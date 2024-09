Vučević poručio: Ko odsluži vojsku, pre do posla u javnoj upravi i vrtića za decu!

Miloš Vučević, predsednik Vlade Srbije saopštio je da bi svim momcima, koji budu odslužili vojni rok pod oružjem, trebalo omogućiti da imaju prioritet pri zapošljavanju u javnoj upravi ili da sutra, kad budu zasnovani porodice, imaju prednost pri upisu dece u vrtić.

Premijer je to rekao u gostovanju na "Jutarnjim novostima", i otkrio i da će budući vojnici tokom boravaka u kasarnama imati mogućnost da dobiju vozačke dozvole "B" ili "C" kategorije, navodeći da će to biti značajna ušteda za kućni budžet.

Istakao je da je za današnje vreme optimalni vojni rok 75 dana.

Bilo je i teških dana kada se odvojite od porodice. Mi smo godinu dana bili odvojeni, pet i po meseci nisam došao kući. Vojsku sam služio na Kosovu, u Gnjilanu. Imamo ozbiljan deficit u rezervnom sastavu vojske. Država praktično gubi jedan ozbiljan resurs, a onda nadovežete ono što se dešava u svetu, pa onda u regionu. Ubeđivali su nas da je vojska trošak, da u to ne treba ulagati. Ja mislim da je ta odluka dobra, da je ovaj predlog fer i usklađen sa okolnostima modernog života. Ovaj predlog od 75 dana je dovoljan da regrut izvrši osnovnu obuku, doživi vojsku i državu, dobije dodatni osećaj ponosa, a da mu se ne remeti životni tokovi oko školovanja, posla... Neće propasti ništa što će toliko neko biti odsutan iz firme. Mislim da treba razmišljati u tom pravcu da ti momci, posle vojnog roka, imaju neke prednosti. Nakon detaljne analize došlo se do zaključka da je optimalni rok 75 dana, ne možemo da vratimo ono što je bilo pre 20 godina niti treba - rekao je Vučević i dodao da slede pripreme za to.

Autor: Aleksandra Aras