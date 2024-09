'Kurti se nije promenio uprkos našim kritikama' Oglasila se američka kongresmenka: 'Njegovi postupci ugrožavaju mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu'

Kaudija Teni, članica Predstavničkog doma SAD, napisala je na društvenoj mreži "X" da postupci Aljbina Kurtija ugrožavaju mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Once again, @albinkurti's actions are jeopardizing peace and stability in the Western Balkans. Despite the harsh criticism from the @StateDept, Kurti's actions have not changed. I sent a letter to @SecBlinken demanding to know what actions the U.S. will take to ensure that the… pic.twitter.com/WdkyV3L566