srbije zbog investitora.

"Dobio sam poziv predsednika Putina pre 10-12 dana"

- Dobio sam ljubazan poziv predsednika Putina pre 10-12 dana za samit BRIKS, hvala i predsedniku Putinu i ljudima iz Briksa, ali mi za te datume imamo veoma važnu posetu, da ne pričam SAD, kaže Vučić podsetivši i na odlazak u Njujork i na važne sastanke tim povodom, ali i 80. godišnjicu oslobođenja Beograda gde će biti mnogo događaju.

"Očekujte našu odluku o vojnom roku u narednih 20 dana"

Predsednik je kazao da posle obilaska ide na vojnu vežbu na Gučevu i poručio: Očekujte našu odluku o vojnom roku u narednih 20 dana!

- Imam razgovor sa Olafom Šolcom zato moram da žurim..., kazao je predsednik rekavši da će razgovarati o svim aktuelnim i regionalnim temama o kojima su i ranije razgovarali.

"Srbija se nalazi na svom mestu, mi imamo svoju politiku"

- Srbija se nalazi na svom mestu, mi imamo svoju politiku, ali čuvamo tradicionalne veze sa Rusijom, Kinom... Stalno sluša, vi ste kao čardak ni na nebu, ni na zemlji... Jel ovaj put na zemlji... Šta mene briga šta drugi pričaju, zameraju...

- Ova i sledeća godina su godine u kojima će ljudi veliki napredak, Hajde pogledajte, ovde je gradonačelnik Šapca, godinama nisu ništa radili od puteva, a sad ćete da vidite - nabrajao je predsednik šta se sve radi od puteva posebno brza saobraćajnica, a popravlja se i most Karakaj u Malom Zvorniku, rekao je Vučić.

- Šabac ima idealnu poziciju, na samo 40 minuta od Beograda, ja sam lično Japance doveo u Šabac - kazao je Vučić.

Biće kao pista

- Ova i sledeća godina su godine u kojima će ljudi veliki napredak...mnogo sam srećan, ne mogu to da sakrijem, putevi znače život, biće kao pista, a zapadna Srbija kao na dlanu, na dohvat ruke, kazao je predsednik.

- Loznica je imala više od 11.000 zaposlenih a sad 3.000. Problem je što su ovde niske plate, sad je prosečna 657 evra, a pre samo 12 godina bila je 297, kazao je predsednik rekavši da bi Rio Tinto ovde rešio problem, pa kad zaposle 1.000 ljudi, daju velike plate...

- To kad bi bilo, ode budžet Loznice na 10 milijardi dok rekoste keks, ne bi znali šta će s parama... Ali prioritet je čista voda i s pravom ljudi strahuju...

- Moramo sve da ispitamo - dodaje Vučić.

Podsetio je da je ranije završen autoput Ruma - Šabac i da se sada završava brza saobraćajnica do Loznice i naglasio da azerbejdžanska kompanija Azvir odlično radi svoj posao. "Hvala Azvirtu, koji zaista fantastično radi. Radnici svuda vredno rade.

- Mi sve finansiramo. Moje iskustvo govori, u poslednjuh 12 godina, da je to jedna od dve najbolje kompanije koje rade na našim projektima. Oni treba da rade i deonicu brze saobrajnice Slepčević - Badovinci. Imaćemo i autoput Kuzmin - Sremska Rača kada uspemo da rešimo probleme sa Turcima, što je 19 km autouta ka Bijeljini i to sve ubrzano završavamo", rekao je Vučić.

O litijumu i Rio Tintu

Lepo mi je u kasarni, nisam ja rođen u svili i kadifi rođen

- Lepo mi je u kasarni, nisam ja rođen u svili i kadifi rođen, nemam ja problem..., kazao je Vučić dodavši kako su sinoć lagali da je otišao za Beograd jer polaze od sebe.

- Želeo bih isto ovako da obiđem i zlatiborski kraj, pa Sjenicu.

"Da li mogu svi ljudi da žive kao Šolak, Đilas i ostali..."

- Da li mogu svi ljudi da žive kao Šolak, Đilas i ostali... pa ne mogu niti će ikad moći, ali se živi mnogo bolje nego 2012. Svesno smo prihvatili i ovaj novi minimalac... Naša deca nisu znala šta je voz, ali evo znaće naši unuci kako izgledaju najmoderniji vozovi, kaže Vučić.

Vučić: U teškoj borbi sa Sinišom Malim

Vučić je kazao da je obezbeđen novac za izgradnju lokalnih i regionalnih puteva. "Uspeli smo da pronađemo dodatne izvore sredstava i milijardu evra uložićemo u lokalne i regionalne puteve širom Srbije".

Reč je o stotinama miliona evra kako bi put stigao gotovo do svakog sela i zaseoka u zemlji.

"Sinoć, u teškoj borbi sa ministrom finansija Sinišom Malim, i njegovim kabinetom, uspeli smo da pronađemo dodatne izvore novca, za regionalne i lokalne puteve, dodatnih 400 miliona evra. To znači da ćemo u svakom mestu raditi na obnovi puteva, to nisu najvažnije velike saobraćajnice, nego one koje dovode do kapije, do njive. To znači život za ljude", rekao je Vučić.

Predsednik Vučić će u 12 časova prisustvovati vojnoj vežbi na Gučevu, a u 14 časova obići će firmu "Jovanović voće".

Vučić je posetu Podrinju, gde će boraviti do 9. septembra, počeo obilaskom radova na rekonstrukciji puta Bojić - Tekeriš, a kako je ranije najavljeno tokom posete razgovaraće sa građanima, učestvovati u različitim događajima i posetiti više sela, opština i gradova.

Autor: Dalibor Stankov