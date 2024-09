'NASTAVLJA SE REPRESIJA I TEROR NAD SRBIMA' Premijer Vučević o novom napadu na kosovske Srbe

Premijer Srbije Miloš Vučević istakao je za Prvu televiziju da su trojica Srba na severu KiM pretučeni i uhapšeni, kao i četvrti mladić, koji je sve to zabeležio telefonom.



On je naglasio da se nastavlja teror nad Srbima i represija.

-Šta se desilo ili je to interpretacija i opravdanje Kurtijevih silnika videćemo u narednim satima. Jednog mladića su uhapsili, jer ga identifikuju u vezi sa protestom Srba prošle godine u Zvečanu. Ono što se nastavlja jeste pritisak na Srbe i svakodnevne mere represije. Ambijent je da ne mogu tamo da ostanu i opstanu. Otac jednog od mladića koji je priveden je obavestio svoje kolege na poslu da će optužba ići u nekom drugom pravcu. Nije lako prikupiti sve činjenice. Teška je situacija. Danas je Lajček kod predsednika Vučića. To bi trebalo da bude uvod u sledeću rundu razgovora u Briselu. Mi ne smemo da ispadnemo krivi, mnogi bi se obradovali da to vide, oni koji ne žele dobro našem narodu. O čemu Kurti da priča? O auto-putevima, podizanju plata i penzija, litijumu? On ima jednu agendu, napad na Srbe i nekog imaginarnog neprijatelja kog treba da pobedi, jer je on zaboga veliki Cezar.

Autor: Dubravka Bošković