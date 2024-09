VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: Ovu sedmicu sam posvetio slušanju, razumevanju i učenju od građana Podrinja (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu osvrtom na prethodnu radnu nedelju.

- Ovu nedelju sam posvetio slušanju, razumevanju i učenju od građana Podrinja. Hvala svim ljudima, u čitavom tom prelepom delu naše Srbije, na gostoprimstvu i toplom dočeku. Bila je to velika škola za mene, mnogo sam video i čuo, od pohvala, kritika, problema, do briga i predloga.

Moja dužnost su rad i rezultati koji vode razvoju svakog dela naše Srbije i boljem životu svakog našeg građanina. Želimo da ljudi ostanu na svojim ognjištima, ali i da se vrate u svoju zemlju. Zato ćemo morati da radimo još više, sa više energije i ambicije i uspećemo u tome! - istako je Vučić.

Za mene je najveća satisfakcija da ljudi prepoznaju šta je do sada urađeno i da poštuju to što država radi. A moraćemo i možemo još mnogo više, od zdravstvenih centara, koji znače život i građana i cele Srbije, preko saobraćajne i energetske infrastrukture, do direktnih subvencija proizvođačima i lokalnim preduzećima.

Autor: Dalibor Stankov