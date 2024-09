Đurić za Newsmax Balkans: Očekujemo sporazum sa SAD u oblasti energetike, Srbija do 2027. spremna za EU (VIDEO)

Ekonomska saradnja između Srbije i SAD značajno je napredovala, a uskoro očekujemo i zaključivanje sporazuma o strateškom partnerstvu u oblasti energetike. Biće to novi, važan iskorak u odnosima dveju zemalja, kaže u intervjuu za Newsmax Balkans ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Pre no što je stupio na funkciju ministra, Đurić je bio ambasador Srbije u Vašingtonu, a u unapređenje srpsko-američkih odnosa je, kako navodi za Newsmax Balkans, ušao srcem.

"Znam koliko je to važno za našu zemlju - strateški i politički. Znam koliko smo istorijski bili utemeljeni u kvalitetnoj saradnji. Još od 1882, samo četiri godine nakon što je naša nezavisnost priznata na Berlinskom kongresu, uspostavili smo diplomatske odnose sa Amerikom. I to u vreme kada Amerika nije bila ni blizu tako velika sila kakva je danas, kada je jedno pismo putovalo između Beograda i Vašingtona duže od šest nedelja, pa su naši preci shvatali koliko je ta saradnja značajna. I u 21. veku, u eri u kojoj se Srbija vrlo brzo modernizuje i razvija, naša ekonomija napreduje, ta saradnja sa SAD već je donela da nam je ekonomska razmena u oblasti IT-a, softverske industrije, blizu četiri milijarde godišnje. Dakle, izvoza naših proizvoda, naših IT, softverskih i tehnoloških usluga iz Srbije na američko tržište, to je ogromna dodatna vrednost za našu zemlju", navodi Đurić za njihov portal.

Kako kaže, čast mu je što je imao priliku da u prethodnom mandatu predstavlja Srbiju u Vašingtonu.

"Kupili smo za Srbiju prelepu novu zgradu ambasade na 16. ulici, na manje od kilometara od Bele kuće. Renovirali smo rezidenciju kralja Petra u Vašingtonu, koja je sada rezidencija srpske ambasade, u kojoj se dešavaju svakog meseca kulturni događaji, okupljanja naših iseljenika. Pokrenuli smo naše iseljeništvo na kolektivnu političku akciju, prvi put organizovali niz skupova srpskih iseljenika, više volim taj termin, nego dijaspora, u Vašingtonu, i danas vidimo da su oni mnogo aktivniji. Srbi-Amerikanci, njih više od milion, koji imaju 137 eparhija Srpske pravoslavne crkve, pravo su blago našeg naroda. To je cela jedna Srbija izvan Srbije koja živi u Americi. I sa njima moramo da nastavimo da se povezujemo još bolje. Sa ove pozicije, nastaviću da radim sve što mogu da to bude još bolje", ističe Đurić.

Važan iskorak u odnosima dveju zemalja

Ističe da je ekonomska saradnja između SAD i Srbije značajno napredovala.

"Putujem u Vašington, gde ću učestvovati na sastanku, na skupu Pupin inicijative, ali ću se sresti sa nizom američkih zvaničnika. Očekujemo zaključivanje sporazuma sa SAD o strateškom partnerstvu u oblasti energetike, vrlo, vrlo skoro. Biće to novi, važan iskorak u našim odnosima. Naša saradnja u brojnim oblastima beleži izuzetne rezultate. SAD i Srbija sarađuju i u sferi odbrane i bezbednosti, imamo 16 i po godina staro partnerstvo između Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. To je kvalitetno partnerstvo koje je na neki način promenilo negativne slike i stereotipe na obe strane o saradnji u ovoj oblasti", kaže Đurić.

Dijametralno različiti pogledi o Kosovu

Ministar napominje da izazovi u odnosima postoje, i da to ne želi da skriva.

"Oni su skoncentrisani na različita viđanja koja imamo po pitanju Kosova i Metohije, gde se naši pogledi dijametralno razlikuju. Ali, i Srbija i SAD žele stabilnost, dobre međuetničke odnose, normalizaciju situacije na terenu, i vrlo važno - i Srbija i Američke Države snažno se protive jednostranim akcijama Prištine koje imaju teške posledice po ljudska prava nevećinskih zajednica, uključujući i naše sunarodnike. Istovremeno, protivimo se kršenju međunarodnih sporazuma, stvaranju atmosfere koja nije dobra za dijalog. U tom smislu, čini se da, kada je reč o budućnosti, želimo iste stvari", navodi ministar spoljnih poslova.

Izbori u SAD

Osvrćući se na predstojeće predsedničke izbore u SAD, Đurić ističe da će Srbija odlično sarađivati sa ljudima koje izabere američki narod, iz koje god stranke da dolaze.

"Kao ministar spoljnih poslova ne mogu da se opredeljujem za neku od strana, kao što ni mi ne volimo kada se stranci mešaju u naše izbore i naše unutrašnje političke stvari. Voleo bih da vidim visok nivo angažmana buduće američke administracije u konstruktivnom rešavanju otvorenih pitanja u našem regionu. Kao što su velike sile bile tu kada su problemi nastajali, tako je potrebno da budu prisutne i sada, kada generacije koje nisu učestvovale u stvaranju tih problema, te probleme treba da rešavaju", navodi Đurić.

Dodaje i da Srbi u Americi mogu da budu politička sila.

"Ponosan sam na Srbe u Americi koji su postali američki aktivni. Mislim da možemo da budemo prava politička sila, na način na koji su to Grci, ili Jevreji", navodi Đurić.

Srbija spremna do 2027. za članstvo u EU

Ministar spoljnih poslova ističe da je Srbija, prema njegovom mišljenju, prva na listi država koje treba da budu primljene u Evropsku uniju (EU), po svojim, kako navodi, ekonomskim, političkim, infrastrukturnim i institucionalnim pokazateljima.

"U Evropu ne idemo da prosimo, da tražimo bilo šta što nam ne pripada. Idemo, između ostalog, da bismo ravnopravno zauzeli mesto za evropskim stolom, kojem ćemo da doprinesemo zdravom ekonomijom. Kao zemlja koja je smanjila svoj spoljni dug sa 79 posto BDP na 50. Zemlja koja ima ozbiljna ulaganja u infrastrukturu. Naravno, dobro je došao svaki evro koji dolazi iz Brisela. Ali, ne idemo tamo da bismo tražili novac, već da bismo dali svoj doprinos. U vrednosnom smislu pripadamo zajednici evropskih naroda i želimo da se pitamo jednako kao i drugi. Ne želimo da budemo Portoriko EU, teritorija koja nema pravo glasa. Srbi su zaslužili više. Srbi su istorijski zadužili Evropu u borbi protiv fašizma i nacizma, u mnogo drugih evropskih epizoda. Sa naše strane, do 2027. bićemo potpuno spremni za članstvo u EU", ističe Đurić.

Usklađivanje sa politikom EU

Govoreći o uvođenju sankcija Srbiji, kao potencijalnom preduslovu za ulazak naše zemlje u EU, Đurić kaže da je Srbija spremna da usaglasi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa EU, onog momenta kada nam i formalno otvori vrata.

"Verujemo i borimo se za to da tragični konflikt u Ukrajini bude okončan. Svakog dana se u mislima molimo za našu braću, za naše istovernike koji stradaju na obe strane, pri čemu smo se mi jasno odredili. Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku, politiku pružanja ruke saradnje prema svima, i to donosimo na evropski sto kao dodatnu vrednost. Naša nezavisna spoljna politika će se nastaviti i to sa punim žarom i elanom. Spremni smo da, onog momenta kada nam EU i formalno otvori vrata za punopravno članstvo, usaglasimo svoju spoljnu i bezbednosnu politiku do kraja sa politikom EU, s tim što ćemo mi u tom trenutku učestvovati u formulisanju te iste politike", ukazuje ministar Đurić.

"Srbija je na strani žrtava"

Dodaje da je pozicija Srbije principijelna, govoreći u trenutnoj kompleksnoj geopolitičkoj situaciji, i ratu u Ukrajini i Pojasu Gaze.

"Srbija je na strani Međunarodnog javnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija. Srbija je na strani žrtava, na strani onih čije se granice i teritorije zauzimaju. I mi tu poziciju imamo zbog našeg problema, naše muke, ali i zato što verujemo da je to jedina zaštita celog čovečanstva i mira u svetu, kao neke ultimativne vrednosti kojoj treba da težimo", navodi.

Saradnja Srbije i NATO

Ministar Marko Đurić bio je prvi srpski ministar spoljnih poslova koji je prisustvovao samitu NATO, na poziv američkog državnog sekretara Entonija Blinkena. Ističe da Srbija i NATO imaju dobru saradnju danas, iako je ona u senci događaja od pre četvrt veka.

"Ipak, ako uđemo u suštinu, videćemo da se danas grade odnosi poverenja sa članicama NATO i da oružane snage Srbije imaju značajnu korist od razmene znanja, iskustva, diverzifikacije našeg sistema naoružanja kroz saradnju sa evropskim državama koje su istovremeno članice NATO saveza. Srbija ljubomorno čuva i svoju izbalansiranu, odnosno neutralnu politiku, ali to nas nije sprečavalo i neće nas sprečiti u ostvarivanju sadržajnijih odnosa i verujem u to da partnerstvo Srbije i NATO doprinosi miru i stabilnosti", navodi Đurić.

Podseća i da se Srbija oslanja na NATO misiju KFOR, što je za nas, kako ističe, teško, nasleđeno i iznuđeno rešenje.

"Vojska Srbije ostvaruje odličnu saradnju sa KFOR, oni su poslednja linija međunarodno-pravne zaštite našeg stanovništva. Siguran sam da će odnosi između Srbije i NATO biti još bolji u budućnosti", navodi ministar.

Napad na ambasadorku Srbije u Španiji

Nedavno je u Madridu napadnuta ambasadorka Srbije u Španiji Irena Šarac, a prethodno su diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije bila meta pretnji.

"Države domaćini su odgovorne za bezbednost diplomatskih misija koje se nalaze na njihovoj teritoriji. Sa Španijom imamo odlične odnose. Španija je prijateljska zemlja sa kojom na mnogo nivoa delimo vrednosti, podržavaju nas po pitanju našeg teritorijalnog integriteta. Ambasadorka Irena Šarac je radila sjajan posao na unapređenju ovih odnosa. Ne želim da spekulišem da li je nekom zasmetalo stanje sjajnih odnosa Srbije i Španije", navodi Đurić.

Kako dodaje, državni organi Srbije sarađuju sa španskim na rasvetljavanju ovog slučaja.

"Neprihvatljiv je bilo kakav akt nasilja prema srpskim diplomatama bilo gde u svetu. MSP preduzima sve da zaštiti same zgrade i objekte, ovaj incident se, nažalost, desio na ulici. Smatramo da je kažnjavanje počinioca neophodno. Razgovarao sam sa ambasadorkom bukvalno nekoliko minuta posle incidenta, bilo mi je jako žao što je morala da prođe kroz tu vrstu poniženja i fizičkog napada kao predstavnik Srbije", ističe ministar.

Kadrovsko osveženje u MSP

Za Newsmax Balkans otkriva da MSP očekuje značajno kadrovsko osveženje.

"Želimo da zaposlimo ljude koji imaju znanje, iskustvo, koji će biti spremni i željni da se bore za Srbiju u međunarodnoj areni. Potrebno je da proširimo našu diplomatsko-konzularnu mrežu, da budemo prisutni na nekim rastućim tržištima, u rastućim centrima političke moći gde do sada nismo bili, da osnažimo neke od naših ambasada. Imamo ambasade koje u kadrovskom smislu jedva i da postoje, sa po jednim do dva čoveka, koji se muče da građanima pruže najosnovnije usluge, a kamoli da utiču na politiku u zemlji prijema, da aktivno rade sa srpskom dijasporom. Iako žele, nemaju kapaciteta. Te stvari moraju da se menjaju. Srbija ima puno divnih, pozitivnih stvari da ispriča o sebi, koje su suprotne percepciji o nama. Radićemo na toj promeni imidža Srbije", navodi on.

"Iznosiću istinu o stradanju Srba na KiM"

Đurić u utorak putuje u Vašington, na poziv Pupin inicijative, grupe mladih ljudi koji su se okupili sa ciljem da rade na razvoju srpsko-američkih odnosa i poprave sliku o svojoj zemlji.

"Učestvovaću na forumu na kojem će se govoriti o prilikama u našem regionu. Sigurno će tu biti različitih stavova. Iznosiću istinu o stradanju srpskog naroda na KiM, istinu o kršenjima ljudskih prava od strane Kurtijevog režima, o neophodnosti da međunarodna zajednica kazni jednostrano delovanje Kurtijevog režima, ali ću i predstaviti pozitivnu sliku o Srbiju, ogromnim potencijalima za ekonomsku i političku saradnju i naš entuzijazam da nastavimo na tome da radimo", poručuje ministar spoljnih poslova Marko Đurić u razgovoru za Newsmax Balkans.



Autor: Dalibor Stankov