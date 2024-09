Ppredsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje kineske fabrike Linglong u Zrenjaninu.

Vrednost investicije je veća od milijardu dolara. Fabrika se prostire na površini od 130 hektara.

11.20 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da je danas veliki dan.

- Pošto ja znam kako se živi, i svi bi da idu negde da završavaju druge stvari, pa se pitaju što smo ovoliko vremena ovde na otvaranju. Pa ovo je čudesno, apsolutno čudesno. Da smo ovde mesec dana ne bismo mogli da opišemo ovo čudo - istakao je on.

Kaže da su bili teški razgovori, i da nije bio siguran da će biti završena fabrika.

- Poznato je koliko sam ja težak čovek, ali da neko može da bude teži od mene, kao što je to Vang Feng, nisam ni sanjao. On se borio za svoju kompaniju, mi za Srbiju i naše radnike, zaposlenost, Zrenjanin i Banat. I ponosan sam danas, ovo je ubedljivo najveća grinfild investicija na teritoriji Srbije. Nikada ništa slično nismo imali - rekao je on.

Investicija je oko milijardu dolara, dodao je Vučić.

Istakao je da je ova sala samo rekreativan objekat za radnike, i istakao oduševljenje fabrikom.

- Više od 1800 zaposlenih će biti, ne moram ni da vam pričam koliko to znači za Zrenjanin. To će im omogućiti da rade mnoge stvari, mnogo puteva, i vodu o kojoj se toliko govori. Ništa nema bez fabrika i napretka. Ovo je za nas ogromna stvar, i ovoga ne bi bilo da nije prijateljstva predsednika Kine Si Đinpinga. Njegova želja da pomogne Srbiji je ogromna - kazao je predsednik.

Vučić se zapitao kako je moguće da postoji zemlja koja gleda svoje interese, ali i trudi se da svi drugi budu uspešni.

- Ovaj projekat nije bilo lako završiti, 114 prijava je dolazilo, nema kako se nismo angažovali. Znate i sami koliko novca se ulaže u antikinesku propagandu širom sveta, iz zapadnih zemalja. Mi u Srbiji smo dobro prepoznali svoj interes, i imali smo snage da se suprotstavimo interesima drugih zemalja - ističe on.

Srpskim radnicima u Linglongu je poručio da su oni najbolji ambasadori naše zemlje.

- Zbog vaše sposobnosti, marljivosti i lojalnosti će dolaziti i druge kompanije i investicije. Uložili smo veliki novac da bismo pomogli Banatu i Zrenjaninu. Uskoro krećemo u izgradnje pruge koja će spajati južni i severni Banat, a onda ćemo dodatno da povezujemo Pančevo sa Beogradom - rekao je Vučić.

Sve se menja, rekao je on, i dodao da mi živimo toliko brzo da to često nećemo ni da vidimo.

- Ova kompanija će za godinu dana izvoziti 500 miliona evra iz Srbije! Biće jedan od najvećih izvoznika, beskrajno sam ponosan na taj rezultat. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su imali hrabrosti da se bore za ovaj projekat - istakao je predsednik.

Direktoru kompanije je poželeo mnogo uspeha, novih pobeda, i posebno poželeo sreću radnicima.

- Ovo je ljudi ceo grad ovde. I želim da vam se zahvalim što ste prihvatili moju ideju da ovde dovedemo i studente i penzionere, da vide kakvo ste čudo napravili. Nismo ni sanjali da je ovo moguće! Vaša ekselencijo, prenesite izraze mog najdubljeg poštovanja i iskrenog prijateljstva predsedniku Si Đinpingu. Hvala vam na svemu što ste učinili za Srbiju! Živela Srbija - zaključio je Vučić.

Nakon toga usledilo je odbrojavanje početka masovne proizvodnje guma u jednoj od najvećih fabrika u Evropi .

Nakon obraćanja predsednika Vučića delegacije su potpisale memorandum o strateškoj saradnji.

11.15 - Obraćanje ambasadora NR Kine Li Minga

Ambasador NR Kine Li Ming na početku obraćanja podsetio je na posetu predsednika Si Đinpinga Srbiji, i na njegove reči o izgradnji zajedničke kinesko-srpske budućnosti.

- Ta poseta odražava ne samo visok nivo odnosa između Kine i Srbije, već ispunjava zajednička očekivanja naroda Srbije i Kine. Dalje jačanje saradnje Kine i Srbije gradimo tu zajedničku budućnost. Današnja svečanost unosi novi zamah u razvoj kinesko-srpskih odnosa - rekao je Ming.

11.00 - Vang Feng predstavlja projekat Linglonga u Evropi

Svečanoj ceremoniji prisustviju predsednik Srbije aleksandar Vučić, generalni direktor Linglong Tire Feng Vang i kineski ambasador u Srbiji Li Ming, Li Ming, ambasadror NRK u Srbiji, predsednica pokrajinske Vlade vojvodine Maja Goojković, Adrijana Mesarović, ministarka privrede, gradonačelnik Zrenjanina.

Generalni direktor Linglonga je potom predstavio obiman razvojni plan, i rekao da želi da srpska fabrika nastavi da radi još jače, kao i da doprinese razvoju srpske ekonomije.

Na početku ceremonije obratio se izvršni direktor Linglonga u Srbiji gospodin Vang Feng koji je predstavio projekat kompanije Linglonga u Evropi.

- Okupili smo se ovdde kako bi zajedno svedočili pokretanju masovne proizvodnje guma u našoj fabrici. Zahvlajujem se svima u Srbiji, imaloi smo mnogo problema i izazova ali nismo odustali- rekao je Feng i dodao da su jači i bolji krenuli u budućnost.

- U kratkom vremenu smo završili jedna veiliki projekat i imali veliku investiciju. Pre svega želim da se zahvalim predsedniku vučoći i svim institucijama, gradonačelniku Zrenjanina i svim kineskim građevinskim kompanijama koje sau nam pomogle i našem osoblju u Linglongu u Srbiju - rekao je Feng.

On je rekao da je 2019. godina počela investiciju i da je to bila druga prekogranična investicija koja se dogodila ovde u Zrenjaninu. Tada je potpisan sporazum o saradnji dveju zemalja

- Ukupna građevinska površina kompanije Linglong u Zrenjaninu je oko 500 hiljada kvadratnih metara, u septembru 2020. godine započeli smo izgradnu glavnog projekta, do sledeće godine nadamo se da će proizvoddnja porasti dostići 2,7 polu čeličnih guma i 1milion čeličnih guma - rekao je Feng.

10.36 - Vučić tokom obilaska: Ovo izgleda čudesno

Vrednost investicije je veća od milijardu dolara. Fabrika se prostire na površini od 130 hektara.

Vučić je rekao da je ovo ubedljivo najveća grinfild investicija u Srbiji.

- Ovo ljudi ima 370 hiljada kvadratnih metara pod kupolim. Ovde ima sve što je potrebno,ceo jedan grad - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će njihov izvoz ov godine da bude 200 milion, a sledeće 500 miliona i tek će da raaste.

On je rekao da je u prvoj fazi već zaposleno 1235 srpskih radnika.

Vučić je dodao da kinezi planiraju da zaposle još oko 600 radnika i tek planiraju da ulažu u posao.

- Mnogo sam srećan zbog ovog i ljudi će tek da vide ogromnu korist - dodao je Vučić.

On kaže da je danas budžet Zrenjanina 60 miliona evra, a da će samo nastaviti da raste za samo par godina.

- I kada budemo radili sada prugu od Pančeva do Zrenjanina, plus auto-put do Beograda, podižemo sredni Banat, zapadni Banat, moramo još i Vršac i Kikindu dodatno da podignemo. Banat iz mrtvih podižemo. Mnogo sam srećan zbog ovoga, a ljudi će tek videti korist. Hvala Vang Fengu, hvala kineskim prijateljima - kazao je Vučić.

U razgovoru sa radnicima predsednik se interesovao za uslove rada.

- Sve je odlično, uslovi za rad dobri. Mašine su nove - rekao je jedan radnik predsedniku.

Uvedena je automatika, sve je napredovalo, poručio je drugi zaposleni Vučiću.

- Neverovatno, kao da nismo u Srbiji - rekao je predsednik.

10.03 - Počeo obilazak fabrike

Predsednik Vučić se na početku obilaska pozdravio sa predstavnicima kompanije Linglong.

Kompanija Linglong International Europe otvoriće u Zrenjaninu fabriku automobilskih guma, a najavila je da će prisustvovati i generalni direktor Linglong Tire Feng Vang i kineski ambasador u Srbiji Li Ming.

Gradnja kineske fabrike Šangdong Linglong u Zrenjaninu koja je započeta 30. marta 2019, kako je tada rečeno, zaposliće 1.200 radnika i proizvoditi 13 miliona guma godišnje.

Vrednost investicije je veća od milijardu dolara.

Autor: Dalibor Stankov