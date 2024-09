Vesić: U toku postavljanje 10 'super brzih' električnih punjača na auto-putevima

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je u toku postavljanje 10 "super brzih" električnih punjača na auto-putevima, te da je cilj da do aprila naredne godine na srpskim auto-putevima bude postavljeno 164 e-punjača.

"Sada imao osam javnih električnih punjača, u toku je postavljanje još 10. To su super brzi punjači, snage 300 kilovata. Naš plan je da do aprila imamo 164 e-punjača", rekao je Vesić za TV Prvu.

Podsetio je da je na tenderu izabrana kompanija, domaća, koja će 16 odmorišta duž auto-puteva pretvoriti u "zelene stanice".

"Na prvih šest počeće da postavljaju punjače u novembru. Na svakom će moći da postave između pet i 20 e-punjača, što znači da će ih ukupno biti najmanje 80, a najviše 320. U novembru će ih biti postavljeno najmanje 30. Zatim će do aprila naredne godine biti uređivane po dve zelene oaze sa punjačima“, rekao je Vesić.

Dodao je i da su izmenama Zakona o planiranju i izgradnji benzinske pumpe obavezne da na četiri mesta za točenje goriva imaju po jedan e-punjač.

"To znači da ćemo do aprila imati 164 punjača. To jeste dovoljno za auto-puteve, ali moramo više da učinimo da pojačamo mrežu e-punjača u gradovima“, napomenuo je ministar.

Vesić je izneo podatak da je u Srbiji, zaključno sa avgustom, ukupno registrovano 3.629 električnih automobila. Od tog broja, čak 1.101 vozilo, odnosno oko 40 odsto, registrovano je samo prošle godine.

„Samo u ovoj godini, do kraja jula registrovana su 152 putnička i 107 lakih teretnih električnih vozila“, dodao je ministar.

U tom smislu, naveo je da se, radi podsticanja građana da se odluče za električna vozila, priprema set mera, u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, u skladu sa zahtevom predsednika Vučića.

„Taj set mera omogućiće popuste za one koji koriste tu vrstu vozila. Izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja, koje radi MUP, tražimo posebnu boju tablica za e-automobila, popust na putarine, kao i da lokalne samouprave mogu da daju popust za parkiranje…“, preneo je Vesić.

Dodao je i da se proizvođačima razgovara o tome da se, uz subvencije uz koje se kupi više od 95 ovakvih vozila, nađe način da se onome ko kupi e-vozilo, instalira mali punjač, slabije snage, za kuću, kako bi mogao da puni svoj automobil.

„Mora da postoji odgovarajuća infrastruktura, da bi se kupovala električna vozila. Srbija je tranzitna zemlja, mi ove godine očekujemo prihod od najmanje 48 milijardi dinara od putarine i moramo da zadovoljimo potrebe vozača. Sve je više električnih vozila i tome moramo da se pilagođavamo“, rekao je ministar Vesić.

Autor: Marija Radić